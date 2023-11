Made in Abyss Reihenfolge: Staffeln und Filme im richtigen Zusammenhang

Die Story von Made in Abyss wird in Form von Serien und Filmen erzählt. Wer die Handlung in der richtigen Reihenfolge verfolgen möchte, kann schnell den Überblick verlieren. Ich stelle euch hier die ideale Reihenfolge vor, um Made in Abyss voll genießen zu können.

Die richtige Reihenfolge von Made in Abyss

Der Anime Made in Abyss erzählt die Geschichte der jungen Riko. Das Mädchen lebt in einem Waisenhaus in der Stadt Orth. Diese Stadt liegt direkt an einem gigantischen Abgrund, dem sagenumwobenen „Abyss“.

In dieser Reihenfolge solltet ihr Made in Abyss schauen:

Made in Abyss , Staffel 1 von 2017

Made in Abyss: Die Reise beginnt , erster Film von 2019

Made in Abyss: Gefährten der Dämmerung , zweiter Film von 2019

Marulks Alltag , Original Video Animation von 2021

Made in Abyss: Seelen der Finsternis , dritter Film von 2020

Made in Abyss: Die goldene Stadt der sengenden Sonne , Staffel 2 von 2022

Made in Abyss Sequel Staffel 2 , angekündigt

Made in Abyss Live-Action-Film, angekündigt

Film 1 und 2 fassen Staffel 1 zusammen

Achtung: Der erste und zweite Film sind lediglich eine Zusammenfassung der ersten Staffel. Wer die Serie in der ersten Staffel bereits geschaut hat, kann diese überspringen. Falls ihr die Handlung der ersten Staffel noch mal zusammengefasst schauen wollt, sind die ersten beiden Filme aber eine gute Möglichkeit.

Auskopplung Marulks Alltag

Bei „Marulks Alltag“ handelt es sich um eine kleine Auskopplung. Hier wird in vier kurzen Episoden das Zusammenleben von Marulk und der etwas düsteren Oozen gezeigt. Die Videos beleuchten den Hintergrund des Duos und bieten Fans einen zusätzlichen Einblick in die Welt. Um die Haupthandlung zu verstehen, ist die Auskopplung aber nicht notwendig.

Aktuelles Finale

Den dritten Film solltet ihr nicht überspringen. „Made in Abyss: Seelen der Finsternis“ liefert den Übergang von der ersten zur zweiten Staffel. Die zweite Staffel „Made in Abyss: Die goldene Stadt“ bildet den aktuellen Abschluss des Animes.

Fortsetzungen im Überblick

Eine Fortsetzung für Staffel 2 wurde bereits bestätigt. Demnach wird es definitiv ein weiteres Sequel für Made in Abyss geben. Ob diese Fortsetzung ein neuer Film, eine dritte Staffel der Serie oder vielleicht „nur“ eine weitere OVA-Auskopplung sein wird, ist aktuell nicht klar.

Ein Live-Action-Film von Made in Abysss soll sich ebenfalls in Produktion befinden. Das hatte Deadline bereits 2021 berichtet. Demnach würde der Manga nach den Anime-Umsetzungen auch eine Live-Action-Verfilmung erhalten. Über den Stand der Produktion ist aktuell nichts weiter bekannt.

Leider kann man alle Staffeln und Filme von Made in Abyss nicht bei einem Anbieter schauen. Wer wirklich alles schauen will, muss auf verschieden Quellen und Streaming-Anbieter zurückgreifen.

Dennoch können sich Fans von Made in Abyss auch weiterhin auf neue Abenteuer freuen. Falls es bezüglich der Fortsetzung von Made in Abyss Neuigkeiten gibt, wird diese Übersicht natürlich umgehend aktualisiert.

Made in Abyss Videospiel

Den Anime als Videospiel erleben: Wer sich die Zeit bis zum Release der neuen Filme und Serien von Made in Abyss vertreiben möchte, kann auch das Videospiel zum Anime spielen.

Das Spiel Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness kostet 60 Euro auf Steam und beginnt mit Treffen von Riko und Reg.

Das 3D-Action-RPG verspricht eine eigene Story, die im Verlauf der Handlung der ersten Staffel angesiedelt ist und unter Leitung des Manga-Schöpfers Akihito Tsukushi entstanden. Für Fans des Animes könnte sich das Spiel also durchaus lohnen.



Ich selbst war überrascht, wie gut mir Made in Abyss gefallen hat. Auf den ersten Blick könnte man hier einen niedlichen Anime für Kinder erwarten. Stattdessen wird hier ein spannendes Abenteuer geboten, welches sich mit sehr düsteren und brutalen Szenen schmückt. Für Kinder tatsächlich eher ungeeignet, für Erwachsene Anime-Fans grandiose Unterhaltung.

Wie geht es euch: Habt ihr alle Staffeln und Filme zu Made in Abyss geschaut? Wie gefällt euch der düstere Anime? Welcher Teil der Saga ist euer Favorit? Schreibt gerne einen Kommentar!