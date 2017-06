Meine Switch ist bald da

Kleines Update zu Switch und kommenden Inhalten.

Was lange währt, wird endlich gut! Ich hatte mir ja die Nintendo Switch vorbestellt und war voller Vorfreude, bis ich feststellen musste, dass mein Händler zum Release nicht liefern konnte, da man die Konsole nicht mehr auf Lager hatte. Ja super. Da ich aber ein spezielles Paket mit Konsole, Spiel und Pro Controller bestellt hatte, wollte ich nicht stornieren um im Einzelhandel auf die Jagd zu gehen, weshalb ich einfach mal gewartet habe, bis der Shop liefern kann – Und jetzt ist es so weit! Bereits vor einigen Tagen erhielt ich die Bestätigung, dass die Konsole bald geliefert werden kann, morgen wird sie dann bei mir eintrudeln und ich bin tatsächlich aufgeregt, was mich da erwartet! Immerhin hatte ich seit dem „GameBoy Advance SP“ keine Nintendo-Hardware im eigenen Besitz, sondern spielte lediglich bei Freunden mit der Wii oder dem 3DS.

Doch bald ist es so weit und endlich kann ich mich mit The Legend of Zelda – Breath of the Wild auseinandersetzen und einen Blick auf Mario Kart 8 werfen. Aber noch stecke ich mitten in meinem Film-Projekt für die Uni, wo letzte Dreharbeiten als auch der Schnitt auf mich warten und die nächsten Tage stark beanspruchen werden. Spätestens aber nächster Woche werde ich mich wohl aber intensiver mit der Switch beschäftigen und entsprechende Beiträge veröffentlichen. So zumindest der Plan, denn nächsten Monat stehen dann auch wieder Klausuren und Hausarbeiten an, die geschrieben werden wollen. Ansonsten arbeite ich auch an einem neuen Video für YouTube, welches hoffentlich auch bald mal fertig wird. Aber jetzt genug, bis demnächst!