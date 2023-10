Baldur’s Gate 3: Pfennigfuchser Achievement sammeln und Gerringothe Thorm besiegen

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Errungenschaften auf Steam, die ihr im Verlauf des Rollenspiels sammeln könnt.

Einige Achievements lassen sich durch geschickte Dialoge verdienen. Dazu zählt auch die Errungenschaft „Pfennigfuchser“. Wie ihr den Erfolg einsackt und das Achievement auf Steam freischalten könnt, erkläre ich euch in diesem kurzen Guide.

BG3: Pfennigfuchser auf Steam freischalten

Das Achievement Pfennigfuchser könnt ihr in Akt 2 erlangen. Reist dazu zum Zollhaus in den Schattenlanden. Der Schnellreisepunkt „Reithwin“ liegt direkt am Zollhaus. Dort trefft ihr auf Gerringothe Thorm, dem verfluchten Hüter der Münzen, einem mächtigen Untoten und die ehemalige Zöllnerin.

Die Errungenschaft Pfennigfuchser erhaltet ihr, wenn ihr die Zöllnerin tötet, bevor sie ihr Gold gegen euch einsetzen kann. Um das zu erreichen, müsst ihr sie im Dialog bezwingen, statt gegen sie zu kämpfen.

Wählt im Dialog mit Gerringothe Thorm folgende Optionen:

„Wer seid ihr?“

Werft der Kreatur ein Goldstück zu

„Ohne eine richtige Gegenleistung zahle ich nicht so viel Gold“

Wählt nun eine Option, die einen Würfel-Check erfordert wie Überzeugen oder Täuschen

Seid ihr erfolgreich, müsst ihr einen weiteren Check bestehen und sie Überzeugen, Täuschen oder Einschüchtern

Einige der Würfel-Checks sind besonders schwer. Legt also einen Speicherpunkt vor dem Dialog an und habt am besten Inspiration gesammelt, um die Würfe wiederholen zu können.

Habt ihr die Zöllnerin Gerringothe Thorm letztlich überzeugt, dass sie keinen Zoll mehr eintreiben muss, wird sie sterben. Dadurch erlangt ihr das Achievement Pfennigfuchser und habt Gerringothe Thorm ohne Kampf besiegt. Die Erfahrungspunkte streicht ihr natürlich trotzdem ein. Zudem hat die Zöllnerin einiges an Loot, welches ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Falls ihr die Errungenschaft bei eurem ersten Durchlauf verpasst habt, ist das kein Problem. Baldur’s Gate 3 kann man problemlos mehrmals durchspielen, sodass ihr das Achievement bei eurem nächsten Durchspielen einsammeln könnt.

Falls ihr wissen wollt, wie ihr in BG3 zum Vampir werden könnt, kann ich euch diesen Guide empfehlen.



Wie geht es euch: Habt ihr die Zöllnerin im beinharten Kampf besiegt, oder im Gespräch überlistet und euch Pfennigfuchser verdient? Kennt ihr gute Methoden, um Gerringothe Thorm im Kampf zu besiegen und gibt es Gesprächsoptionen, die ich übersehen habe? Schreibt gerne einen Kommentar!