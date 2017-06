Top Casino Games für die PS4

Auch auf der PlayStation kann man entspannt pokern oder das Spiel mit dem Glück wagen!

Online Casinos oder Poker-Seiten sind inzwischen so weitreichend bekannt, dass es wohl fast niemanden mehr gibt, der noch nie die eine oder andere Maschine am PC gezockt oder zumindest davon gehört hat. Zumeist sind das wohl entweder die beliebten Video Poker Spiele oder aber Slotautomaten, die mit verschiedensten Themen aufwarten und so für jede Stimmung das passende Pendant parat halten.

Neben dem PC wird aber auch auf Konsolen gespielt – PlayStation 4 als auch Xbox One sind die aktuellsten Vertreter und haben eine große Spielerschaft um sich versammelt. Die besten Games für diese Konsolen sind spannend, schnelllebig und interaktiv – und interessanterweise gilt das auch für die besten Slots und Casino Games. Kein Wunder also, dass da irgendwann jemand auf die Idee gekommen ist die beiden zu vereinen.

Das Ergebnis des Versuchs diese zwei Welten zu vereinen kann sich sehen lassen und nennt sich Casino Spiele für Konsolen. Schnell wie ein Lauffeuer hat sich da die Begeisterung unter denen die regelmäßig Slots wie Book of Ra spielen und zugleich eine geliebte Konsole im Wohnzimmer stehen haben, ausgebreitet. Resultat: eine neue Nische am Spielemarkt ist entstanden und wird von Unternehmen immer besser und ausreifender bedient. Genau diese Nische gilt es dann in Augenschein zu nehmen, will man die besten Games im Casino Design und Stil auf der Playstation zocken. Nutzlos Zeit verschwenden findet natürlich niemand gut, selbst wenn man das beim Spielen an der PS4 tut, deshalb als kleiner Tipp hier ein paar gute Möglichkeiten, in dieses Spielgeschehen einzusteigen:

The Four Kings Casino and Slots: Ein wahrlich königlicher Spielgenuss wartet hier auf den Zocker. Man kann hier nämlich virtuell in ein wahres Casino einsteigen. Damit gemeint ist, dass man hier nicht nur ein einziges Spiel geboten bekommt, sondern eben die ganze Bandbreite einer richtigen Spielhalle. Roulette, Blackjack und Slotmaschinen sind dabei nur einige wenige der Games on Offer. Um das Ganze noch persönlicher zu machen kann man außerdem Add-ons und verschiedenen Avatare zusätzlich erstehen.

Prominence Poker: Die ersten Spiele im Casino Design für Konsolen waren die Poker Spiele, vor allem weil man Poker millionenfach weltweit spielt. Jedenfalls gibt es inzwischen eine recht beeindruckende Auswahl an Poker Spielen für die PS4, und das Beste unter all diesen ist wohl Prominence Poker von den 505 Studios. Die 3D Grafiken können einen echt umhauen – sowohl bei den Avataren als auch im Hintergrund. Was viele Player auch lieben ist die Option mit anderen Playern aus der großen weitreichenden Welt zusammen zu pokern, denn das ist hier einfach und da es sich um ein bekanntes Spiel handelt sind auch so gut wie immer andere Spieler verfügbar mit denen man dann zusammengewürfelt werden kann. Da fühlt man sich wirklich wie mit Freunden in der liebsten Kneipe.

Pure Hold’em: Mit diesem Spiel haben VooFoo Studios sich in unsere Top 3 eingeschlichen – mit gutem Grund nämlich! Wow-Grafiken, bester Support und einem innovativen Tournament Feature beeindruckt dieses Game auf ganzer Linie. Dabei kann man an bereits erstellte Tische einen Platz ergattern und mitspielen oder aber sein eigenes Tournament mit bis zu 8 Spielern kreieren. Das Feeling vom authentischen Poker Room wird in keinem anderen derzeit existierenden Spiel so gut wiedergegeben wie hier – schon alleine deshalb lohnt sich dieses Game.