District 9 Sequel: Wo bleibt der Nachfolger zum Sci-Fi-Film?

Mit District 9 erschien 2009 ein gewaltiger Sci-Fi-Film, der auch Jahre später noch hochgelobt wird. Doch wo bleibt der Nachfolger von District 9? Fans hoffen immer noch auf ein District 10, aber die Chancen auf eine baldige Fortsetzung stehen scheinbar schlecht.

Eigentlich sollte District 9 eine Fortsetzung bekommen

Neill Blomkamps feierte mit District 9 sein Regiedebüt und machte ordentlich Eindruck. Kein Wunder also, dass Fans sich auch 14 Jahre später eine Fortsetzung des Films wünschen. Leider kam es bislang nicht dazu, obwohl ein Sequel eigentlich zu erwarten war.

District 9 hat ein offenes Ende, welches geradezu nach einer Fortsetzung schreit. So endet der Film mit der Eröffnung eines neuen Lagers für die Aliens: District 10. Zugleich bleibt die Geschichte des Helden unabgeschlossen.

Und auch Regisseur Blomkamp machte immer wieder klar, dass er gerne an District 10 arbeiten würde. So gab er bereits 2017 in einer Fragerunde auf Reddit folgende Antwort:

„ok, also bei District 10 ist die Antwort grundsätzlich ja. Ich möchte in diese Welt zurückkehren und den Rest der Geschichte mit Wikus und Christopher erzählen. Das Problem im Moment ist, dass ich viele andere Projekte und Ideen habe, an denen ich auch arbeiten möchte und die ich vervollständigen möchte….. und am wichtigsten ist, dass der richtige GRUND für District 10 sehr klar sein muss. Der erste Film basierte so explizit auf realen Konzepten und Themen aus Südafrika, die mich sehr beeinflusst haben, als ich dort aufwuchs, dass wir sicherstellen müssen, dass der nächste Film das nicht vergisst.“

Es war also schon lange klar, dass District 10 für Blomkamp ein sehr persönliches Projekt darstellte. Entsprechend nimmt er die Fortsetzung nicht auf die leichte Schulter, was durchaus als etwas Positives gesehen werden kann.

Neue Hoffnung gab es, als Blomkamp 2021 ankündigte, an dem Drehbuch zu District 10 zu arbeiten. Doch der Post auf X (damals Twitter) wurde recht schnell wieder gelöscht:

„District 10-Drehbuch wird von Sharlto Copley, Terri Tatchell und mir geschrieben. Es kommt…“

Danach wurde es lange Zeit ruhig bezügliches einer Fortsetzung zu District 9. Auch die Tatsache, dass der Tweet so schnell wieder gelöscht wurde, beunruhigte viele Fans.

Fans müssen wohl noch lange auf ein Sequel warten

Im September 2023 gab es endlich wieder Neuigkeiten zum District 9 Sequel. Leider waren diese alles andere als optimistisch, was die Fertigstellung von District 10 betraf.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter wurde Blomkamp gefragt, wie der aktuelle Stand bei District 10 sein würde. Die Antwort des Regisseurs war ernüchternd:

„Ich weiß nicht, ob er gedreht wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt machen will, aber irgendwann wird es wahrscheinlich gemacht werden.“

Für Fans des Sci-Fi-Films sind das keine guten Neuigkeiten. Scheinbar ist sich Blomkamp mittlerweile nicht mehr sicher, ob er überhaupt an der Fortsetzung zu District 9 arbeiten möchte.

Die Aussage, dass es „wahrscheinlich irgendwann gemacht werden“ wird, wirkt seltsam. Blomkamp scheint nicht mehr hinter dem Projekt zu stehen und stellt scheinbar sogar in Aussicht, die Zügel zur Fortsetzung aus der Hand zu geben.

Die Gründe dahinter sind unbekannt. Man könnte spekulieren, dass der Regisseur schlicht an anderen Projekten arbeiten möchte, oder dass seine eigentliche Vision des Nachfolgers von Produzenten abgelehnt wurde. Doch das bleibt natürlich reine Spekulation.

Klar ist aber, dass wir wohl noch lange auf ein District 10 warten müssen. Dass Regisseur und Schöpfer Blomkamp nicht mehr mit Feuer und Flamme hinter dem Nachfolger steht, wird eine mögliche Fortsetzung unweigerlich verzögern.

Vielleicht erscheint District 10 auch gar nicht mehr. Immerhin ist seitdem großen Erfolg viel Zeit vergangen und auch wenn District 9 noch viele Fans hat, ist ein Nachfolger sicherlich mit einem gewissen finanziellen Risiko verbunden.

