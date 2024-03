Industria 2 angekündigt: Fortsetzung des Shooters aus Deutschland enthüllt

Jetzt ist es offiziell: Entwickler Bleakmill kündigte Industria 2 an. Der Mystery-Shooter Industria erhält also einen Nachfolger. Damit wagt das kleine deutsche Team den nächsten großen Schritt in ihrer Entwickler-Karriere.

Bereits im September wurde bekannt, dass Bleakmill an einem neuen Spiel arbeiten. Ich hatte bereits damals spekuliert, dass es sich höchstwahrscheinlich um Industria 2 handelt.

Diese Vermutung wurde am 21. März 2024 dann auch mit der offiziellen Ankündigung auf X bestätigt: Industria 2 soll kommen. Zudem wurden auch schon Infos zu Story und Features des Nachfolgers veröffentlicht.

Die Story von Industria 2

Industria 2 soll einige Jahren nach den Ereignissen des Vorgängers spielen. Wir schlüpfen erneut in die Rolle von Nora, die nun in einer Paralleldimension voller feindseliger Roboter festsitzt. Ihre einzige Hoffnung ist die Konstruktion einer Maschine, um irgendwie wieder nach Hause zu kommen.

Doch es gibt da ein Problem: Die unkontrollierbare KI ATLAS, an deren Erschaffung Nora beteiligt war, droht jegliche Fluchtpläne zu zerstören und scheint für noch größeres Übel verantwortlich zu sein.

Das soll Industria 2 bieten

Bleakmill haben auch schon bekannt gegeben, welche Inhalte Industria 2 bieten soll.

Industria 2 Features:

Narrativer FPS: Erneut soll im Shooter eine Heldenreise bestritten werden, die auf eindrückliche Charaktere und einen Story-Fokus setzt.

Kompakte Spielzeit: Um den Shooter durchzuspielen, sind ca. vier bis sechs Stunden nötig.

Frisches Setting: Industria 2 zeigt eine verfallene Industriewelt mit fremdartigen Maschinenstrukturen.

Fünf Waffen: Die Waffen sollen jeweils mit verschiedenen Aufsätzen wie Schalldämpfern oder erweiterten Magazinen aufrüstbar sein.

Neue Technik: Industria 2 setzt auf die Unreal Engine 5, verspricht „Maschinen-Gore“ (Roboter zerfallen in den Kämpfen in ihre Einzelteile) und will eine vollständige Sprachausgabe sowie dynamische Musik bieten.

Ein Release-Termin für Industria 2 ist aktuell nicht bekannt. Erscheinen soll die Fortsetzung auf Steam, GOG und Epic. Auf allen drei Plattformen sind bereits entsprechende Store-Seiten angelegt und das Spiel kann auf euren Wunschlisten platziert werden.

Meine Meinung: Ich freue mich auf Industria 2

Bleakmill gaben auf X zudem bekannt, dass der Vorgänger Industria in der Freizeit der Entwickler entstand. Für Industria 2 habe man nun aber eine „ordentliche Finanzierung“ und einige im Team würden nun auch „Vollzeit“ an der Entwicklung des Spiels arbeiten.

Da ich das Team um Industria schon seit ihren frühen Anfängen verfolge, freue ich mich persönlich natürlich, dass Bleakmill diesen Schritt wagt und beschreitet! Industria brachte frischen Wind in die Shooter-Welt und ich bin gespannt, wie sich das Team seit dem ersten Teil weiterentwickelt hat.

Der erste Trailer sieht zumindest schon mal sehr spannend aus und macht Lust auf mehr! Die geplanten Features sprechen zudem für ein klares Konzept und ich freue mich, dass man sich wieder auf eine starke Story fokussieren möchte.



Ähnlich wie bei World of Goo 2 und Stalker 2 freue ich mich auch hier, eine Fortsetzung eines großartigen Spiels erwarten zu können. Ich halte ich zu Industria 2 natürlich auf dem Laufenden.

Wie geht es euch: Habt ihr Industria gespielt und freut ihr euch auf die Fortsetzung? Was wünscht ihr euch für Industria 2 und was sollte der Mystery-Shooter unbedingt bieten? Schreibt es gerne in die Kommentare!