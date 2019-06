Warhammer: Vermintide 2 – Winds of Magic – Release und Beta

Mit „Wind of Magic“ ist ein weiteres DLC für Warhammer: Vermintide 2 angekündigt, welches das Spiel nun erstmals mit einer neuen Gegner-Fraktion ergänzen wird; Die Tiermenschen. Da ich und meine Gruppe von den letzten DLCs insgesamt eher enttäuscht waren, ist die Hoffnung groß, dass mit den Winden der Magie endlich frischer Wind in das angestaute Koop-Gemetzel gebracht wird. Und was wäre da besser, als ein ganzer Haufen neuer Gegner? (In Ordnung, ein ganzer Haufen neuer und vor allem guter Maps wäre auch noch nett… aber ich bin da ein wenig hoffnungslos, dass wir an dieser Stelle mit wirklich viel rechnen können.)

Bislang war unklar, wann Wind of Magic erscheinen soll. Lediglich das Jahr 2019 stand fest. Nun gab Entwickler Fatshark bekannt, dass die Veröffentlichung für den August 2019 angesetzt ist. Im Vorfeld wird zudem eine Beta (exklusiv für den PC) veranstaltet, für welche man sich vorab anmelden kann. Der Preis des DLCs ist weiterhin nicht bekannt.

In einem kleinen FAQ wird zur Aufgabe der Beta-Tester folgendes gesagt:

Q: What are you expecting from me as a tester?

A: Most of all, we need your help. To get a better understanding of the balance and difficulty it is important for us to have your insights – from recruit to our most challenging difficulties! Everyone can contribute.