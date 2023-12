Gothic 2 auf Windows 10 und 11 spielen (Steam-Version)

Kein Rollenspiel hat mich so sehr geprägt und begeistert wie Gothic 2. Seit Jahren installiere ich das Rollenspiel auf jedem neuen PC und erfreue mich immer wieder an dem wohl besten RPG, welches ich jemals gespielt habe.

Wer Gothic 2 auch im Jahr 2024 spielen möchte, kann je nach Betriebssystem auf einige Probleme stoßen. Damit ihr euch nicht stressen müsst, habe ich die einfachste und schnellste Lösung parat, damit ihr Gothic 2 auch auf Windows 10 oder 11 spielen könnt.

So könnt ihr Gothic 2 auf Win 10 und Win 11 spielen

Diese Anleitung zeigt euch, wie ihr Gothic 2 unkompliziert und schnell über Steam spielen könnt, wenn ihr Windows 10 oder 11 als Betriebssystem nutzt.

Ihr habt Gothic 2 nicht auf Steam, sondern auf GOG oder klassisch auf CD? Kein Problem! Hier findet ihr eine alternative Installationsanleitung.

Ihr wollt auch Gothic 1 endlich wieder spielen? Ich habe eine knackige Anleitung, wie ihr Gothic 1 problemlos auf Win 10 und 11 spielen könnt.

Mittlerweile ist die Steam-Version von Gothic 2 recht gut gepatcht. Dennoch macht das Rollenspiel auf Windows 10 und 11 oft Probleme und startet nicht richtig. So war es auch bei mir.

Doch mit nur wenigen Schritten läuft Gothic 2 auch bei euch wieder problemlos!

Schritt 1:

Wählt in eurer Steam-Bibliothek „Gothic II: Gold Classic“ aus. Stellt sicher, dass ihr Gothic 2 vollständig heruntergeladen habt und keine neuen Updates für das Spiel anstehen.

Klickt in eurer Steam-Bibliothek mit Rechtsklick auf Gothic II: Gold Classic und wählt den Reiter „Eigenschaften“ aus.

Bei „Eigenschaften“ geht ihr auf den Unterpunkt „Betas“ und wählt bei Betateilnahme „workshop – Workshop Beta“ aus.

In eurer Steam-Bibliothek sollte Gothic 2 nun als „Gothic II: Gold Classic [workshop]“ aufgeführt werden.

Geht jetzt auf den „Workshop“ von Gothic 2.

Schritt 2:

Ihr landet nun im Steam-Workshop von Gothic 2. Hier findet ihr Modifikationen, die ihr schnell und unkompliziert direkt über Steam herunterladen könnt. Wichtig ist jetzt aber erst mal nur eine Mod.

Sucht nach folgender Mod: „Union – patch for Gothic 2“.

Wählt diese an und begebt euch auf die Workshop-Seite des Union-Patches für Gothic 2.

Schritt 3:

Damit Gothic 2 auf Windows 10 und 11 gespielt werden kann, müsst ihr den Union – patch for Gothic 2 herunterladen.

Klickt dafür auf die grüne Schaltfläche „Abonnieren“.

Das startet den Download für den Patch, den ihr zum spielen benötigt. Keine Sorge: das ist völlig kostenlos und ungefährlich. Ihr ladet alles direkt über Steam herunter.

Schritt 4:

Sobald ihr den Union Patch für Gothic 2 heruntergeladen habt, müsst ihr den Patch aber noch aktivieren.

Öffnet den Steam-Ordner, in dem ihr Gothic 2 installiert habt.

Klickt in eurer Steam-Bibliothek einfach mit einem Rechtsklick auf Gothic II: Gold Classic [workshop] und wählt „Verwalten“ und dann „Lokale Dateien durchsuchen“. Das öffnet direkt den richtigen Installationsordner für euch.

Die Ordnerstruktur müsste ungefähr so aussehen:

EUER PC/Festplatte/Steam/steamapps/common/Gothic

Schritt 5:

Öffnet nun den Ordner „launcher“.

Sucht dort nach der Anwendungsdatei „Gothic2SteamWorkshopLauncher“. Startet den Launcher.

Jetzt öffnet sich der Steam-Workshop-Launcher für Gothic 2.

Dort sollte sich nun der „Union – patch for Gothic 2“ befinden. Wählt diesen an und klickt im Workshop-Launcher auf „aktivieren“.

Sobald ihr den Union Patch aktiviert habt, wählt im Workshop-Launcher wieder Gothic II: Gold Edition aus. Dort könnt ihr nun auf „Spielen“ klicken.

Jetzt sollte Gothic 2 ohne Probleme gestartet werden und auf Win 10 und 11 problemlos laufen. Endlich könnt ihr wieder Gothic 2 spielen!

Ihr habt alle Schritte befolgt und Gothic 2 läuft immer noch nicht oder ihr wollt bessere Effekte im Spiel? Vielleicht kann euch Schritt 6 helfen!

Schritt 6 (optional):

Falls Gothic 2 immer noch nicht gut auf eurem Windows 10 oder 11 läuft, könnte eine zweite Mod helfen.

Besucht dafür erneut den Steam-Workshop von Gothic 2 und sucht nun nach der Mod „D3D11 Renderer Mod“.

Klick auch hier auf die Mod und wählt „abonnieren“.

Besucht wieder eure Installationsordner von Gothic 2, sucht nach dem Ordner „launcher“ und startet dort den „Gothic2SteamWorkshopLauncher“.

Navigiert im Launcher zum D3D11 Renderer Mod und aktiviert diesen. Den Union Patch lasst ihr ebenfalls aktiviert!

Nachdem alles aktiviert ist, startet ihr Gothic 2. Nun sollte das Spiel starten.

Die Mod bringt die alten Engine von Gothic 2 auf einen modernen Stand. Das verbessert viele Effekte und sorgt dafür, dass Gothic 2 aktuelle GPUs besser zu nutzen, was einen Leistungsschub bringen kann.

Mit F11 könnt ihr im Spiel auf ein eigenes Menü zugreifen, um einige Einstellungen zu ändern.

Falls die Mod euch nicht gefällt, könnt ihr sie im Workshop-Launcher auch wieder deaktivieren.

Damit solltet ihr Gothic 2 nun endlich wieder spielen können, auch wenn ihr Windows 10 oder 11 nutzt.

Zukünftig solltet ihr Gothic 2 eigentlich direkt über Steam starten. Falls das nicht klappt, startet das RPG über den Workshop-Launcher.

Via Steam könnt ihr mittlerweile auch viele Mods installieren, was eine echte Erleichterung ist. Achtet aber darauf, dass einige Mods nicht gut mit anderen zusammen laufen können. Deaktiviert bei Problemen also bestimmte Mods wieder, damit ihr Gothic 2 weiterhin entspannt spielen könnt.

Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich Gothic 2 in Zukunft schnell und einfach installieren und auch auf Win 10 und 11 spielen kann.

Falls ihr direkt nach tollen Modifikationen sucht, habe ich hier eine Übersicht der besten Mods für Gothic 2!

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Hat diese Anleitung euch geholfen, Gothic 2 wieder auf Win 10 spielen zu können? Habt ihr Gothic 2 schon auf Win 11 installiert? Hattet ihr trotz der Anleitung Probleme? Vielleicht kann ich euch weiterhelfen! Spielt ihr Gothic 2 auch 2024 noch, oder freut ihr euch mehr auf das Remake? Schreibt gerne einen Kommentar!

Video-Empfehlung

Falls Ihr Euch nun noch auf Gothic 2 einstimmen wollt, kann ich Euch meine Video-Reihe „Unnützes Gothic Wissen“ empfehlen, in welcher relativ umfangreiche Videos zu Gothic zu sehen sind. Hier mal eines eingebettet: