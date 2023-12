World of Goo 2: Release für 2024 angekündigt

Im Rahmen der Game Awards wurde ein ganz besonderes Indie-Rätsel-Spiel angekündigt. Die Rede ist natürlich von World of Goo 2! 15 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils steht nun der Release des Nachfolgers an und ich freue mich enorm!

Die knuffigen Goos kehren 2024 zurück!

Recht überraschend wurde World of Goo 2 für 2024 angekündigt. Einen genauen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Für mich eine ganz besondere Ankündigung, die mich wirklich gefreut hat.

Noch ist keine Plattform offiziell bestätigt. Betrachtet man die Spiele, die die Entwickler in den letzten Jahren veröffentlichten, kann man aber davon ausgehen, dass World of Goo 2 auf PC, iOS, Android und der Nintendo Switch erscheint. Aber das ist aktuell nur Spekulation.

Hinter World of Goo steht das Entwickler-Duo 2D Boy. Die beiden Schöpfer Kyle Gabler und Ron Carmel haben den ersten Teil 2008 veröffentlicht. Die Jungs waren damals noch Teenager. Seitdem veröffentlichten sie als Tomorrow Corporation einige weitere Indie-Spiele.

Jetzt soll aber World of Goo 2 erscheinen. Die Ankündigung für die Fortsetzung erfolgt 15 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils.

World of Goo bleibt sich treu

Der Trailer von World of Goo 2 zeigt vor allem eins: Der Physik-Puzzle bleibt sich offensichtlich treu. Wüsste man nicht, dass der Trailer den Nachfolger zeigt, könnte man auch annehmen, es handelt sich um den ersten Teil:

Der unverwechselbare Still von World of Goo funktioniert auch 2024. Im Trailer wuseln, wabern, gleiten und rollen die kleinen Bälle wieder munter durch diverse Level. Und das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern verspricht wieder tollen Rätsel-Spaß. Das grundlegende Spielprinzip von World of Goo scheint unverändert.

In World of Goo müssen wir die kleinen Goos, seltsame Bälle mit verrückten Eigenschaften, aneinander bauen. Verbinden wir die Kerle, bilden sich wacklige Konstrukte wie Brücken und Türme. Ziel ist meist eine Röhre, die wir mit dem Bauwerk erreichen müssen, damit nicht verbaute Goos eingesaugt werden können. Nur wenn genug Goos das Ziel erreichen, schaffen wir das Level.

World of Goo ist erstaunlich abwechslungsreich und bietet 48 Level, die durchaus knifflig sein können. Das Spielprinzip des Originals kann auch heute noch überzeugen: Aktuell spiele ich World of Goo auf dem Smartphone (das Spiel ist im Netflix-Abo enthalten) und bin begeistert, wie viel Spaß das Physik-Puzzle auch heute noch macht. 2008 habe ich Steam-Version von World of Goo gespielt.

World of Goo 2 verspricht nun noch mehr Abwechslung und frische Herausforderungen. Und darauf freue ich mich wirklich sehr! Ich hoffe, dass World of Goo 2 für das Smartphone erscheint, da ich unterwegs gerne Zeit mit solchen Puzzles verbringe.

Auch wenn mich große Spiele wie Baldur’s Gate 3 begeistern und mich zum mehrmaligen Durchspielen animieren, gibt es auch immer wieder solche Indie-Perlen, denen ich gerne meine Zeit schenke und die mich verzaubern.



Wie geht es euch: Habt ihr damals World of Goo gespielt oder spielt es aktuell? Wie gefällt euch, dass nun World of Goo 2 angekündigt wurde? Werdet ihr das Physik-Puzzle zum Release 2024 spielen und falls ja, welche Plattform würdet ihr euch wünschen? Schreibt gerne einen Kommentar!