Auf der Suche nach einer WG

Mittwoch schaue ich, ob ich eine neue Zentrale für Game 2 finde!

Wie versprochen, auch wenn nicht gefordert, weitere Infos bezüglich meines Studiums, welches ja im Oktober beginnt. Wie schon bekannt werde ich Kommunikations- und Medienwissenschaften in Bremen studieren und bin schon gespannt, wie das Studium so für mich bereit hält. Doch auch der Umzug nach Bremen wird ein Abenteuer, dem ich mit gemischten Gefühlen, aber durchaus positiv gegenüberstehe. Wann genau es dann los geht und ich mit Sack und Pack und extrem viel Technik nach Bremen ziehe, ist noch unklar, denn vor einem Umzug benötigt man ja eine neue Wohnung, in meinem Fall vermutlich eine WG. Ich habe für diesen Mittwoch einen Termin zum vorbeischauen und hoffe natürlich, dass sowohl Mitbewohner als auch Wohnung und mein Zimmer mich überzeugen und die Herrschaften mich zeitgleich in ihrer Wohngemeinschaft aufnehmen wollen. Aber das wird sich dann ergeben – Sollte alles passen, würde ich vermutlich schon in ca. 3 Wochen umziehen und wäre in Bremen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit würde dann auch schon das Studium losgehen und wie gesagt, ich bin super gespannt.

Sollte es mit der WG nicht passen, warum auch immer, werde ich wohl zunächst in ein Studentenwohnheim in Uni-Nähe ziehen, bis ich eine geeignete Uni gefunden habe. Das das ist nur Plan B, hoffen wir also, dass alles passt. 😉