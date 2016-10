Kein DSL mitten in Bremen

Ein Leben ohne Internet… ich werde noch verrückt!

Ich bin mittlerweile am verzweifeln, was meine momentane Internet Situation betrifft: Von meinem Vermieter erfuhr ich, dass in meinem Haus im Grunde nur die Telekom Leitungen bereitstellen kann, weil es mit einem technischen Aufwand an der letzten Meile zusammenhängt, den die Telekom bei Drittanbietern mit der einfachen Fehlermeldung abweist. Also habe ich bei 1&1 storniert und mich bei der Telekom gemeldet, wo ich dann im Service Chat informiert wurde, dass das Problem mit einem Port-Mangel zusammenhängt, ich also tatsächlich nicht angeschlossen werden kann. Dennoch könnte es noch eine Möglichkeit geben, dies müsste aber im Vorfeld technisch überprüft werden – Ich solle warten. Toll – Mal wieder völlig ohne irgendwelche wirklichen Anhaltspunkte warten und hoffen, dass ich irgendwann noch mal vernünftiges Internet erhalte. Währenddessen habe ich mal vorsichtig bei Vodafone angefragt, wie es mit einer Anbindung über Kabel aussieht und ob man da etwas machen könne – Am nächsten Tag erhielt ich eine Antwort: Man hätte sich mit meiner Anfrage befasst und würde mir postalisch alles weitere zukommen lassen, um meine Daten zu schützen. Okay, das könnte jetzt alles möglich heißen, ich tippe aber am ehesten auf eine Zusendung von Werbung oder so was in der Richtung, denn in meiner Wohnung existiert zwar ein alter TV Kabel-Anschluss, der war aber für analoges Fernsehen ausgelegt und so weit ich weiß, ist die Leitung generell abgeschaltet. Aber was soll man ohne Internet machen, außer alle Möglichkeiten die nicht nach 10 GB gedrosselt werden, abzuwägen. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass man mitten in Bremen kein Internet erhalten kann. Ich hoffe, dass die Telekom bald meinen Anschluss realisieren kann, denn sonst wird mein Studium als auch der Betrieb des Blogs ein abenteuerliches Unterfangen. Wenn Ihr Tipps oder Tricks kennt, vllt. einen Kumpel der bei der Telekom arbeitet und mir helfen könnte, meldet Euch bitte! Ich bin verzweifelt. 🙁

Mails, sollte es wirklich jemanden geben, bitte an: Info@game-2.de

Ich versorge Euch mit Updates, sobald es was neues gibt.