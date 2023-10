Salad Fingers – die verstörende Webserie geht weiter

Alte Internet-Dinosaurier wie ich werden sich sicherlich noch an die verstörende Webserie von David Firth erinnern. In den kurzen Videos tritt der Titelstiftende „Salad Fingers“ auf und erlebt düstere Abenteuer in einer trostlosen Welt.

Salad Fingers – da werden Erinnerungen wach. Was bereits 2004 seinen Anfang nahm, wird auch 2023 noch fortgesetzt. Im September 2023 erschien die 13. Episode der Webserie auf YouTube.

Was ist Salad Fingers?

Bei Salad Fingers handelt es sich um eine grüne Figur mit dünnen, langen Fingern. Der langfingrige Kerl lebt in einer trostlosen und postapokalyptischen Welt und ist ganz offensichtlich geistesgestört.

Erstmals veröffentlicht wurde Salad Fingers noch auf der Plattform Newsgrounds und landete erst später auf der Videoplattform YouTube. Bereits kurz nach Veröffentlichung avancierte die Webserie zum Geheimtipp und versammelte schnell eine kultige Fangemeinde.

Ein frühes Internet-Phänomen

Salad Fingers kann man durchaus als frühes Internet-Phänomen bezeichnen, welches Weltweit gewisse Bekanntheit erlangte. Auch ich habe mir die Videos bereits vor vielen Jahren mit Freunden angeschaut.

Hintergrund der Figur ist ein Witz, welchen ein enger Freund Firths machte, als dieser Gitarre spielte. Der Freund scherzte, dass Firth „Salad Fingers“ (Salatfinger) hätte, in Bezug darauf, wie Firth den C-Akkord griff.

Ein Ein-Mann-Projekt

David Firth ist nicht nur der Schöpfer der Figur, sondern hat die Webserie im Alleingang geschaffen. Animation, Story und Vertonung übernahm Firth selbst.

Während Firth anfangs Probleme hatte seine doch etwas speziellere Webserie zu monetarisieren, finanziert er das Projekt mittlerweile über Patreon, wo Fans die Serie unterstützen können.

Im Gegenzug erhalten Unterstützer verschiedene Vorteile, je nachdem, welchen Mitgliedschaftsrang sie sich kaufen. Die Vorteile sind unter anderem die Möglichkeit Episoden früher zu sehen, Zugang zu unveröffentlichtem Material oder ein Eintrag in den Credits neuer Episoden.

Die neue Episode 2023

Und eine solche Episode wurde auch dieses Jahr veröffentlicht. Mit dem Titel „Salad Fingers 13: Harvest“ dürfen wir erneut eine verstörte Episode aus dem Leben der Figur Salad Fingers betrachten.

Und tatsächlich hat die Serie nichts von seiner verstörenden Art verloren. Auch Episode 13 ist nichts für zarte Gemüter. Hier die Links zur neuen Epsiode und der Playlist, um alle Folgen Salad Fingers zu schauen:

Um ehrlich zu sein, hatte ich Salad Fingers für viele Jahre aus den Augen verloren. Immerhin liegen zwischen einigen Episoden mehrere Jahre. Doch als das neue Video in meinen YouTube-Feed landete, wurden einige tief vergrabene Erinnerungen geweckt.

Natürlich habe ich den nostalgischen Trip gewagt und mir erneut alle Episoden angeschaut. Und auch wenn es mich nicht mehr ganz so erschauderte wie vor vielen Jahren, konnte die Serie seinen düsteren Charme beibehalten – was ich zu schätzen weiß.

Wie geht es euch: Kanntet ihr Salad Fingers ebenfalls noch aus alten Tagen? Gefällt euch die dystopische Miniserie mit seinem verrückten Protagonisten, oder könnt ihr dem eher nichts abgewinnen? Verbindet ihr auch nostalgische Erinnerungen mit Salad Fingers? Schreibt gerne einen Kommentar!