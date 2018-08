Mount & Blade 2: Bannerlord – gamescom 2018 Campaign-Teaser

Auch dieses Jahr gibt es noch kein Release-Termin für Bannerlord.

Oh Bannerlord, wann wirst du nur endlich erscheinen… oder zumindest ein Release-Datum erhalten? Nun, ich muss zugeben, dass ich mich im letzten Jahr doch recht weit aus dem Fenster lehnte, als ich darüber schrieb, dass ich die Veröffentlichung von Mount & Blade 2: Bannerlord für das vierte Quartal 2017 erwartete. Jetzt haben wir August 2018 und zur diesjährigen gamescom veröffentlichte Entwickler TaleWorlds nicht das Spiel, sondern lediglich einen kleinen Teaser-Trailer zur Kampagne. Natürlich ohne Hinweise auf ein Release.

Ich wage es also lieber nicht mehr, irgendwelche Prognosen bezüglich eines möglichen Release-Termins anzusprechen. Kommen wir also kurz zum Teaser selbst, denn dieser hat mich nicht wirklich aus den Socken gehauen. Wir sehen die Kampagnen-Karte, die tatsächlich ansehnlich daherkommt, aber eben auch nichts neues mehr darstellt. Städte, Siedlungen und Landschaften haben optisch ein ordentliches Upgrade erhalten, zumindest wenn man den Vorgänger Warband heranzieht. Ansonsten sehen wir einige Kampfszenen, die jedoch eher kleine Scharmützel oder Arena-Kämpfe zeigen, keine größeren Schlachten. Versteht mich nicht falsch, dass alles sieht fantastisch aus, eben wie eine verbesserte Warband-Version. Aber für die gamescom 2018 hätte ich mir dann doch ein wenig mehr Inhalt gewünscht, der präsentiert wird. Auf mich wirkt dieser Teaser eher wie in letzter Minute zusammengeschnitten, um überhaupt etwas präsentieren zu können.

Das soll auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel Kritik sein. Denn wenn ich ehrlich bin, ist es mir lieber TaleWorlds entwickeln in Ruhe das Spiel und lassen ihr fertiges Produkt für sich sprechen, als im Vorfeld zu viel Presse-Gedöns zu veranstalten, wie es unzählige andere Entwickler und Publisher Jahr für Jahr tun (und dabei meist deutlich mehr versprechen, als sie letztlich liefern können). Also freue ich mich einfach auf das Spiel, egal wann es nun erscheinen wird. Einfach weil die Mount & Blade-Reihe schon immer ziemlich einzigartiges Gameplay lieferte, welches mir enorm viele spaßige Spielstunden bescherte. Und vielleicht kommt die Tage oder Wochen ja dann doch noch ein größerer Trailer oder gar ein Release-Termin? Nun gut, ich lasse es einfach mit den Spekulationen… Sobald es aber wieder etwas Bannerlord zu berichten gibt, werde ich mich aber noch mal zu Wort melden!