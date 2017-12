The Bureau: XCOM Declassified kostenlos auf Humble Bundle

Bis Samstag 19 Uhr kann man den XCOM Shooter kostenlos abstauben!

Ich „berichte“ eigentlich eher selten über Spiele, die irgendwo kostenlos zu haben sind, aber da ich bei dieser Aktion nicht nur selbst zugeschlagen, sondern das ganze auch ausnahmsweise nicht als letzter bemerkt habe, will ich den Spaß kurz mit Euch teilen. So wird aktuell auf Humble Bundle der Taktik-Shooter The Bureau: XCOM Declassified verschenkt – Ein gutes Angebot, würde ich sagen – Bei „kostenlos“ kann man nicht so viel falsch machen.

Besucht einfach die Shop-Seite des Spiels und werft The Bureau: XCOM Declassified in Euren Einkaufwagen. Das Spiel (20 Euro auf Steam) ist bis Samstag 19 Uhr (unserer Zeit) kostenlos zu haben. Um das Geschenk abgreifen zu können, müsst ihr einen Humble Bundle Account besitzen und diesen mit einem Steam-Account verknüpfen. Nachdem ihr das Spie für 0 Euro „gekauft“ habt, erhaltet ihr direkt den Steam-Key, welche ihr dann auf Eurem Steam-Account aktiveren könnt.

Der Third-Person-Taktikshooter The Bureau: XCOM Declassified wirft uns in die Zeit des Kalten Krieges. Bei „The Bureau“ handelt es sich um eine streng geheime Regierungseinrichtung, welche eine ganze Reihe mysteriöser Vorfälle und Angriffe von einem unbekannten und schier übermächtigen Feind untersucht. Im Spiel planen wir Einsätze unseres Teams, kämpfen selbst und führen unsere Truppe in den Feuergefechten, bei dem unsere Agenten auf fiese Aliens stoßen.