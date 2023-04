Die Xbox Series X und Xbox Series S im Vergleich

Microsoft hat 2020 gleich zwei Xbox-Konsolen auf den Markt gebracht. Es handelt sich nach wie vor um die neuesten Modelle, die jeweils eine Gamingperformance von höchster Qualität bieten. Die beiden Modelle unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten: Zum einen beim Preis und beim Aussehen, zum anderen bei dem, was unter der Haube steckt. Vor dem Kauf ist es natürlich sinnvoll, sich über die Unterschiede im Klaren zu sein, sodass man sich für das Modell entscheiden kann, das den eigenen Anforderungen am ehesten entspricht.

Xbox S oder doch lieber eine Xbox X – Das sind die Hauptunterschiede

Die Xbox Series S und Xbox Series X unterscheiden sich zunächst natürlich stark im Aussehen: Die Series S ist eine schmale weiße Box, während die Series X einem schwarzen Turm gleicht und sehr viel mehr Platz in Anspruch nimmt. Die Xbox Series X kommt auf ein stolzes Gewicht von 4,4 kg. Die Xbox Series S hingegen schafft es gerade auf 1,9 kg.

Preise: Series S VS Series X Xbox Series S: 299 Euro Xbox Series X: 499 Euro

Generell hat die Series X insgesamt mehr zu bieten als die Series S. Durch den größeren Formfaktor passt sogar ein Blu-ray-Laufwerk in das Gehäuse der Series X, wohingegen die Xbox Series S ganz ohne Optisches Laufwerk auskommt. Somit ist die Xbox Series S eine „Digital Only“-Konsole, was vor dem Kauf unbedingt bedacht werden sollte! Viele würden wohl zunächst argumentieren, dass heutzutage gar kein Laufwerk mehr benötigt wird, jedoch setzt Du bei der Series S allein auf Downloads und kannst keine Spiele über Disc installieren oder spielen. Damit bist Du vollständig auf eine starke Internetleitung angewiesen. Das Laufwerk der Series X ermöglichst es zudem auch Blu-Rays abzuspielen, was durchaus praktisch sein kann.

Ein weiterer Unterschied ist die Speicherkapazität der Konsolen. Die Xbox Series S kommt auf 512 GB internen SSD-Speicher, wobei die Xbox Series X einen 1 TB internen SSD-Speicher besitzt. Das ist ein großer Unterschied. Auf die Xbox Series X passen „doppelt so viele Spiele und Medien“, während sich der Speicher der Xbox Series S deutlich schneller füllt und sehr klein bemessen wurde. Dennoch lassen sich die Speicherkapazitäten beider Konsolen ohne Probleme erweitern, sodass diese mit einem passenden Speichermedium um 1 TB ergänzt werden können. Wer viele Titel spielen will und seine Games nicht ständig deinstallieren möchte um Platz zu schaffen, sollte dies vor der Kaufentscheidung berücksichtigen.

Aber das rechtfertigt den höheren Preis der Xbox Series X noch nicht ganz: Der Hauptvorteil der Series X liegt nämlich in der Grafikperformance.

Unterschiede in der Performance

Die Xbox Series X ist der Xbox Series S, was die Grafikleistung angeht, zweifellos überlegen. Grundsätzlich läuft jedes Xbox-Series-Spiel auf beiden der Konsolen, je nach Einstellung, flüssig und ohne Ruckler oder Ähnlichem. Jedoch unterstützt die Xbox Series X eine weitaus höhere Auflösung als die Xbox Series S bei 60 FPS (Bildern die Sekunde). Während das bessere Modell 4K Auflösung unterstützt, unterstützt die Series S „nur“ 1440p-Auflösung, was auch deutlich mehr ist als FHD.

Wer keinen 4K-Fernseher oder Monitor besitzt, auf ein paar Vorteile verzichten kann und obendrein etwas Geld sparen will, kann auf eine Series S setzen. Wer hingegen das volle Gaming-Erlebnis spüren will und einen 4K-Screen besitzt, wird es nicht bereuen, sich für die Series X zu entscheiden.

Weitere Unterschiede gibt es beim Arbeitsspeicher: Der Speicher der Xbox Series X hat 16 GB RAM, während der, der Xbox Series S nur 10 GB RAM zu bieten hat. Dieser Unterschied führt dazu, dass die Xbox Series X in der Lage ist, bei Multitasking-Anwendungen schneller zu laden und flüssiger zu reagieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beide Konsolen sehr leistungsstark sind und Spiele flüssig und in hochwertigem Format darstellen. Wer noch mehr aus seiner Konsole herausholen möchte als das, sollte sich unbedingt den Funktionsumfang der Xbox Series X anschauen. Besonders das optische Laufwerk sollte bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden, zumal die größere Power der Series X zukunftssicherer ist und Dir länger Spiele in hoher Grafikqualität bieten wird. Ob das den Aufpreis im Vergleich zur schlanken Seires S rechtfertigt, muss jeder selbst beurteilen.