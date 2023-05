Kartenspiele, die weltweit gerne gespielt werden: Hearts, Tarneeb und Magic: The Gathering

Kartenspiele begeistern schon immer Menschen in allen Altersschichten. Einige Spiele sind so beliebt und erfolgreich, dass sie überall auf der Welt Verbreitung finden und gerne gespielt werden. Betrachtet man einige der beliebtesten Kartenspiele der Welt, zeigt sich die große Bandbreite des Formats: Von Hearts über Tarneeb und bis hin zu Magic: The Gathering und Pokémon TCG.

Viele dieser Spieleklassiker können auch in digitaler Form gespielt werden und machen mit Freunden oder alleine online unheimlich viel Spaß.

Hier sind einige der bekanntesten Kartenspiele der Welt

Hearts

Hearts ist ein Kartenspiel für vier Spieler, bei dem es um Stiche geht. Hearts gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten. Das Ziel des Spiels ist es, so wenige Punkte wie möglich zu erzielen. Die Spieler müssen vermeiden, Stiche mit Herz oder der Pik-Dame zu machen.

Magic: The Gathering

Magic: The Gathering ist eines der erfolgreichsten Sammelkartenspiele der Welt, das es seit mehr als 25 Jahren gibt. Die Spieler sammeln Karten, stellen Decks zusammen und treten in verschiedenen Turnieren und Formaten gegeneinander an, um Preise zu gewinnen und den besten Spieler bzw. die besten Decks zu küren.

Das Spiel selbst ist unglaublich komplex und erfordert strategisches Denken. Die Zusammenstellung von Decks und ein Verständnis für das sich ständig verändernde Spiel sind entscheidend.

Mit tausenden von einzigartigen Karten und hunderten von verschiedenen Möglichkeiten zu spielen, kann Magic eine entmutigende Aussicht für diejenigen sein, die gerade erst anfangen. Aber mit ein bisschen Übung und der Hilfe erfahrener Spieler kann jeder zum Meister in Magic: The Gathering werden.

Und keine Sorge: die Magic Community ist extrem offen und hilft Einsteigern gerne, in dieses fantastische Spiel einzusteigen. Hilfreich ist auch die digitale Variante „Magic“, um ein Grundverständnis des Spiels zu erlangen.

Magic-Turniere gibt es in allen Formen und Größen, von kleinen lokalen Veranstaltungen bis hin zu großen internationalen Meisterschaften. Bei diesen Veranstaltungen treten die Spieler mit ihren besten konstruierten Decks gegeneinander an, um zu beweisen, wer der Beste ist.

Zu wissen, welche Karten man in sein Deck aufnehmen sollte und wie sie miteinander interagieren, ist eine wichtige Fähigkeit für alle angehenden Magic: The Gathering-Champions.

Texas Hold’em Poker

Poker kennt so gut wie jeder und nicht nur aus Filmen wie Molly’s Game oder Rounders, denn Poker ist ein in der ganzen Welt weit verbreitetes Kartenspiel, vor allem weil es ein sehr strategisches Spiel ist, bei dem Blufftaktiken angewendet werden und die Spieler mit Kartenkombinationen gegeneinander wetten. Texas Hold’em ist bei weitem eines der beliebtesten Varianten und wird auch gerne bei Spieleabende unter Freunden gespielt. Poker ist ein unterhaltsames Spiel mit einer treuen Fangemeinde und der Einstieg kann sich sehr lohnen.

Tarneeb

Tarneeb ist ein Kartenspiel, das hauptsächlich in Ägypten, Syrien und im Libanon gespielt wird. Es ist ein wettbewerbsorientiertes Biet- und Stichspiel für 4 Spieler, bei dem 13 Karten an jeden Spieler ausgeteilt werden. Die Karten werden anschließend, je nach Wert der Karten, von jedem Spieler nach Reihenfolge geordnet. Tarneeb ist die Kartenfarbe (Karo, Kreuz, Herz und Pik), die der Spieler auswählt – also seine stärksten Karten. Ziel ist es, so viele Stiche wie möglich zu gewinnen, indem man mit seinem Partner Gebote austauscht und bei jedem Stich die höchste Karte ausspielt.

Pokémon Trading Card Game (PTCG)

Auch Pokémon zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Sammelkartenspielen überhaupt. Ich selbst habe die kleinen Monster in der Grundschule fleißig gesammelt und auf dem Pausenhof getauscht. Neben dem Sammeln und Tauschen der Karten, kann man seine Pokémon auch gegeneinander antreten lassen (was ich bis heute noch nicht so ganz verstanden habe).

Das Pokémon Franchise basiert übrigens auf der Videospielreihe und macht die Taschenmonster so zur erfolgreichsten Videospielmarke der Welt! Neben den Videospielen und dem Sammelkartenspiel (samt Online-Version) gibt es noch die Animes, Merch und eine ausgeprägte Fankultur, die auf der ganzen Welt aktiv ist.

Blackjack

Dieses klassische Casinospiel gibt es bereits seit 1700, aber es ist auch heute noch eines der beliebtesten Kartenspiele der Welt. Das Ziel von Blackjack ist es, den Dealer zu schlagen, indem man mit seinen Karten näher an 21 Punkte herankommt als er, ohne diese Zahl zu übertreffen. Spieler müssen dabei entscheiden, ob sie eine Karte ziehen oder stehenbleiben wollen. Die Spielregeln sind relativ einfach, aber es gehört Glück und Strategie dazu, um wirklich zu gewinnen.

Dou Di Zhu

Dies ist ein Kartenspiel für drei Spieler, das in China besonders beliebt ist. Ziel des Spiels ist es, so viele Karten wie möglich zu sammeln, indem man entweder bietet oder seine Gegner blufft und bestimmte Strategien anwendet. Es gibt mehrere Varianten dieses Spiels, bei denen zusätzliche Elemente ins Spiel kommen.

Rummy

Rummy ist ein interessantes klassisches Spiel, bei dem Karten aus der Hand gemischt werden. Ähnlich wie beim Poker kommt es hier auf Glück an, aber auch Geschicklichkeit spielt eine Rolle. Dieses Spiel ist in der ganzen Welt beliebt, vor allem in Ländern wie Indien, wo es oft unter verschiedenen Namen wie Indian Rummy oder Paplu gespielt wird.

Tawle

Tawle ist ein traditionelles, im Libanon und in Syrien beliebtes Kartenspiel, das Rommé ähnelt, aber mit mehr als einem Satz Spielkarten gespielt wird. Die Spieler versuchen, Sets aus drei oder mehr passenden Karten aus ihren Händen zu bilden und sie für alle sichtbar auf den Tisch zu legen. Punkte werden durch das Bilden von Sets und das Ergreifen von Stichen während des Spiels verdient, und am Ende jeder Runde zählen die Spieler ihre punkte und der Sieger steht fest. Ein tolles Spiel für alle Altersgruppen!

Bridge

Ein weiteres beliebtes Spiel ist das aus Frankreich stammende Bridge-Spiel. Für dieses Spiel sind insgesamt 4 Spieler erforderlich, und es gilt als Denksport, da der Schwerpunkt auf Strategie und Problemlösungsfähigkeiten liegt. Es hat seinen Ursprung in Europa, verbreitete sich aber schnell in der ganzen Welt und ist heute eines der am häufigsten gespielten Spiele. Bridge ist ein sehr strategisches Kartenspiel und erfordert viel Geschick. Es ist außerdem eines der beliebtesten Kartenspiele für Turnierspieler.

Naqsh

Naqsh ist ein Kartenspiel, das in vielen Ländern verbreitet ist und eine Mischung verschiedener kultureller Einflüsse aufweist – was sich auch an den Karten zeigt. Es wird vermutet, dass es von portugiesischen Seefahrern im sechzehnten Jahrhundert in Südostasien eingeführt wurde. Es gibt Variationen des Spiels, wie Naqsh Ganjifa, das nach dem Urdu-Wort für Karte oder Entwurf benannt wurde.

UNO

Viele Menschen kennen und lieben UNO . UNO ist ein spannendes und einfaches Kartenspiel für zwei bis zehn Spieler. Ziel des Spiels ist es, alle Karten vor den Gegnern loszuwerden, indem man entweder die Farbe oder die Zahl übereinstimmt. Es ist leicht zu erlernen, aber man braucht schnelle Reaktionen und strategisches Denken, um zu gewinnen.

Baloot

Baloot ähnelt dem französischen Spiel Belote und wird sehr gerne in Saudi-Arabien gespielt. Es gibt im Spiel vier Spieler, die sich in zwei Teams zu je zwei Spielern aufteilen. Bei Baloot sind die Karten von 2 bis 6 nicht im Spiel mit dabei. Es werden nur 32 Karten verwendet. Das erste Team, das 152 Punkte oder eine sogenannte Gahwa-Runde erzielt, hat gewonnen.

Schafkopf

Als nächstes haben wir „Schafkopf“, das eines der ältesten Kartenspiele der Welt und ein klassisches deutsches Kartenspiel ist. Bei Schafkopf ist es das Ziel jedes Spielers, mindestens 61 von 120 Punkte zu erhalten. Das Spiel wird mit dem Bayerischen Blatt mit 32 Karten gespielt, das aus vier Farben besteht: Herzen, Glocken, Eicheln und Blätter. Es ist nicht schwer zu erlernen, aber schwierig zu meistern. In Deutschland gibt es auch viele andere beliebte traditionelle Kartenspiele wie Doppelkopf, Skat und Watten.

Solitaire

Nicht zu vergessen ist Solitaire, das wohl bekannteste Spiel dieser Art. Dieses Spiel kann allein oder mit Freunden und Familienmitgliedern gespielt werden und eignet sich daher sowohl für Freizeit- als auch für Wettkampfspiele. Außerdem gibt es mehrere Versionen dieses beliebten klassischen Spiels, die auch online zu finden sind.

Fazit

Es zeigt sich: auch die Welt der Kartenspiele ist besonders bunt. Die verschiedenen Formate ähneln sich zum Teil stark, zeigen aber auch ganz grundsätzliche Unterschiede. Vom kurzweiligen UNO bis zu den großen Sammelkartenspielen wie Magic. Kein Wunder, dass auch Kartenspiele heute noch so populär sind und längst Einzug in die digitale Welt gehalten haben.

Unabhängig von der Art des Spiels, das du spielst, ist es wichtig, die Spielregeln gut zu verstehen. Je nach Spiel können Strategie und Kartenauswahl eine enorme Rolle spielen. In einigen Formaten geht es mehr um Glück oder ein gutes Reaktionsvermögen.

In dieser Liste wird nur eine begrenze Auswahl von Kartenspielen präsentiert. Tatsächlich gibt es noch viel mehr Kartenspiele, die überall auf der Welt gespielt werden. Oft sind bestimmte Kartenspiele auch eng mit der Kultur eines Landes verwoben oder haben bestimmte Eigenformen, wenn es um die Spielregeln geht.

Wie geht es euch: kanntet ihr alle Kartenspiele in dieser Liste, oder konntet ihr eine spannende Neuentdeckung machen? Welche Kartenspiele spielt ihr selbst und fehlt vielleicht ein Game, was es noch dringend auf diese Liste schaffen sollte? Was sind eure liebsten Kartenspiele und seid ihr dabei analog oder digital unterwegs? Schreibt gerne einen Kommentar!

Hinweis

Dieser Artikel ist keine Aufforderung Glücksspiele oder Online-Glücksspiele zu spielen. Willst Du in Deutschland auf Online-Casinos (bzw. Online-Glücksspielanbieter) zugreifen, beachte unbedingt, dass die nur bei Anbietern mit einer deutschen Lizenz erlaubt ist und du Volljährig sein musst!

Beachte immer: Glücksspiel kann süchtig machen. Spiele verantwortungsbewusst.

Rat & Hilfe: Tel. 0800 1 372700 (kostenlos, anonym) – www.check-dein-spiel.de