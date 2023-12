GIMP: Ebenen können nicht mit Drag and Drop verschoben werden – Lösung

Wenn ihr in GIMP plötzlich Ebenen nicht mehr mit der Maus neu anordnen könnt, ist das ziemlich ärgerlich. Plötzlich lässt sich die Reihenfolge der Ebenen nicht mehr via Drag and Drop arrangieren, was die Bildbearbeitung mit GIMP deutlich beschwerlicher macht. Wie ihr eure Ebenen in GIMP wieder schnell mit der Maus verschieben könnt, erkläre ich euch jetzt.

Ebenen mit Drag and Drop verschieben geht nicht

Normalerweise ist das Verschieben von Ebenen mit der Maus in GIMP kein Problem. Sollte es bei euch aber plötzlich nicht (mehr) funktionieren, sorgt das natürlich für Ärger. Ich persönlich hatte gestern das Problem und musste lange nach einer Lösung suchen.

Ursache für das Problem sind meist andere Programme, die Drag and Drop von GIMP unter Windows stören können. Dadurch könnt ihr die Ebenen in GIMP nicht mehr richtig verschieben.

Hauptverursacher sind Apps und Programme, die Einfluss auf eure „Fenster“ in Windows haben. Besonders oft verursachen Screen-Recorder das Problem. Aber auch einige Antivirus-Programme, Video-Bearbeitungs-Software und andere Apps können dafür sorgen, dass sich Ebenen in GIMP nicht mehr mit der Maus verschieben lassen.

So könnt ihr die Fehlerquelle finden:

Checkt, ob sich die Ebenen mit den kleinen Pfeilen unter der Ebenen-Übersicht verschieben lassen. Falls ja, liegt das Problem bestimmt bei einer dritten App.

Sucht nach Programmen, die das Problem mit GIMP verursachen könnten. Überlegt, ob ihr in letzter Zeit solche Apps verwendet oder in diesen neue Einstellungen vorgenommen habt.

Deaktiviert mögliche Apps probeweise oder ändert die Einstellungen und testet, ob das euer Problem löst.

Nvidia ShadowPlay mögliche Ursache

Bei mir war es Nvidia ShadowPlay, welches zu dem Problem in GIMP führte. Ich hatte im Vorfeld eingestellt, dass ich eine FPS Anzeige auf meinem Bildschirm angezeigt bekomme. Diese wurde in Spielen angezeigt, auf dem Desktop und normalen Apps nicht.

Dennoch lief die FPS-Anzeige im Hintergrund und legte sich über aktive Fenster. Dadurch wird das Drag-and-Drop-Verhalten in GIMP gestört, was den Fehler bei mir verursacht hat.

Die Lösung war recht simpel: Ich habe die FPS-Anzeige im HUD ausgestellt und konnte sofort wieder ebenen mit der Maus mit Drag and Drop verschieben.

Alternativ kann man auch die Option „Spielinternes Overlay“ in Geforce Experience deaktivieren. Auch das löst die Komplikation mit GIMP.

Dadurch konnte ich Ebenen wieder problemlos mit der Maus verschieben und GIMP wie gewohnt nutzen. Es ist ziemlich ärgerlich, dass dieses Problem scheinbar seit Jahren existiert und immer wieder auftaucht. Auch die Liste von Apps, die dieses Problem auslösen können, ist schwer zu überblicken und kann sich je nach Betriebssystem, Einstellungen und GIMP-Version stark unterscheiden.

Das Problem ist leider nicht neu und taucht seit Jahren immer wieder auf:

Wie geht es euch: Hattet ihr auch das Problem, dass sich die Ebenen in GIMP nicht mehr mit der Maus verschieben ließen? Konnte euch mein Artikel helfen, oder könnt ihr Drag and Drop immer noch nicht richtig nutzen? Habt ihr vielleicht eine andere Lösung gefunden, die hier ergänzt werden sollte? Schreibt gerne einen Kommentar, das hilft mir und anderen Usern enorm! Danke!