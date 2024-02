Legend of Ahssun: Wie wähle ich den richtigen Schwierigkeitsgrad für die Gothic 2 Mod aus?

Als ich vor einiger Zeit die großartige Gothic 2 Mod Legend of Ahssun startete, stellte sich mir die Frage, welchen Schwierigkeitsgrad ich für das Rollenspiel wählen sollte. Da ich euch mit dieser Qual der Wahl nicht alleine lassen möchte, habe ich hier Empfehlungen, damit ihr den besten Schwierigkeitsgrad für euch finden könnt.

So wählt ihr die richtige Schwierigkeit für LoA

Legend of Ahssun (LoA) zählt zu den besten Gothic-2-Mods, die ich jemals gespielt habe und begeistert mich auch 2024 noch sehr! Doch während Gothic 2 einfach startet, muss in LoA zunächst ein Schwierigkeitsgrad gewählt werden. Doch welcher ist der richtige für mich?

Die Wahl des Schwierigkeitsgrads beeinflusst durchaus die Spielerfahrung, weshalb ihr eure Wahl mit Bedacht treffen solltet. Denn wer sich hier übernimmt, könnte später auf zu starke Gegner blicken oder es als schlicht zu leicht empfinden.

Das sind die 5 Schwierigkeitsgrade in LoA:

Einfach: Der Spieler bewirkt 50% mehr Schaden, Gegner bewirken 25% weniger Schaden. Pro Stufenaufstieg werden 12 Lernpunkte gewährt. Kampftalente werden durch Praxis gesteigert.

Normal: Empfohlene Einstellung. Der Spieler teilt „normalen“ Schaden aus. Gegner bewirken „normalen“ Schaden. Pro Stufenaufstieg werden 10 Lernpunkte gewährt. Kampftalente werden durch Praxis gesteigert.

Schwierig: Gegner machen doppelten Schaden. Es werden nur noch 8 Lernpunkte pro Stufenaufstieg gewährt.

Herausforderung: Gegner machen dreifachen Schaden. Es werden nur noch 6 Lernpunkte pro Stufenaufstieg gewährt.

Brutal: Gegner machen vierfachen Schaden. Es werden nur noch 4 Lernpunkte pro Stufenaufstieg gewährt.

Als Spieler steht man nun vor der Frage, welchen Schwierigkeitsgrad man wählen sollte, um die optimale Spielerfahrung in Legend of Ahssun zu erhalten. Ich habe eine Orientierungshilfe, die euch die Auswahl der passenden Schwierigkeit erleichtern sollte.

Falls ihr den Schwierigkeitsgrad bereits gewählt habt, aber diese gerne nachträglich ändern wollt, ist das auch kein Problem! Per Cheat-Codes könnt ihr den Schwierigkeitsgrad in LoA auch nachträglich ändern.

Wie ihr Gothic 2 Mods wie LoA auf Steam installieren und spielen könnt, erfahrt ihr in dieser kleinen Anleitung.

Sollte ich den dynamischen Respawn aktivieren?

Den dynamischen Respawn könnt ihr auf jedem Schwierigkeitsgrad aktivieren. Dieser lässt ab und an frische Gegner spawnen, sodass gesäuberte Areale nicht ewig verwaist bleiben.

Der Spawn ist nicht aggressiv eingestellt, sodass euch keine Monsterhorden auflauern, ihr dafür aber immer mal wieder ein paar frische Erfahrungspunkte einsacken könnt, was auf den hohen Schwierigkeitsgraden eine echte Hilfe darstellt! Zudem lauern in der Welt so auch immer ein paar Monster, sodass diese nicht so leer wirkt.



Welcher Schwierigkeitsgrad passt zu mir?

Einfach:

Der einfache Schwierigkeitsgrad ist für Gothic-Anfänger geeignet, welche die Original-Games nicht schon hundertfach durchgespielt haben und sich vielleicht noch an die Steuerung und das Kampfsystem gewöhnen müssen.

Wenn ihr eine völlig entspannte Spielerfahrung wollt und keine wirkliche Herausforderung sucht, ist der leichteste Schwierigkeitsgrad der richtige für euch.



Durch den vergrößerten Schaden könnt ihr recht schnell die meisten Gegner ausschalten, sodass Kämpfe kein Problem mehr darstellen sollten. Zudem solltet ihr Genug Lernpunkte haben, sodass ihr euch nicht verskillen könnt.

Wer vor allem die Story genießen will und die Mod möglichst schnell abschließen möchte, sollte auf Einfach spielen.

Normal:

Der normale Schwierigkeitsgrad ist für Gelegenheitsspieler gut geeignet und bietet eine runde Erfahrung, in der ihr es nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer habt. Wer fleißig Quests erledigt, Gegner besiegt und alle Gegenstände einsammelt, wird gut durch das Spiel kommen.

Für Gothic-Veteranen könnte der normale Schwierigkeitsgrad aber etwas zu leicht sein. Besonders im Vergleich zur Erweiterung „Die Nacht des Raben“ wird man hier auf weniger Hürden stoßen, sodass knallharten Gothic-Fans die Herausforderung fehlen könnte.

Schwierig:

Diese Schwierigkeit sollte von Gothic-Veteranen mindestens gewählt werden. Wer Die Nacht des Raben schon mehrmals durchgespielt hat, wird hier eine ähnliche Erfahrung vorfinden.

Da Gegner doppelten Schaden austeilen, müsst ihr gut ausweichen und blocken, um von Gegnern nicht überwältigt zu werden. Außerdem solltet ihr frühzeitig planen, wie ihr eure Lernpunkte ausgeben wollt, damit ihr am Ende nicht zu schwach auf der Brust seid.

Jedoch verzeiht der Schwierigkeitsgrad kleinere Schnitzer, sodass ihr ein paar Lernpunkte auch mal verschwenden könnt, ohne gleich einen neuen Spielstand zu laden.

Herausforderung:

Auch dieser Schwierigkeitsgrad ist für Gothic-2-Veteranen geeignet. Wer die Nacht des Raben blind durchspielt, wird auch hier klarkommen.

Da Gegner nun dreifachen Schaden austeilen, müsst ihr Schaden sehr effektiv vermeiden. Meist reichen ein oder zwei Treffer, um euch aus den Socken zu hauen. Wer das Kampfsystem liebt und in Gothic 2 bereits mit einem schweren Ast auf Orkjagd geht, wird sich hier wohlfühlen.

Ein Problem könnten aber die verknappten Lernpunkte darstellen. Hier muss man sehr gut haushalten und darf sich kaum Patzer erlauben, da man in späteren Leveln sonst schlicht zu schwach sein könnte.

Wer eine Herausforderung sucht und seinen Charakter gerne strategisch plant, sollte den Schwierigkeitsgrad Herausforderung wählen.

Brutal:

Dieser Schwierigkeitsgrad eignet sich am ehesten, wenn ihr die ultimative Herausforderung sucht! Gegner machen vierfachen Schaden – ihr müsst also perfekt blocken und ausweichen – sonst liegt ihr im Dreck!

Die Lernpunkte sind hier massiv verknappt, weshalb sich der Schwierigkeitsgrad am ehesten anbietet, wenn ihr LoA bereits kennt und genau wisst, wofür ihr eure wenigen Lernpunkte ausgeben wollt und wo ihr Boni einsacken könnt.

Nur wer genau weiß, welche Fertigkeiten er meistern und in welche Richtung er leveln will, sollte sich auf diesen Schwierigkeitsgrad einlassen. Hier können schon wenige Fehler dazu führen, dass ihr am Ende zu schwach seid, um Gegnern effektiv begegnen zu können.

Wem es also nicht schwer genug sein kann oder wer LoA schon in und auswendig kennt, sollte auf Brutal spielen. Gegner sind hier von Anfang an sehr tödlich und die wenigen Lernpunkte zwingen euch, taktisch zu leveln und dabei möglichst keine Fehler zu machen.

Ich habe übrigens den Schwierigkeitsgrad Brutal gewählt und bin noch nicht ganz sicher, ob das so eine gute Entscheidung war. Zwar habe ich LoA bereits gespielt, aber kenne das Spiel doch nicht so gut, wie ich dachte. Bislang halte ich mich zwar gut, merke aber bereits in den ersten Spielstunden, wie knapp die Lernpunkte bemessen sind.

Seid ihr auf den Geschmack gekommen und wollt wieder Gothic 2 spielen? Wie ihr Gothic 2 auf Windows 10 und 11 installieren könnt, erkläre ich in diesem Guide.

Wie geht es euch: Für welchen Schwierigkeitsgrad habt ihr euch in Legend auf Ahssun entschieden? Welche Erfahrungen habt ihr mit eurem Schwierigkeitsgrad gemacht und welchen würdet ihr Anfängern und Veteranen empfehlen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt!