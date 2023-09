Wie lässt sich das Smartphone am besten schützen?

Handys sind unsere treuen Begleiter im Alltag. Fast überall nehmen wir unser Smartphone mit. Kein Wunder also, dass die teuren Geräte auch einiges aushalten müssen.

Die Gefahr, dass das Smartphone einen Schaden erleidet, ist dabei allgegenwärtig: Es kann herunterfallen, nass werden oder einstauben. Das Display ist besonders gefährdet, drohen dort schnell fiese Kratzer. Einen guten Schutz können Cover bieten. Zudem wertet eine gut designte Hülle das Smartphone optisch auf!

Schutzhüllen fürs Handy

Wir alle kennen vermutlich diesen Moment, wenn das teure Handy doch mal aus der Hand gleitet. Panisch wandert der Blick zum Display … und wenn man Pech hat, ziert nun ein großer Riss unseren Display.

Um solche Schäden zu vermeiden, eignen sich Handyhüllen besonders. Denn während unsere Handys immer teurer werden, werden die kleinen Alleskönner auch immer anfälliger für Sturzschäden.

Eine Schutzhülle ist eine einfache und im Verhältnis preiswerte Möglichkeit, sein Handy vor unnötigen Schäden zu bewahren. Zudem gibt es Anbieter, welche Handyhüllen nach Wunsch anfertigen und dabei perfekt auf individuelle Anforderungen zugeschnittene Schutz-Cover anbieten.

Welche Hülle eignet sich wofür?

Welche Handyhülle ein Nutzer wählt, hängt vom eigenen Schutzbedürfnis ab.

So wählen Kunden für den Schutz der Vorder- und Rückseite Klapphüllen (Flip Cases), die sich wahlweise vertikal oder horizontal öffnen und schließen lassen. Sie bieten den besten Displayschutz und verfügen über praktische Kartenfächer in der Klappe (auf Wunsch), in welche beispielsweise die EC-Karte, der Ausweis und der Führerschein passen.

Wer aber auch Kleingeld gleich beim Smartphone mitführen will (sehr praktisch), wählt ein Cover mit integriertem Portemonnaie.

Das sogenannte Back Cover wiederum schützt die Ränder und die Rückseite des Smartphones. Es kann ein Hard oder Soft Case sein.

Hard Cases bestehen aus Kunststoff, Soft Cases aus Silikon, Leder oder dem weichen Kunststoff TPU.

Das Back Cover wählen Nutzer, die eher keine Bedenken haben, ihr Display zu zerkratzen, dieses aber immer im Auge haben möchten. Dennoch lässt sich das Display zusätzlich mit einer Schutzfolie oder sogar mit Panzerglas schützen.

Wer das Handy vor allem vor einem Sturz schützen möchte, wählt einen Bumper. Dieser fängt als Rahmen aus Silikon die Energie beim Herunterfallen auf. Die Ränder stehen vorn und hinten über, sodass auch die Flächen geschützt sind.

Cover selbst gestalten

Es gibt Handyhüllen bereits in vielfältigen Designs, doch die Nutzer können sie sich auch selbst gestalten. Hierfür stellt der Anbieter ein Design-Tool bereit.

Dort wählen die Kunden zunächst die Art der Hülle aus (Klapphülle, Hard oder Soft Case, Backcover oder Hülle mit Band), entscheiden sich dann für ein Material (Kunstleder, Silikon, TPU oder Kunststoff), für eine Farbe, einen bestimmten Verschluss und einen Fallschutz, bevor sie sich für zusätzliche Features entscheiden.

Diese können eine Kette, ein Ständer, Kartenfächer oder ein Spritzwasserschutz sein. Nun können die Nutzer eigene Fotos hochladen, die auf die Handyhülle gedruckt werden.

Individueller geht es nicht! Die Bestellung ist kinderleicht, auch liefert der Shop blitzschnell und vor allem versandkostenfrei. Die Qualität der Produkte ist grundsätzlich sehr hoch, doch bei der eigenen Konfiguration können die Nutzer differenzieren und für eine Premiumqualität ein wenig zuzahlen oder auch mit der Standardqualität sparen. Diese genügt auf jeden Fall, um das Smartphone ausreichend zu schützen.

Wer bietet die Hüllen an?

Ein Cover für das Smartphone und das genannte Zubehör gibt es auf https://www.handyhuellen.de/. Der Anbieter bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung mit und gilt als äußerst zuverlässig, was sich auch in den Kundenbewertungen auf Trusted Shops widerspiegelt.

Vielfältiges Angebot

Es gibt im Shop nicht nur Hüllen für das Smartphone, sondern auch für Tablets und iPads. Darüber hinaus sind Schutzfolien, Powerbanks, Ladegeräte, Smartwatch-Armbänder sowie Handyhalterungen (Auto und Fahrrad) erhältlich.

Für welche Marken lassen sich die Hüllen bestellen?

Im Shop sind Cover und Zubehör für Smartphones und Tablets aller gängigen Marken erhältlich. Das sind:

Samsung

Huawei

Motorola

LG

Oneplus

Apple

Xiaomi

Sony

Nokia

Honor

Google

Realme

Lenovo

Alcatel

Oppo

TCL

Vivo

Microsoft

Meine Meinung – der extra Schutz lohnt sich

Und auch wenn viele Handys heute ganz schön große Geräte sind und wie kleine Ziegelsteine in unseren Taschen ruhen, ist ein zusätzlicher Schutz in meinen Augen unabdingbar – zumindest geht es mir so.

Ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, dass sich eine Schutzhülle fürs Handy lohnt! Wie oft ist mir mein „fettes“ S20Plus bereits aus der Hand gepurzelt und wie froh war ich jedes mal, wenn meine Schutzhülle mich vor Schäden bewahrt hat.

Zudem kann ich mich noch gut daran erinnern, was passierte, als ich vor vielen Jahren keine Schutzhülle verwendete – gesplitterte Displays sehe ich jetzt zum Glück nur noch in der Straßenbahn bei Anderen und nicht mehr, wenn ich auf mein Smartphone blicke.

Cool ist, dass die Schutzhüllen heute auch optisch einiges hermachen können und ein Handy auch verschönern können. Aber denkt immer daran, dass der Schutzfaktor am wichtigsten ist – ein cooles Design ist nur ein cooles Extra!

Persönlich bevorzuge ich übrigens solide Back-Cover-Hüllen, die mein Smartphone umschließen und Seiten und Rücken abdecken. Ich achte dabei vor allem auf stoßfeste Hüllen, die einen Sturz abfedern und nicht zulassen, dass das Display direkten Kontakt zum Boden haben kann.

Smartphones werden auch für uns Gamer immer wichtiger: Bereits 2018 zählte das Smartphone als die populärste Spiele-Plattformen in Deutschland – Tendenz seit Jahren steigend!

Wer unterwegs zockt, wird das in den meisten Fällen auf seinem Handy machen. Für viele wird das Smartphone dabei sogar zur wichtigsten Plattform fürs Gaming. Ein guter Schutz ist dabei unabdingbar, wenn man länger Freude an seinem Handy haben möchte.

Wie geht es euch: Wie schützt ihr euer Handy? Nutzt ihr ein Schutz-Cover und wenn ja, welches ist euer Favorit? Habt ihr eure Hülle individuell gestaltet und ein eigenes Design erstellt? Oder seid ihr vielleicht sogar ganz ohne Schutz unterwegs? Schreibt gerne einen Kommentar!