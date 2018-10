Scam-Mails mit altem Passwort

Einige von Euch werden das kennen; Man öffnet sein E-Mail-Postfach und möchte ein paar Nachrichten checken und wird mit dubiosen Mails konfrontiert. Da sind PayPal-Konten gehackt, Bank-Accounts sollen plötzlich verifiziert werden oder jemand gibt an, unsere Daten zu haben und fordert Lösegeld. Letztlich hat man es fast immer mit einfachsten Scam-Mails zu tun, die zu Tausenden verschickt werden, um dabei hoffentlich ein paar Nutzer hereinzulegen.

Ein aktueller Fall, dem ich heute begegnete, hatte jedoch einen interessanten Twist, der Nutzer schneller verunsichern könnte; Es wurde ein altes Passwort genannt, welches ich tatsächlich einmal benutzt hatte. Das mag für viele zunächst schockierend sein, denn woher hat der Angreifer das Passwort? Selbst wenn dieses veraltet ist, wie es bei mir (und eigentlich allen anderen Betroffenen) der Fall war, weckt das doch die Sorge, dass an der Mail etwas dran sein könnte. Hier die betreffende Mail, in welcher die Scammer eine Zahlung via Bitcoin fordern:

Hello!

My nickname in darknet is brady97.

I hacked this mailbox more than six months ago,

through it I infected your operating system with a virus (trojan) created by me and have been monitoring you for a long time.

So, your password from xxx@xx.xx is xxxxxx

Even if you changed the password after that – it does not matter, my virus intercepted all the caching data on your computer

and automatically saved access for me.

I have access to all your accounts, social networks, email, browsing history.

Accordingly, I have the data of all your contacts, files from your computer, photos and videos.

I was most struck by the intimate content sites that you occasionally visit.

You have a very wild imagination, I tell you!

During your pastime and entertainment there, I took screenshot through the camera of your device, synchronizing with what you are watching.

Oh my god! You are so funny and excited!

I think that you do not want all your contacts to get these files, right?

If you are of the same opinion, then I think that $506 is quite a fair price to destroy the dirt I created.

Send the above amount on my BTC wallet (bitcoin): 1EZS92K4xJbymDLwG4F7PNF5idPE62e9XY

As soon as the above amount is received, I guarantee that the data will be deleted, I do not need it.

Otherwise, these files and history of visiting sites will get all your contacts from your device.

Also, I’ll send to everyone your contact access to your email and access logs, I have carefully saved it!

Since reading this letter you have 48 hours!

After your reading this message, I’ll receive an automatic notification that you have seen the letter.

I hope I taught you a good lesson.

Do not be so nonchalant, please visit only to proven resources, and don’t enter your passwords anywhere!

Good luck!