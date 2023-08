Betrüger verkauft gamescom Creator-Tickets und missbraucht altes Bild von mir

Bald ist es wieder soweit: Die gamescom 2023 startet am 23. August und zieht Videospiel-Fans aus aller Welt an. Im Vorfeld gab es dieses Jahr Beschwerden zahlreicher Creator, dass diese keine Akkreditierung erhalten haben. Währenddessen gibt es seit Jahren zwielichtige Angebote, die gegen stattliche Summen ein „personalisiertes Presse- oder Creator-Ticket“ für die gamescom versprechen und dabei ein altes Bild von mir missbrauchen!

Angeblicher gamescom Mitarbeiter vertickt Creator-Ticket

Um was geht es? Der Betrüger bietet angebliche „Creator-Tickets“ für die gamescom an. In der Beschreibung gab er kürzlich noch an, selbst Mitarbeiter der koelnmesse zu sein und daher an die begehrten Tickets zu kommen. Mittlerweile hat er seine Texte geändert und weist selbst auf „Betrüger“ hin, die solche Tickets anbieten würden – während sein Angebot natürlich seriös wäre – ironisch.

Ob er wirklich ein Mitarbeiter der koelnmesse ist, lässt sich schwer verifizieren. Jedoch scheint der immer gleiche Account diese Angebote bereits seit Jahren anzubieten und wurde bislang von keiner der Plattformen verbannt.

Vorsicht! Geht auf keinen Fall auf solche Angebote ein! Ein Creator-Ticket kann nicht einfach gekauft werden, sondern ihr müsst eine Akkreditierung anfragen. Selbst wenn der Betrüger also seine unseriösen Versprechen halten sollte, habt ihr kein legitimes Ticket!

Der Betrüger missbraucht mein Bild

Um seine Anzeigen auf den üblichen Plattformen zu bebildern, hat der Betrüger ein altes Bild von mir verwendet! Das Bild zeigt mein Presseticket von meinem Besuch der gamescom 2017. Das Bild hatte ich bis vor kurzem in meinem Erfahrungsbericht hinterlegt und jetzt, aufgrund des Missbrauchs, entfernt!

Ich möchte also in eigener Sachen nochmal klarstellen: Ich habe natürlich nichts mit diesen zwielichtigen Machenschaften zu tun!

An dieser Stelle vielen Dank an den User Duane Fitzgerald, der mich auf den Missbrauch des Bildes aufmerksam machte und an Huskynarr, der den Fall auf X Publik machte.

Warum geht man nicht gegen den Betrüger vor?

Der zwielichtige Account treibt bereits seit Jahren sein Unwesen und stellt seine Angebote zu jeder neuen gamescom ein. Obwohl die jeweiligen Accounts bereits mehrfach gemeldet wurden, ist noch nichts passiert.

Das Angebot wird von dem Betrüger immer wieder gelöscht und neu eingestellt! Völlig ohne Konsequenzen, obwohl die Angebote mehrfach gemeldet wurden.

Dabei sollte es auch im Interesse der koelnmesse und gamescom sein, diesen Fall endlich aufzulösen. Fall es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter handelt, der sich hier eine goldene Nase verdient, wäre das ein echter Skandal, wenn es solange unbeachtet blieb. Ist es ein Betrüger, der eine Sicherheitslücke nutzt, sollte diese ebenfalls umgehend gefunden und geschlossen werden.

Ich habe mich bei der gamescom mit dem Fall gemeldet und hoffe, dass dem Betrüger das Handwerk gelegt wird und in den nächsten Jahren keine solchen Angebote zu finden sind. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls ich Antwort erhalte und sich neue Tatsachen ergeben.

Ich bin auf jeden Fall immer noch etwas geschockt, dass Betrüger mein altes Bild für ihre Zwecke missbrauchen. Zumindest habe ich meine Lektion gelernt, niemals Bilder mit sensiblen Informationen zu veröffentlichen. Danke für eure Aufmerksamkeit!