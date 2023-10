Baldur’s Gate 3 – Darum müsst ihr das Rollenspiel mehrmals durchspielen

Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Baldur’s Gate 3 spiele? Das Rollenspiel begeistert mich so sehr, dass ich aktuell mehrere Spielstände parallel spiele und ich bin vom Wiederspielwert fasziniert!

Warum auch ihr Baldur’s Gate 3 mehrmals durchspielen solltet, zeige ich euch an einem tollen Beispiel. Wenn ihr nach den besten Hotkeys für BG3 sucht, werft gerne einen Blick auf meine Übersicht.

Baldur’s Gate 3 bietet echte Entscheidungsfreiheit

Baldur’s Gate 3 ist ein schlimmer Zeitfresser. Allein der erste Akt des Rollenspiels verschlingt viele Stunden. Doch damit ist die Sache längst nicht erledigt. Denn BG3 ist eines dieser RPGs, in welchen das mehrmalige Durchspielen nicht nur möglich, sondern extrem spannend ist!

In Baldur’s Gate 3 treffen wir viele Entscheidungen. Durch das Würfel-System schwingt zudem eine gewisse Portion Glück mit, wohin unsere Entscheidungen letztlich führen. Zudem gibt es innerhalb von bestimmten Story-Abschnitten auch noch zahlreiche Optionen, die durch Volk, Klasse, Zauber oder vorherige Entscheidungen beeinflusst werden.

Baldur’s Gate 3 hat enormen Wiederspielwert

Und das ist keine oberflächliche Mechanik, um uns Entscheidungsfreiheit vorzugaukeln. Unsere Entscheidungen haben in BG3 tatsächlich Gewicht! Unser Handeln und auch nicht Handeln beeinflusst die Spielwelt, ihre Bewohner und unsere Geschichte. Das macht Baldur’s Gate 3 zu einem absurd guten Rollenspiel mit einem enormen Wiederspielwert.

Jeder neue Spieldurchlauf ist eine neue Erfahrung. Obwohl Baldur’s Gate 3 einen roten Faden besitzt und uns einen klaren Handlungsrahmen bietet, ist der Weg zum Ziel völlig offen. Selten habe ich in einem Rollenspiel dieses Gefühl der Freiheit gehabt.

Entscheidungsfreiheit am Beispiel des Druidenhains

In BG3 können wir uns nicht nur frei entscheiden, sondern jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen und bietet weitere Folgeentscheidungen. Ein tolles Beispiel ist der Druidenhain im ersten Akt des Spiels.

Der Oberste Druide des Hains ist verschollen und die Vertretung plant die komplette Abschottung des Hains. Im Hain sind Tieflinge untergekommen, die auf dem Weg nach Baldur’s Tor von Goblins angegriffen wurden.

Konflikte zwischen Druiden und Tieflingen beginnen zu wachsen. Zeitgleich planen die Goblins einen Angriff auf den Hain und haben den Obersten Druiden Halsin gefangen genommen.

Retten, angreifen oder ignorieren?

Als Spieler können wir nun zahlreiche Entscheidungen treffen, die das Schicksal des Hains, der Tieflinge, der Goblins und Halsin bestimmen. Retten wir Halsin und löschen die Goblins aus, um den Hain zu retten? Oder vertreiben wir die Tieflinge aus dem Hain und lassen zu, dass dieser mit einem Ritual gänzlich verriegelt wird? Helfen wir den Goblins beim Angriff auf den Hain und löschen diesen aus?

Es gibt hier extrem viele Wege, die wir als Spieler einschlagen können und das Spiel lässt uns dabei freie Hand. Nur müssen wir nach einer Entscheidung eben auch mit den Konsequenzen leben. Wenn wir zum Beispiel die Druiden und Tieflinge gegeneinander ausspielen, könnten Charaktere sterben, die später vielleicht eine wichtige Rolle hätten spielen können.

Die Geschichte geht weiter, auch wenn wir versagen

Dennoch führen unsere Entscheidungen nie zu einem Spielende. Stirbt ein wichtiger Charakter, haben die Entwickler eine Alternative für uns. Und selbst wenn wir diese Alternative ausschalten, gibt es dafür noch einen Ersatz. Ihr merkt, dass Larian hier wirklich an die Freiheit des Spielers gedacht hat, die mich tatsächlich an das klassische Gameplay eines Pen&Papers erinnert.

Meuchelmord oder waschechte Belagerung

Kommen wir zurück zum Druidenhain. In einem Spielstand haben wir Halsin gerettet und die Anführer des Goblinslagers nacheinander ausgeschaltet. Dadurch wird die Gefahr der Goblins gebannt, Halsin kann zu seinem Hain zurückkehren und die Tieflinge weiter nach Bladur’s Tor ziehen.

Im meinem zweiten Spielstand haben wir den Angriff auf das Goblinlager eingeleitet, nur um im letzten Moment die Seiten zu wechseln und den Hain gegen die Angreifer zu verteidigen. Dabei kamen zwar einige Tieflinge ums Leben, aber auch hier wurde der Hain letztlich gerettet und die Gefahr durch die Goblins beseitigt.

Dennoch ergaben sich hier gänzlich unterschiedliche Spielsituationen, die ich so nicht erwartet hätte. Im ersten Durchlauf massakrierten wir Stückchenweise die Goblins in ihrem eigenen Lager. Wir legten Hinterhalte und schalteten die Anführer einem nach dem anderen aus.

Die Belagerung durch die Armee der Goblins war völlig anders aber grandios! Ein Oger warf Fässer auf die Wälle, in welchen Goblins saßen. Goblins schleppten Bomben ans Tor, um dieses zu sprengen und Riesenspinnen kletterten die Steilhänge herauf.

Und tatsächlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, die Situation im Druidenhain zu lösen! Denn auch innerhalb des Hains gibt es noch einige Geheimnisse und Verschwörungen. Und auch wer nicht eingreift, wird früher oder später feststellen, dass die Zeit nicht stehen bleibt und sich die Angelegenheit auch ohne unser Zutun auflösen kann.

Mehrmaliges Durchspielen lohnt sich in BG3 richtig

Ihr seht: Es lohnt sich, Baldur’s Gate 3 mehrmals durchzuspielen. Denn die beschriebene Situation rund um den Druidenhain ist nicht etwa die Ausnahme, sondern symbolisiert die Freiheit, die BG3 dem Spieler generell bietet.

Darum kann ich euch nur empfehlen: Spielt Baldur’s Gate 3 mehrmals durch! Wählt unterschiedliche Völker, Klassen und Gruppenmitglieder. Spielt mit Freunden, eurem Partner oder startet einen weiteren Solo-Run. Trefft dabei auch mal ganz andere Entscheidungen und fügt euch dem Zufall, falls ihr einen wichtigen Check vermasselt.

Denn BG3 bietet so viele Geheimnisse, Alternativen und Lösungen, dass sich ein neuer Spieldurchlauf wie ein völlig neues Rollenspiel anfühlen kann. Vielleicht wollt ihr nicht der strahlende Held sein, der immer alle rettet? Dann wagt euch an einen Bösen-Run! Lasst die Bewohner der Spielwelt leiden und lehrt sie euch zu fürchten!

Oder versucht Aufgaben anders zu lösen! Denn fast immer führen zahlreiche Wege zum Ziel und nicht selten bieten eure Entscheidungen später weitere neue Optionen, die ihr noch nicht kanntet.

Wer dann noch die Fähigkeiten und Besonderheiten der unterschiedlichen Klassen, Völker und Gruppenzusammenstellungen bedenkt, bekommt mit Baldur’s Gate 3 nicht einfach ein Rollenspiel, sondern eine ganze Rollenspiel-Sandbox, die euch zahllose Spieldurchläufe ermöglicht und dabei nie langweilig wird.

Wie geht es euch: Habt ihr Baldur’s Gate 3 schon mehrmals angefangen? Was gefällt euch am Rollenspiel am besten und worin bestehen die Unterschiede in euren Spielständen? Werdet ihr BG3 auch zukünftig noch weiterspielen, oder reicht euch einmal durchspielen völlig aus? Schreibt gerne einen Kommentar, ich bin auf eure Meinung gespannt!