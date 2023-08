Baldur’s Gate 3 – Wie kann ich die Versionsnummer ausblenden?

Nach Jahren Early Access haben sich die Tore nach Baldur’s Gate 3 nun endlich geöffnet und zumindest auf dem PC stürzen sich Spieler mitten ins Abenteuer! Leider gibt es auch noch ein paar Bugs und Problemchen, die zwar nicht das Spiel zerstören, aber nervig sein können.

Eines dieser Problemchen ist die eingeblendete Versionsnummer, die dauerhaft im Spiel zu sehen ist und durchaus die Immersion im Rollenspiel stören kann. Dabei handelt es sich ziemlich sicher um ein Überbleibsel aus der Early-Access-Zeit, die vermutlich schlicht vergessen wurde. Ich rechne damit, dass die Versionsnummer mit einem zukünftigen Patch aber komplett verschwindet und nur noch im Menü gezeigt wird.

Kann ich die Versionsnummer ausblenden?

Aktuell habt ihr in Baldur’s Gate 3 keine Möglichkeit, die Versionsnummer auszublenden. Momentan wird die Versionsnummer noch unter der Minimap dauerhaft angezeigt.

Hotfix #1: Mit dem ersten Hotfix für Baldur’s Gate 3 ist die Versionsnummer nun zumindest aus den Zwischensequenzen verschwunden, wo sie besonders störte.

Wer der Versionsnummer ausblenden will, muss dafür die gesamten Benutzeroberfläche im Spiel ausblenden, was sich jedoch nur für Screenshots lohnt.

Wie kann ich die Benutzeroberfläche in Baldur’s Gate 3 ausblenden?

Mit F10 könnt ihr das gesamte UI ausblenden, was auch die Versionsnummer verschwinden lässt. Im regulären Spiel ist das jedoch alles andere als praktisch, da ihr auf die Benutzeroberfläche angewiesen seid und während des Spielens eigentlich nicht darauf verzichten könnt.

Wenn ihr aber einen Screenshot von euren Helden, einer schönen Landschaft oder einem epischen Kampf in Baldur’s Gate 3 machen wollt, kann ich euch F10 sehr empfehlen.

Die Szenerien wirken ohne die Benutzeroberfläche noch cooler und es lassen sich, trotz des fehlenden Fotomodus, eindrucksvolle Screenshots erstellen.

Wie vermutet, wurde das Problem also bereits erkannt und frühzeitig behoben, zumindest zum Teil. Ich hoffe, das die Versionsnummer unter der Minimap nach einem zukünftigen Patch ebenfalls verschwindet oder Wahlweise ausgeblendet werden kann. Am besten wäre es, wenn die Versionsnummer nur im Menü angezeigt wird, was eigentlich üblich ist.

Stört euch die dauerhaft angezeigte Versionsnummer in Baldur’s Gate 3 auch, oder könnt ihr darüber hinweg sehen? Habt ihr vielleicht sogar schon eine Lösung gefunden oder gab es ein Update? Dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich ergänze den Artikel umgehend! Bonusfrage: Welches Volk und welche Klasse spielt ihr aktuell?