Gothic Multiplayer: Eskalon Online – so spielt ihr Gothic als MMORPG

Für viele Gothic-Fans ist die Idee eines Gothic-Multiplayers eine spannende Vorstellung. Seit einigen Jahren gibt es nun auch die technischen Möglichkeiten, eigene Mehrspieler-Server für Gothic 2 aufzubauen und eigene Rollenspiel-Welten zu erschaffen.

Ein solcher Gothic-Multiplayer-Server ist Eskalon Online, den ich euch heute vorstellen möchte. Was euch in Eskalon Online erwartet, was ihr zum Gothic-Multiplayer-Server wissen müsst und worauf ihr im Rollenspiel achten solltet, erfahrt ihr hier.

Was ist Eskalon Online?

Bei Eskalon Online handelt es sich um einen Multiplayer-Server für Gothic 2. Das bedeutet, dass ihr auf Eskalon Online gemeinsam mit Freunden spielen könnt. Das Projekt existiert seit dem 19.11.2020 und wird seitdem beständig weiterentwickelt und verbessert.

Eine Besonderheit von Eskalon Online ist das Setting. Eskalon Online spielt im Gothic-Universum, verknüpft dieses jedoch mit der Welt der Risen-Reihe. Dabei wird die Gothic-Trilogie als Vorgeschichte der Welt genutzt, die Risen-Spiele als aktives Setting verwendet.

Eskalon Online hat eine eigene Geschichte und erzählt im Grunde einen alternativen Verlauf der Ereignisse innerhalb der Welten von Gothic und Risen. Der Story-Trailer von Eskalon Online verschafft euch direkt einen Eindruck, was euch im Spiel erwarten wird.



Dass zwischen Risen und Gothic zahlreiche Parallelen gezogen werden können und sich die Verknüpfung dieser Universen anbietet, habe ich bereits in diesem Video vorgestellt.

Mit diesem Setting kann sich Eskalon Online von vielen anderen Servern abheben. Dem Spieler wird eine karibische und dem Zeitalter der Entdecker nachempfundene Spielwelt geboten, die er im Rollenspiel mit anderen erkunden kann.

Das klingt toll! Wie kann ich mitmachen?

Wie kann ich Eskalon Online installieren?

Eskalon Online ist eine Mehrspieler-Modifikation für Gothic 2. Ihr benötigt also eine Version von Gothic 2: Die Nacht des Raben, um Eskalon Online spielen zu können. Ob ihr Gothic 2 auf Steam, GOG oder über eine CD installiert, ist dabei unwichtig.

Wenn ihr Gothic 2 installiert habt, müsst ihr nun Eskalon Online installieren. Die Entwickler des Projekts haben zum Glück eine ausführliche Installationsanleitung für Eskalon Online bereitgestellt. Hier erfahrt ihr Schrittweise, wie ihr Eskalon Online installieren könnt.

Option 1 läuft über Spine und bietet quasi eine „1-Klick-Installtion“ sowie automatische Updates.

Option 2 ist eine manuelle Installation, die zwar etwas umfangreicher ausfällt, dafür wesentlich stabiler laufen soll.

Auf was muss ich im Spiel achten?

Natürlich gibt es auch in Eskalon Online bestimmte Regeln, an die sich alle Spieler halten müssen. Diese betreffen die Art des Zusammenspiels, aber auch wie man sich innerhalb der Community verhalten sollte. Die Regeln findet ihr hier:

Bevor ihr euch in das Rollenspiel werft, macht euch zunächst mit den Systemen in Eskalon Online vertraut. Die Macher des Servers haben viele hilfreiche Guides für Neueinsteiger, die euch den Einstieg in die Spielwelt deutlich erleichtern werden:

Zudem lohnt es sich, im Forum oder auf dem Discord von Eskalon Online vorbeizuschauen. Hier könnt ihr euch direkt an andere Spieler wenden, die euch gerne helfen werden.

Wie kann ich in Eskalon Online am Rollenspiel teilnehmen?

Wenn ihr Eskalon Online spielen wollt, solltet ihr euch zudem unbedingt mit dem Thema „Roleplay“ vertraut machen. Damit ist nicht das klassische Genre der Rollenspiele gemeint, sondern die Art, mit der auf vielen Gothic-Multiplayer-Servern gespielt wird.

Was bedeutet das? Eskalon Online lebt primär von der Interaktion seiner menschlichen Spieler. Ihr habt also nicht unzählige NPCs, die euch Quests geben, sodass ihr leveln könnt.

Stattdessen trefft ihr in Eskalon Online auf echte Mitspieler, die innerhalb der Welt alle wichtigen und unwichtigen Positionen ausfüllen. Das bedeutet, dass eure Spielerfahrung von der Kommunikation und Interaktion mit den anderen Spielern abhängt.

Du willst Gold verdienen? Sprich mit anderen Spielern und frage sie nach Arbeit. Du möchtest eine neue Waffe? Such nach einem Händler oder Schmied und frag nach seinem Angebot. Du möchtest in eine Gilde? Dann macht Dich nützlich und schinde bei den Gilden-Anführern Eindruck.

Das ganze ist durchaus mit Pen&Paper-Rollenspielen zu vergleichen. Zunächst überlegt ihr euch, was für ein Charakter ihr eigentlich sein wollt und versuchst dann im Spiel in dessen Rolle zu schlüpfen und diese auszufüllen.

Die Kommunikation im Rollenspiel läuft primär über den Text-Chat. Ihr solltet also nicht schreib- oder lesefaul sein, wenn ihr euch in diese Welt stürzen wollt. Wie bei Pen&Paper-Rollenspielen müsst ihr zudem viele eurer Aktionen beschreiben.

So gibt es zwar durchaus Animationen, die ihr über Befehle abspielen könnt. Aber diese decken eben nur einen Bruchteil an Möglichkeiten ab. Mithilfe der Beschreibungen sind die Rollenspiel-Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.

Für weitere Abwechslung sorgen Events, die auf dem Server abgehalten werden. Dabei überlegen sich die Macher bestimmte Ereignisse, die auf dem Server stattfinden und dann von den Spielern erlebt und gespielt werden können.

Wichtig ist: Nehmt euch Zeit, den Server und seine Spieler kennenzulernen. Diese Art von Rollenspiel ist nicht für jeden Spieler geeignet, aber wer sich darauf einlassen kann, wird hier unvergessliche Momente erleben und neue Freunde finden.

Eskalon Online ist eine der ambitioniertesten Gothic-Multiplayer-Server, auf dem ihr aktuell spielen könnt. Das besondere Setting, die vielen Guides sowie Einsteigerhilfen und die aktive Community sorgen dafür, dass ihr schnell den Anschluss in dieser besonderen Rollenspiel-Welt finden solltet.

Wie geht es euch: Kanntet ihr Eskalon Online bereits? Wie gefällt euch der Server und das Setting? Fehlen euch in meinem Artikel Aspekte oder Hinweise, die ich unbedingt ergänzen sollte? Schreibt es gerne die Kommentare!