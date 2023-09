Das Schloss der Träumenden Bücher: Wann erscheint das Buch von Walter Moers?

Das Schloss der Träumenden Bücher ist ein seit vielen Jahren erwartetes Buch von Walter Moers und bildet voraussichtlich den 11. Roman der Zamonien-Reihe.

Das Buch wird als Abschluss der Buchhaim Trilogie gesehen und erzählt die Geschichte von Hildegunst von Mythenmetz weiter. Doch wann erscheint es endlich?

Wann erscheint das neue Zamonien-Buch?

Erscheinungstermin: Das Schloss der Träumenden Bücher wurde auf „unbestimmte Zeit“ verschoben. Zuvor wurde der Release bereits mehrfach verschoben. In einigen Stores wird als Erscheinungstermin der Oktober 2024 genannt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich dabei lediglich um Platzhalter handelt.

Eine offizielle Ankündigung mit einem Veröffentlichungstermin gibt es demnach nicht. Moers gab auf seiner Seite an (der Eintrag ist mittlerweile nicht mehr online), dass die Arbeiten an anderen Projekten mehr Zeit beansprucht hatten, als es eigentlich geplant war:

Es kommt eben manchmal ein bisschen anders, als man plant. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Denn sonst wären die Arbeit und das Leben ja völlig vorhersehbar und langweilig. Ich bin sehr froh darüber; in der Buchbranche zu arbeiten, wo man sich, anders als in anderen Medien, immer noch die Zeit für ein Werk nehmen kann, die es nun einmal braucht. Ich denke, das kommt nicht nur mir, sondern auch meinen Lesern zugute.

Damit können wir davon ausgehen, dass wir noch etwas auf den Roman warten müssen. Mit Die Insel der Tausend Leuchttürme erschien erst kürzlich ein neuer Zamonien-Roman, der ein neues Abenteuer von Hildegunst von Mythenmetz erzählt. Die Insel der Tausend Leuchttürme war ursprünglich für 2016 geplant und erschien erst 2023.

Fans können also beruhigt sein: Moers lebt und arbeitet weiterhin an neuen Zamonien-Büchern. Eine Übersicht aller Zamonien-Bücher sowie eine Lesereihenfolge, habe ich in einem eigenen Artikel für euch.

Inhalt: Was wird in dem Buch passieren?

Noch ist wenig zum Inhalt vom Schloss der Träumenden Bücher bekannt. Jedoch gibt es bereits einige Hinweise, die auf bestimmte Inhalte des Romans schließen lassen.

Einige dieser Hinweise und Spekulationen stammen aus dem Trailer zum Labyrinth der Träumenden Bücher. Richtig gelesen: 2011 wurde vom Knaus Verlag ein Trailer zum Buch Das Labyrinth der Träumenden Bücher veröffentlicht.

Dieser Trailer zeigt zahlreiche Illustrationen von Moers, welche Wesen aus den Katakomben von Buchhaim darstellen. Einige der dargestellten Wesen lassen sich jedoch nicht dem Labyrinth der Träumenden Bücher zuordnen, weshalb wir davon ausgehen können, dass sie erst in Das Schloss der Träumenden Bücher auftauchen werden.

Folgendes wird zum Inhalt des Buches spekuliert:

Die Geschichte von Hildegunst in Buchhaim wird fortgesetzt

Das Leben und die Biologie der Buchlinge wird näher beleuchtet

Offene Geheimnisse der Katakomben werden behandelt

Leidende Männlein werden vorkommen, die sich frei bewegen und auf Lebendigen Büchern reiten

Neue Kreaturen der Katakomben werden ihren Auftritt haben

Es bleibt also spannend, wie Walter Moers die Buchhaim Trilogie abschließen und die Abenteuer von Hildegunst von Mythenmetz fortsetzen wird. Auch wenn wir uns vermutlich noch etwas in Geduld üben müssen, können wir davon ausgehen, dass auch dieses Buch noch erscheinen wird.

Sobald es einen Erscheinungstermin für Das Schloss der Träumenden Bücher gibt, werde ich diesen Artikel natürlich umgehend aktualisieren und das Release-Datum ergänzen.

