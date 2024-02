Gothic 2: Die schwerste Quest? Diese Aufgabe habe ich noch nie geschafft

Gothic 2 war nicht nur mein erstes Rollenspiel, das Spiel der Piranha Bytes zählt auch heute zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ich habe es unzählige Male durchgespielt und es noch viel öfter angefangen. Doch es gibt eine Quest, die ich einfach noch nie beendet habe!

Jetzt lasse ich die Hosen runter und gestehe: 100 Prozent habe ich in Gothic 2 noch nie geschafft. Obwohl ich meine halbe Kindheit die Insel Khorinis durchstreift, tausende Scavenger erlegt und hunderte Truhen-Kombinationen auf Zetteln verewigt habe, scheitere ich doch immer wieder an einer ganz speziellen Quest.

Die ultimative Diebesquest

Dabei geht es um die versteckte Diebesgilde in der Kanalisation von Khorinis. Tritt man der Truppe bei, wird man mit einigen eher zwielichtigen Aufgaben betraut. Eine davon ist das suchen und stehlen der Blutkelche. Doch das ist leichter gesagt, als getan!

Bei den Blutkelchen handelt es sich um eine Reihe von goldenen Kelchen, die in der Stadt Khorinis zu finden sind. Zumindest wenn man weiß, wo die Kelche versteckt sind. Alleine sind sie wenig wert – hat man wiederum alle sechs Kelche beisammen, winkt eine satte Belohnung.

Den markanten Namen haben die Blutkelche ihrer Geschichte zu verdanken. König Rhobar soll die Kelche bei einem Feldzug erbeutet haben, bei dem besonders viele Soldaten ihr Leben lassen mussten. An den Kelchen klebt also das Blut der Gefallenen – Blutkelche also.

Doch die Geschichte der Kelche hilft kaum dabei, sie auch zu finden! Irgendwo haben die Bewohner von Khorinis die Blutkelche versteckt, der Namenlose muss sie nur noch finden. So begann das große Diebeszeitalter!

Die unendliche Suche nach 6 Kelchen

Wie oft habe ich mir schon vorgenommen, diese verfluchten Kelche einzusacken! Immerhin habe ich bei jedem Spieldurchlauf einige aufspüren und in das unendliche Inventar stopfen können. Doch alle sechs habe ich einfach noch nie zusammenbekommen.

Die Kelche liegen natürlich auch nicht einfach so herum: Wir müssen versteckte Räume finden, Schlüsseln stehlen und Schlösser knacken! Drücke hier einen Schild, betätige diese Lampe, stehle jenen Schlüssel und lass dich dabei bloß nicht erwischen. Die Suche nach allen Kelchen ist schon eine fiese Angelegenheit – besonders, wenn man auf keine Komplettlösung zurückgreifen möchte.

Die Suche nach den Blutkelchen ist die ultimative Herausforderung für Diebe. Bei dieser Aufgabe können sich angehende Langfinger beweisen, denn hier muss man voll abliefern. Nur wer Schlösser knacken und Taschendiebstahl gelernt hat, kann darauf hoffen, alle Kelche zu finden. Wer dabei ein gute Spürnase beweist und sich nicht erwischen lässt, kann Cassia die begehrten Kelche überbringen.

Oft nehme ich mir vor, die Suche zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, nur um die Quest dann gänzlich zu vergessen und irgendwann festzustellen, dass die Diebesgilde mittlerweile längst gefasst wurde und die Quest im Eimer ist. Alle Kelche habe ich einfach noch nie zusammenbekommen, irgendeiner fehlt immer!

Ich werde sie finden, versprochen!

Doch jetzt wird alles anders – in meinem aktuellen Spieldurchlauf von Gothic 2 werde ich diesen düsteren Schandfleck von meiner ansonsten so weißen Weste endlich abwaschen und zum König der Diebesgilde aufsteigen. Die Blutkelche werden mir gehören und niemand kann mich aufhalten! Nicht mal die blöde Richterhauswache – lass uns Blutkelche jagen!

Ihr seid nun selbst auf den Geschmack gekommen und wollt die Blutkelche einsacken? Dann habe ich hier eine kleine Anleitung, wie ihr Gothic 2 auch auf Windows 10 und 11 problemlos spielen könnt. Wer lieber etwas neues sucht, sollte einen Blick auf die besten Gothic 2 Mods werfen.

Wie geht es euch: Habt ihr in Gothic oder Gothic 2 Quests, die ihr einfach nie richtig abschließt? Falls ja, welche? Sind es bei euch auch die Blutkelche, oder habt ihr ganz andere Baustellen in dem Rollenspiel-Klassiker? Habt ihr eure Problemquests irgendwann überwunden? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin auf eure Geschichten gespannt!