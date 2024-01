Odyssee 2 – Dark Age: Fortsetzung für Gothic 2 Mod angekündigt

Am 3. Januar 2024 kündigten das Odysse-Modteam überraschend eine Fortsetzung für die Gothic 2 Mod Odyssee – Im Auftrag des Königs an. Die Fortsetzung soll nicht so gigantisch wie der Vorgänger werden, sich inhaltlich aber an der Story des ersten Teils anschließen.

Odyssee 2: Auch Bodo Henkel ist wieder mit an Bord

Der Modder blackpirate kündigte im WoG-Forum ein neues Mod-Projekt für Gothic 2 an. Unter dem Titel „Odyssee II – Dark Age“ arbeitet das Odysse-Modteam nun an einer Nachfolge-Modifikation.

Auch der Synchronsprecher von Xardas Bodo Henkel scheint dem Projekt treu zu bleiben und dem ersten Teaser-Trailer der Mod seine unverwechselbare Stimme geliehen:

Schon Im Auftrag des Königs hatte sich Bodo Henkel als Sprecher an der Mod beteiligt und es als „Reise in die Vergangenheit“ bezeichnet.

Handlung spielt nach Gothic 3

Odyssee 2 soll auf den „Südlichen Inseln“ nach den Ereignissen von Gothic 3 spielen. König Rhobar II. ist tot, was das Reich schnell in Chaos und Bürgerkrieg stürzt.

Die Götter haben ihren Einfluss auf die Welt der Lebenden verloren. Doch die Gläubigen wollen die Macht der Götter wiederherstellen und arbeiten im Verborgenen daran, die alte Ordnung wiederherzustellen.

Auf den Südlichen Inseln brodelt es ebenfalls. Die Rebellen wollen die Herrschaft der Myrtaner abstreifen und sehen ihre Chance gekommen, während die Überseehändlergilde Araxos bereit ist, sich den neuen Machtverhältnissen anzupassen, solange es ihren Geschäften zuträglich ist.

Händler, Piraten und Sträflinge

Die Story von Odyssee 2 beginnt auf der tropischen Insel Kratos. Auf der Insel befindet sich die Stadt Gran Puerto, die von einem Händlerrat regiert wird. Von Mauern und Söldnern geschützt, hat sich die Stadt als wichtiger Umschlagplatz für den Handel etabliert.

Kein Wunder also, dass Kratos auch einer der Hauptstützpunkte der Überseehändlergilde Araxos ist. Auf der Insel werden Zuckerrohr und Wein angebaut. Sogar eine Mine befindet sich in der Nähe der Stadt.

Auch auf Kratos lässt man am liebsten Sträflinge schuften, während sich die Händler ihre Taschen füllen. Die Arbeit auf den Plantagen oder der Mine ist hart, sodass Gefangene immer wieder die Flucht wagen. Unlängst hat sich im Dschungel eine neue Gemeinschaft gegründet, die man die „Verlorenen“ nennt.

Eine weitere Fraktion auf der Insel bilden die Piraten. Diese haben ebenfalls einen Stützpunkt auf Kratos errichtet und ein brüchiges Bündnis mit den Händlern geschlossen.

Geplante Features von Odyssee 2

Für Odyssee 2 haben sich die Modder einige Besonderheiten vorgenommen:

Spieler sollen zu Beginn Persönlichkeit und Anfangsattribute ihres Charakters selbst bestimmen können. Die Wahl des Charakter-Hintergrunds soll zum Beispiel das Verhalten der NPCs beeinflussen. Ein krimineller Hintergrund schreckt Bürger und Händler zum Beispiel eher ab, öffnet aber Türen bei einer Diebesbande.

Quests sollen komplexer ausfallen und mehr Optionen für den Spieler bieten, die echte Konsequenzen haben. Auf kurze und eindimensionale Aufgaben möchte man weitestgehend verzichten. Die Anzahl der Quests ist aktuell bei ca. 100 angesetzt.

Die meisten Talente aus Odyssee können auch im Nachfolger erlernt werden.

Es wird mehrere Gilden geben, denen man sich als Spieler anschließen kann.

Neue Animationen, Monster und Berufe sind geplant. Zudem sollen auch neue Musik geben.

Release-Termin noch unbekannt

Einen Release-Termin für Odyssee 2 – Dark Age gibt es aktuell nicht. Die Arbeiten an der Gothic-2-Mod haben erst begonnen, Fans sollten sich also noch in Geduld üben. Mit einem Release sollte erst in einigen Jahren gerechnet werden.

Das Warten hat sich aber bereits bei Odyssee – Im Auftrag des Königs gelohnt, für mich eine der besten Mods für Gothic 2.

Zudem sucht das Odysse-Modteam nach tatkräftiger Unterstützung. Hilfe wird vor allem beim Erstellen von Texturen für Rüstungen und Monster, Spacerarbeiten innerhalb der Spielwelt als auch Videoartisten. Bei Interesse könnt ihr euch im Ankündigungs-Thread der Mod melden.

Meine Meinung zu Odyssee 2

Dark Age darf kommen! Ich habe mich riesig gefreut, als ich die Ankündigung gesehen habe. Odyssee – Im Auftrag des Königs ist eine fantastische Modifikation, die Gothic-Fans viele Stunden wunderbares Gameplay beschert hat.

Das Bodo Henkel wieder an Bord zu sein scheint, hat mich ebenfalls sehr gefreut. Auch hier zünden natürlich alle Nostalgie-Raketen!

Das insgesamt weniger, aber dafür komplexeren Quests geplant sind, klingt ebenfalls nach einer tollen Sache. Ich bin gespannt, was die erfahrenen Modder in den kommenden Jahren auf die Beine stellen werden!

Ein Nachfolger ist da natürlich gern gesehen und ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergesponnen wird. Auch ist es schön, sich wieder auf eine neue Gothic-2-Mod freuen zu können! Da werden Kindheitserinnerung wach.

Ihr wollt wieder Gothic 2 spielen? Mit dieser Anleitung könnt ihr Gothic 2 auf Windows 10 und 11 installieren.

Wie geht es euch: Freut ihr euch auf Odyssee 2 – Dark Age? Habt ihr Im Auftrag des Königs gespielt? Falls ja, wie hat euch die Mod gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare!