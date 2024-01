Gothic: Kochbuch zum Rollenspiel erscheint bald und verspricht leckere Gerichte

Ihr denkt bei Gothic direkt an gebratenen Scavenger, Fleischwanzenragout oder Theklas stärkenden Eintopf? Dann könnte das neue Gothic Kochbuch genau das richtige für euch sein. Dieses soll bald erscheinen und verspricht leckere Gerichte aus den verschiedensten Winkeln der Gothic-Welt.

Preis und Inhalt des Gothic Kochbuchs

Der Panini Verlag scheint ein Kochbuch aus der Welt der Rollenspiel-Reihe Gothic zu veröffentlichen. In der Panini Vorschau 112 (Seite 60) fanden Gothic-Fans nämlich ein interessantes Kochbuch. World of Gothic berichtete bereits am 10. Januar über das neue Gothic Kochbuch.

Es handelt sich um ein offizielles Kochbuch. Das bestätigte Community Manager T-Moor auf dem Gothic Discord. Damit ist klar: Bald können Fans Gerichte aus den Welten von Gothic selbst zubereiten.

Erscheinen soll das Gothic Kochbuch am 19. März 2024 für 33 Euro. Vorbestellungen können bereits auf Amazon getätigt werden.

Die wichtigsten Fakten zum Gothic Kochbuch:

Release: 19. März 2024

Preis: 33 Euro

Umfang: 60 Gerichte

Seitenzahl: 160 Seiten

Autor: Tom Grimm

Welche Gerichte uns im Kochbuch konkret erwarten, ist aktuell noch nicht bekannt. Aber zumindest werden uns 60 Gerichte direkt von Kolonie-Koch Snaf versprochen, der bereits im Alten Lager bewies, dass er aus wenig viele … nahrhafte Gerichte kochen konnte.

Der Autor Tom Grimm hat bereits zahlreiche andere Kochbücher und Guides zu Videospielthemen veröffentlicht. Auch Panini hat zahlreiche Gaming-Kochbücher im Angebot, sodass es nicht verwundert, dass nun auch ein Kochbuch für Gothic erscheinen soll.

Mein erster Eindruck zum Gothic Kochbuch

Wie gelungen das Kochbuch letztlich ist, muss sich noch zeigen. Als Gothic-Fan bin ich natürlich besonders gespannt, aber auch etwas skeptisch. Bislang war ich von den meisten solcher Kochbücher mit Videospiel- oder Fantasy-Aufhänger eher enttäuscht. Zudem scheint Tom Grimm, oder ein Autorenkollektiv hinter dem Pseudonym, solche Kochbücher ja geradezu am Fließband zu erstellen.

Auf der anderen Seite reizt es mich zu erfahren, welche Gerichte man uns hier vorsetzt. Immerhin spielen Gerichte in der Welt von Gothic ja durchaus eine Rolle und so manches Rezept würde ich liebend gerne nachkochen. In Strafkolonie Online durfte ich ja vor einigen Jahren bereits bei Meisterkoch Casizz einige Rezepte lernen – das waren noch Zeiten.

Ich persönlich erwarte allerlei Suppen und Eintöpfe. Sowohl im Minental als auch in der Stadt Khorinis samt Umland gab es diverse solcher Gerichte, die es hoffentlich ins Kochbuch schaffen. Abseits davon sollte es leckere Fleischgerichte ala Scavenger-Keule und vielleicht das eine oder andere Rezept wie ein Dunkles Paladiner geben.



Ich warte also vorsichtig ab und bin gespannt, wie gut das offizielle Gothic Kochbuch wohl werden wird. Am Ende wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird – ich bin dann mal weg, Wildschweine jagen!

Wie geht es euch: Freut ihr euch über ein offizielles Gothic Kochbuch? Welche Gerichte müssten im Kochbuch auf jeden Fall enthalten sein und glaubt ihr, dass das am Ende auch schmecken wird? Schreibt eure Meinung oder schmackhafte Gerichte einfach in die Kommentare!