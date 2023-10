Gothic Tales: Gothic als Pen and Paper spielen

Wenn es um die besten Rollenspiele geht, kommt man um die Gothic-Videospielreihe nicht herum. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das Universum auch als Pen and Paper umgesetzt wird.

Mit Gothic Tales könnt ihr klassisches Rollenspiel mit einem Pen-and-Paper-System spielen und die Welt der Gothic-Spiele ganz neu erleben!

Mit Gothic Tales könnt ihr Khorinis neu entdecken

Stellt euch vor, dass ihr mit euren Freunden durch die Straßen der Hafenstadt Khorinis schlendert, euch im dichten Wald mit Goblins prügelt oder in einer finsteren Höhle einen alten Piratenschatz sucht. Beim Pen and Paper werden die spielerischen Möglichkeiten lediglich von eurer Vorstellungskraft beschränkt.

Mit Gothic Tales habt ihr die Möglichkeit, Gothic als klassisches Fantasy Pen and Paper zu spielen. Das ermöglicht es euch, in der Welt der Gothic-Spiele eure ganz eigenen Abenteuer zu erleben.

Das kostenlose Fan-Projekt bietet alles, was ihr zum spielen einer Pen-and-Paper-Runde im Gothic-Universum benötigt. Darunter ein vollständiges Regelwerk, Charakterbögen, ein spielbares Abenteuer um ein Spiel zu leiten sowie ein Monsterhandbuch.

Sogar die passenden Figuren stehen bereit. Wer über einen 3D-Drucker verfügt, kann sich einige Figuren für das Spiel ausdrucken. Die Figuren können auf dem Tisch bewegt werden, um Kämpfe besser abbilden zu können.

Regelwerk orientiert sich an Gothic

Gothic Tales orientiert sich stark an den Gothic-Spielen. Als Spieler sammelt ihr also Erfahrung, steigt Stufen auf und erhaltet Lernpunkte, um eure Attribute zu steigern. Wie in Gothic wählt ihr also keine Klasse, sondern spezialisiert euren Charakter über die verschiedenen Fertigkeiten

Natürlich trifft man auch auf die bekannten Monster der Gothic-Games. Ihr könnt Scavenger jagen, Orks bekämpfen oder vor einem Schattenläufer davonlaufen. Eine Liste mit NPCs gibt euch zudem Werte für zahlreiche Charaktere an die Hand, auf die ihr im Spiel treffen könnt.

Und auch Schlösser knackt ihr genauso, wie es in Gothic abläuft. Mit recht-links-Kombinationen legt der Spielleiter Schlösser fest, die Spieler mit dem richtigen Talent und einem Dietrich knacken können.

Wer bereits mit Pen-and-Paper-Systemen vertraut ist, wird auch in Gothic Tales direkt Anschluss finden. Aber auch neue Spieler können mit dem Regelwerk und einer Spielerhandreichung schnell in das System einsteigen und eigene Abenteuer in Khorinis erleben. Ich kann euch nur empfehlen, den Schritt zu wagen und Pen and Paper selbst zu spielen!

So könnt ihr Gothic Tales spielen

Ein Pen and Paper spielt ihr gemeinsam mit Freunden. Versammelt also euren Freundeskreis, wenn ihr Gothic Tales spielen wollt. Alternativ gibt es im Internet zahlreiche Communitys, in der ihr ebenfalls Mitspieler finden könnt.

Ein Spieler muss die Rolle des Spielleiters übernehmen. Dieser leitet euer Abenteuer und spielt NPCs und Monster aus. Auch wenn die Rolle anfangs vielleicht kompliziert und langweilig klingt, hat auch der Spielleiter sehr viel Spaß in Pen-and-Paper-Runden.

Wenn Du diesen Artikel liest, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Du der Spielleiter Deiner Gruppe wirst. Als Spielleiter kann ich Dir nur versichern: Es macht großen Spaß, das Spiel für seine Freunde zu leiten und sie durch die Abenteuer zu führen. Natürlich könnt ihr euch langfristig auch einfach abwechseln.

Dem Spielleiter steht direkt ein Abenteuer zur Verfügung, welches er leiten kann. Das Abenteuer „Mit einem Paukenschlag“ bietet eine Rahmenhandlung, Battlemaps und unterschiedliche Lösungswege, sodass auch unerfahrene Spielleiter problemlos eine Runde leiten können.

Die Spieler müssen sich eigene Charaktere überlegen. Mithilfe der vorgefertigten Charakterbögen ist das aber kein Problem, sodass ihr recht schnell eure ersten Schritte auf Khorinis machen könnt.

Ein großartiges Projekt

Als Gothic-Fan und Pen-and-Paper-Spieler kann ich mich nur verneigen. Gothic Tales erscheint mir bereits jetzt recht ausgereift zu sein und gibt neuen Spielern viele Hilfen an die Hand. Da das Fan-Projekt kostenlos ist, könnt ihr problemlos spielen.

Wer sich in das System einliest, erkennt schnell, wie viel Herzblut in Gothic Tales steckt. Die Schöpfer haben hier an zahlreiche Details gedacht, sodass bereits beim Lesen der Regeln echtes Gothic-Feeling aufkommt!

Es ist fantastisch, die Gothic-Welt auch auf diese spielerische Weise erleben zu können. Pen-and-Paper-Systeme mögen nach außen hin etwas starr wirken, ermöglichen aber schier grenzenlose Möglichkeiten, die wir in klassischen Videospielen niemals finden werden.

Selbst ein Baldur’s Gate 3 mit all seinen Möglichkeiten wird nie an die Kreativität einer Spielergruppe heranreichen. Mit Gothic Tales kann man problemlos seine eigenen Abenteuer in der Gothic-Welt erleben, und das ist einfach nur fantastisch!

Ihr seid wieder auf den Geschmack gekommen und wollt Gothic 1 auf Win 10 oder 11 spielen? Dann werft einen Blick auf meine Anleitung, sodass ihr das Rollenspiel problemlos starten könnt.

Wie geht es euch: Habt ihr Interesse, Gothic als Pen-and-Paper zu spielen? Wie gefällt euch Gothic Tales? Könnt ihr euch vorstellen, selbst ein Abenteuer auf Khorinis zu erleben oder als Spielleiter zu gestalten? Oder reichen euch die Videospiele aus? Schreibt gerne einen Kommentar!