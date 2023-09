Roblox – was ist das für ein Spiel und worauf müssen Eltern achten

Roblox ist mit über 200 Millionen aktiven Spielern im Monat eines der weltweit erfolgreichsten Spiele überhaupt. Roblox übertrifft damit Spiele wie Minecraft oder Call of Duty und kann seine Spielerzahlen seit Jahren weiter ausbauen.

Roblox ist also extrem populär und wächst immer weiter. Kaum zu glauben, dass viele das Spiel nicht wirklich auf dem Schirm haben. Was Roblox für ein Spiel ist, woher der Erfolg kommt und worauf besonders Eltern im Umgang mit Roblox achten sollten, erfahrt ihr hier.

Inhalt:

Was ist Roblox für ein Spiel?

Roblox ist ein Free2Play-Spiel. Entsprechend kann Roblox kostenlos heruntergeladen und auch gespielt werden. Dennoch existieren zahlreiche Mechaniken, welche Geld von Spielern verlangen.

Roblox kann auf diesen Plattformen gespielt werden:

PC

Mac

Xbox One

Xbox Series X|S

PS4

PS5

iOS

Android

Meta Quest 2

Meta Quest Pro

Damit ist Roblox auf fast allen gängigen Plattformen für Spiele verfügbar. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass dein Kind oder zumindest Freunde deines Kindes bereits Kontakt mit Roblox hatten.

Roblox ist eine Online-Spieleplattform

Roblox ist kein einfaches Videospiel, sondern viel mehr eine Online-Spieleplattform. Der Unterschied besteht darin, dass Nutzer nicht nur spielen, sondern auch eigene Spiele mit Roblox erstellen können. Primär richtet sich Roblox an eine junge Zielgruppe und ist auf Kinder zugeschnitten.

Jeder Spieler kann eigene Spiele auf Roblox erstellen und anderen Spielern zugänglich machen. Wenn man Roblox startet, muss man direkt auswählen, ob man von anderen Nutzern erstellte Spiele spielen, oder selbst ein Spiel erstellen möchte. Um Spiele zu erstellen, wird das „Roblox Studio“ verwendet.

Dadurch existiert ein gewaltiger Katalog an Spielen, auf welchen Roblox-Spieler zurückgreifen können. Aktuell sollen über 50 Millionen Roblox-Spiele zur Auswahl stehen. Die Qualität dieser Spiele schwankt dabei natürlich enorm, was in der Natur des gesamten Konzeptes liegt.

Spieler werden animiert, mithilfe der Möglichkeiten in Roblox, ihre eigenen Spiele zu erstellen. Dabei können einfache Spielmechaniken umgesetzt, aber auch komplexere Spiele erstellt werden. Die Möglichkeiten werden dabei ständig erweitert, sodass immer umfangreichere Spiele auf Roblox erscheinen. Erstellte Spiele können dann leicht von anderen Spielern gespielt werden.

Roblox ist extrem erfolgreich

Roblox wurde bereits 2006 veröffentlicht und hatte es in den ersten Jahren nach Release schwer, sich auf dem Markt zu etablieren. Besonders Konkurrent Minecraft (Release 2011) schien damals unerreichbar, was aktive Spielerzahlen angeht.

Mittlerweile hat Roblox über 200 Millionen monatliche Spieler und ist damit extrem erfolgreich. Die wichtigste Zielgruppe von Roblox sind junge Spieler. Bei Kindern unter 13 Jahren zählt Roblox zu den beliebtesten Spielen überhaupt.

Kostet Roblox Geld?

Roblox ist ein Free2Play-Spiel. Roblox kann kostenlos heruntergeladen werden. Spieler müssen also kein Geld ausgeben, um das Spiel zu installieren. Dennoch hat das Spiel zahlreiche Mechaniken implementiert, bei denen Spieler Geld ausgeben können.

In Roblox gibt es die digitale Währung „Robux“. Diese kann für Echtgeld gekauft und auf der Spiele-Plattform ausgegeben werden. Dadurch können Spieler ihre eigenen Spiele auf Roblox monetarisieren und Zugänge zu ihren Spielen oder bestimmte Vorteile verkaufen.

Roblox bietet zudem selbst digitale Güter (Skins, Sammelobjekte) an, die gekauft und frei gehandelt werden können. Weiterhin können Abos abgeschlossen werden, was auch bei der Erstellung bzw. Entwicklung von Roblox-Spielen Vorteile verschafft.

In Roblox kann Geld ausgegeben werden für:

Zugänge für Roblox-Spiele



Vorteile in Roblox-Spielen

digitale Spiel-Währung Robux

Abonnements

→ diese geben Robux, aber auch mehr Möglichkeiten, eigene Spiele zu erstellen und selbst zu monetarisieren

digitale Gegenstände (Kleidung, Sammelobjekte, Ausrüstung)

Das gesamte Ökosystem von Roblox ist auf den Robux aufgebaut. Spieler nutzen die Währung, um alles innerhalb der Spiele-Plattform zu bezahlen.

Entwickler erhalten von den ausgegebenen Robux 25 Prozent. Zudem gibt es zahlreiche Anreize, verdiente Robux in eigene Projekte zu reinvestieren, um deren Reichweite zu erhöhen. Damit treten Entwickler auf Roblox bedeutend größere Anteile ihrer Einnahmen ab, als auf anderen Plattformen. Auf Steam erhalten Entwickler zum Beispiel 70 Prozent der Einnahmen, auf dem Epic Games Store sogar 88 Prozent.



Ist Roblox sicher für Kinder?

Obwohl sich Roblox primär an Kinder richtet und bei dieser Zielgruppe extrem beliebt ist, ist das Spiel nur bedingt für Kinder geeignet. Eltern sollten bei Roblox besonders vorsichtig sein, weil es sich um kein einfaches Spiel, sondern eine gigantische Spiele-Plattform handelt, die nur schwer zu überblicken ist.

Roblox bietet eine eigene Anlaufstelle für Eltern an. Auf dieser Übersichts-Seite wird über die Meldefunktionen, Account-Einstellungen und Chatfunktionen informiert.

Worauf sollten Eltern achten?

Das sollten Eltern wissen:

Die Anmeldung für Roblox ist extrem leicht. Ein Spieler muss lediglich einen Namen und ein Passwort angeben.

Roblox hat keine Altersbeschränkung. In den Nutzungsbedingungen ist festgelegt, dass Personen unter 18 Jahren die Zustimmung der Eltern benötigen. Geprüft wird dies nicht.

Die Voreinstellung auf Roblox ist nicht sicher für Kinder! Dadurch können Kinder auf den gewaltigen Roblox-Katalog an Spielen zugreifen und dort auf für Kinder ungeeignete Inhalte stoßen. Zudem ist die Chat-Funktion aktiviert, mit welcher Kinder Kontakt mit Fremden haben können.

Roblox schafft ständig Anreize, Geld auszugeben. Die digitale Währung Robux ist in Roblox allgegenwärtig. Kinder werden permanent mit direkten und indirekten Kaufaufforderungen konfrontiert.

Betrüger nutzen Roblox aktiv. Roblox ist mittlerweile eine gigantische Plattform, auf der sich auch viele Betrüger tummeln! Diese versprechen zum Beispiel kostenlose Robux oder Hilfe bei selbst erstellten Spielen. Betrüger treten in Roblox selbst auf, nutzen aber auch eigene Internet-Seiten oder die Sozialen-Netwerke wie TikTok und YouTube.

So können Eltern Roblox sicherer für Kinder machen:

Eltern sollten sich die Zeit nehmen, Roblox selbst zu installieren und zu begutachten. Roblox bildet einen komplexen Kosmos, der nicht leicht zu überblicken ist. Nur wer sich etwas Zeit nimmt, kann beurteilen, ob das Spiel für das eigene Kind überhaupt geeignet ist.

Als erster Schritt sollte der Roblox-Account des Kindes eingeschränkt werden. Diese Kontoeinschränkung sorgt dafür, dass der Spieler nur Spiele findet, die von Roblox geprüft und für jedes Alter freigegeben wurden. Zudem wird der Chat deaktiviert.

→ Um den Account einzuschränken, müsst ihr auf den Menüpunkt „Datenschutz“ gehen. Dort könnt ihr die Kontoeinschränkung aktivieren. → Richtet nun eine Konto-PIN ein. Mit dieser lässt sich verhindern, dass euer Kind die Einstellungen eigenständig ändern kann. Ihr müsst dabei eine E-Mail-Adresse mit dem Account verknüpfen.

Sensibilisiere dein Kind für Online-Gefahren: Besprecht mit eurem Kind, dass es keinerlei persönliche Daten angeben soll. Erklärt, dass viele Spiele darauf ausgelegt sind, dem Spieler Geld bzw. Robux abzuknöpfen. Macht eurem Kind klar, dass hinter Robux echtes Geld steht und durch die Verwendung echte Kosten entstehen. Weißt daraufhin, dass es Betrüger gibt und dass diese die tollsten Versprechungen machen.



Wenn euer Kind Roblox spielt, lasst euch von eurem Kind zeigen, was es dort eigentlich macht. Dadurch könnt ihr besser verstehen, wie Roblox funktioniert und worauf ihr achten oder euer Kind hinweisen müsst.

Und obwohl Roblox nicht uneingeschränkt für Kinder zu empfehlen ist, bietet es dennoch viele fantastische Möglichkeiten für Kinder zu spielen und sich kreativ zu verwirklichen.

Wer möchte, dass sein Kind sicher auf Roblox spielt, muss sich jedoch die Zeit nehmen und sein Kind bei dieser Spielerfahrung begleiten. Es ist wichtig, dass auch die Eltern das Spielkonzept und die dahinterstehenden Mechanismen verstehen, um ihr Kind auf mögliche Gefahren hinweisen zu können.

Ich hoffe, meine Vorstellung von Roblox konnte euch helfen, das Spiel besser einzuschätzen. Was denkt ihr über Roblox? Gefallen euch die kreativen Möglichkeiten für Kinder, oder ist euch die Spiele-Plattform zu unsicher? Habt ihr noch weitere Fragen zu Roblox, der digitalen Währung Robux oder dem Roblox Studio? Dann schreibt gerne einen Kommentar! Damit helft ihr mir und anderen Nutzern, Roblox besser einschätzen zu können. Danke!