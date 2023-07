Stronghold – bald erscheint eine frische Version der besten Burgbausimulation

Das war eine Überraschung: Die FireFly Studios haben eine Definitive Edition für Stronghold angekündigt! Die Stronghold: Definitive Edition erscheint am 7. November 2023.

Richtig gelesen, eines der besten Burgbauspiele erhält eine aufgefrischte Version, die endlich ein paar Features liefert, die ich mir schon ewig gewünscht habe. Was uns in dieser Version erwartet, klären wir in diesem Beitrag.

Diese Inhalte soll Stronghold: Definitive Edition bieten

Oh Stronghold! Wie lange musste ich auf diesen Tag warten? Stronghold und etwas später Stronghold Crusader waren meine ersten Schritte in der wunderbaren Videospielwelt. Die Mischung aus Burgbau, Wirtschaft und Kriegsführung ist bis heute unerreicht und selbst jetzt spiele ich, mit einigen Mods, die Original-Games noch gerne. Die Definitive Edition verspricht einige Neuerungen, auf die ich mich sehr freue!

Neue Inhalte:

Steam Multiplayer Unterstützung

Überarbeitete Grafik, Interface, Steuerung und Sound

Neue, narrative Kampagne mit 14 Missionen

10 neue Belagerungs-Szenarios mit historischen Burgen zum Angreifen oder Verteidigen

Steam Workshop Unterstützung

Neue Karten für den Multiplayer

Alte Burgen in neuem Gewand?

Die Optik des Spiels wurde dabei nur minimal überarbeitet, was mich mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Auf der einen Seite ist die Grafik von Stronghold fast schon zeitlos, sodass die Burgbausimulation auch mit minimalen Anpassungen heute noch grandios aussieht.

Auf der anderen Seite erwarte ich von einer Neuauflage zumindest, dass ein harmonisches Gesamtpaket geschnürt wird. Und besonders die Übergänge diverser Texturen (z.B. Platz vor dem Bergfried) und Schatten (z.B. Zinnen auf der Burgmauer) wirken völlig aus der Zeit gefallen und einer Definitive Edition nicht ganz würdig.

Und habt ihr den Berater gesehen, der uns auf fehlendes Holz hinweist oder vom Exodus der Bevölkerung warnt? Ich hoffe inständig, dass man sich hier noch mal stärker am Original orientiert und die jetzige Version ins tiefste Verlies verbannt.

Dennoch ist der optische Gesamteindruck ordentlich, eben weil man sich so nah am Original gehalten hat. Wer ein echtes Remake erhofft hat, wird hier aber bitter enttäuscht werden – das erwartet uns hier nämlich nicht.

Endlich Stronghold im Multiplayer spielen

Die wichtigste Neuerung der Stronghold: Definitive Edition ist jedoch der Multiplayer! Endlich erhält Stronghold einen ordentlichen Mehrspieler, sodass wir die kläglichen Festungen unserer Freunde in Schutt und Asche legen können. Wie lange mussten wir darauf warten?

Jeder, der in den letzten Jahren mit dem Gedanken gespielt hatte, Stronghold mit seinen Freunden zu spielen, wird meine Freude vermutlich verstehen. Bislang war der Multiplayer in Stronghold nur über Umwege und mit zahlreichen Bugs zu spielen. Einfach los spielen und Spaß haben, war einfach nicht möglich.

Das ändert sich mit der Definitive Edition jetzt aber grundlegend. Mit dem Steam Multiplayer Support können wir endlich entspannt mit bzw. gegen unsere Freunde Spielen und gemeinsam Burgen bauen und einreißen – ein Traum wird wahr.

Neue Stronghold Kampagne

Schlagt die Trommel, blast das Horn, eine neue Kampagne ist im Anmarsch, direkt von vorn! Auch wenn der Mehrspieler für mich der wichtigste Aspekt der Definitive Edition ist, sind auch die angekündigten Inhalte für den Singleplayer interessant.

Neben der klassischen Kampagne erhalten wir 14 neue Missionen. In diesen Missionen versuchen wir Sir Longarms gefangene Nichte zu befreien. Auch hier hätte ich gerne noch etwas mehr gesehen, aber ich bin gespannt, wie FireFly heute ihre Kampagnen-Missionen gestalten. Seit Stronghold 2 war ich nämlich eher enttäuscht, wenn sie sich an narrative Szenarien gewagt haben.

Letztlich erhoffe ich mir von der Steam Workshop Integration eine Renaissance von User Maps, Szenarien und Mods. Diese könnten langfristig dafür sorgen, Stronghold mit frischen Inhalten am Leben zu halten und weiter zu verbessern.

Fazit – Stronghold: Definitive Edition könnte großartig werden

Was soll ich sagen: Als Fan der Reihe, der besonders von den letzten Stronghold Spielen stark enttäuscht war, bin ich natürlich ein wenig euphorisch, was die Definitive Edition angeht. Die Tatsache, dass ich ab dem 7. November gegen meine Freunde zu Felde ziehen kann, lässt mich frohlocken! Doppelte Rationen und keine Steuern!

Dennoch bin ich skeptisch. Die Optik scheint zwar in einigen Details modernisiert, an anderer Stelle sind die Änderungen doch zumindest fragwürdig, während ich mir insgesamt auch einfach noch ein wenig mehr erhofft hätte. Ich bin mir zudem nicht sicher, ob man die zahlreichen Bugs des Originals gefixt hat und ob am Ende nicht noch neue dazu gekommen sind.

Letztlich wird auch der Preis eine Rolle für mich spielen. Ich hoffe hier auf einen niedrigen Preis, da die Änderungen abseits des Mehrspieler Supports eigentlich marginal ausfallen und wir hier eben kein vollwertiges Remake erhalten. Ich bin gespannt und habe meinen Freundeskreis bereits auf die Definitive Edition eingeschworen.

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf die Stronghold: Definitive Edition, oder können euch die angekündigten Neuerungen nicht abholen? Werdet ihr wie ich im Multiplayer gegen eure Freunde kämpfen, oder interessiert euch die neue Kampagne mehr? Werdet ihr das neue Stronghold direkt zum Release holen, oder wartet ihr zunächst ab, wie gut das Spiel am Ende wirklich ist? Schreibt es gerne in die Kommentare!