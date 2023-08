Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered Release angekündigt

ICH BIN TUROK – Nachdem die Nightdive Studios bereits die ersten beiden Teile der Turok-Reihe neu aufgelegt haben, folgt nun auch endlich Turok 3.

Das Remaster von Turok 3: Shadow of Oblivion soll bereits am 14. November 2023 für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen. Damit können wir auch den dritten Teil der klassischen Trilogie auf aktuellen Plattformen in moderner Auflösung spielen.

Inhalt: Das steckt in Turok 3 Remastered

Turok 3: Shadow of Oblivion erschien ursprünglich im Jahr 2000 auf dem Nintendo 64 und bildete den dritten Teil der Turok-Reihe. Als eines der letzten Spiele des Nintendo-64 erhielt der Shooter damals weniger Aufmerksamkeit, als seine Vorgänger.

Hier der Ankündigungs-Trailer zur Neuauflage von Turok 3:

Am 14. November soll die Neuauflage von Turok 3 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Switch veröffentlicht werden. Damit wird der dritte Turok-Teil auf allen wichtigen, modernen Plattformen erscheinen und soll dabei eine originalgetreue Restaurierung des Klassikers werden.

Die wichtigsten Inhalte von Turok 3 Remastered:

basiert auf der KEX-Engine, die sich bereits in früheren Neuauflagen bewährt hat

Auflösung bis zu 4K bei 120 FPS

hochauflösende Texturen und verbesserte Beleuchtung

verbesserte Charakter- und Waffenmodelle

verbessertes Gameplay

Gamepad-Untertützung

Eine Steam-Seite für Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered wurde bereits angelegt, sodass es Fans problemlos auf ihre Wunschliste packen können.

Story: Das erwartet euch in Turok 3 Remastered

Turok 3: Shadow of Oblivion schließt an die Ereignisse von Turok 2: Seeds of Evil an. Eine neue Gefahr macht sich breit und droht das Universum zu vernichten. Natürlich müssen wir es retten!

Joshua, der Protagonist aus Turok 2, opfert sich zu Beginn des Spiels, um seine Geschwister Joseph und Danielle zu retten. Als Spieler müssen wir anschließend wählen, ob wir als Joseph oder Danielle spielen wollen.

Die beiden Charaktere unterscheiden sich leicht in ihren Fertigkeiten. Joseph kann kriechen, während Danielle höher springen kann. Dadurch können im Spiel, je nach Wahl, unterschiedliche Areale erreicht oder Wege eingeschlagen werden. Die Unterschiede sind jedoch überschaubar.

Spielerisch unterscheidet sich Turok 3: Shadow of Oblivion stärker von seinen direkten Vorgängern. Die Story ist geradliniger gestrickt und bietet mehr Skriptsequenzen.

Die Wiederbelebung der Turok-Reihe

Die Nightdive Studios haben mit ihren Neuauflagen von Turok und Turok 2 bewiesen, dass sie es verstehen, gelungene Remaster klassischer Shooter zu schaffen. Ich war besonders froh, mein geliebtes Turok 2 in hoher Auflösung und Allerlei Verbesserungen erneut spielen zu können.

Die Turok-Reihe glänzt vor allem mit seinen absurden Gegnern und Waffendesigns, die sich auch heute noch erfrischend und abwechslungsreich anfühlen. Zudem gibt es dort Dinosaurier, was im Grunde jedes Spiel umgehend besser macht.

Hier eine kurze Übersicht der Turok-Spiele:

Turok: Dinosaur Hunter (1997)

Turok 2: Seeds of Evil (1998)

Turok: Legenden des Verlorenen Landes (1999)

→ Multiplayer-Auskopplung ohne Einzelspieler-Kampagne

Turok 3: Shadow of Oblivion (2000)

Turok Evolution (2002)

Turok (2008)

Turok Dinosaur Hunter (Remastered) (2015)

Turok 2: Seeds of Evil (Remastered) (2017)

Turok 3: Shadow of Oblivion (Remastered) (voraussichtlich 2023)

Besonders das schwache Turok Evolution, aber auch das eher misslungene Turok von 2008 hatten damals meine Hoffnung auf den Fortbestand der Reihe beerdigt. Den Nightdive Studios ist es mit ihren Neuauflagen jedoch gelungen, Turok wiederzubeleben.

Endlich können wir die Reihe nachholen: Sicherlich sind diese Neuauflagen vor allem für eine kleine Zielgruppe interessant, welche die altehrwürdige Shooter-Reihe schon damals spielte und genoss. Aber dennoch erhalten auch neue Spieler endlich die Möglichkeit, diese Klassiker des Shooter-Genres selbst nochmal zu erleben.

Ich bin froh, diese Reihe so endlich richtig nachholen zu können und bin gespannt, wie sich die Reihe mit Turok 3 weiterentwickelt hat.



Eure Meinung: Was haltet ihr von der Ankündigung, dass Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered noch dieses Jahr erscheint? Freut ihr euch auf den Release oder lassen euch die Turok-Games eher kalt? Welches Turok-Spiel ist in euren Augen das beste? Schreibt es gerne in die Kommentare!