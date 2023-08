Elex 3 – die Piranha Bytes müssen sich endlich weiterentwickeln

Auch wenn offiziell noch nicht bestätigt, können wir davon ausgehen, dass die Piranha Bytes gerade fleißig an Elex 3 arbeiten. Erscheinen soll das nächste Rollenspiel der Gothic-Erfinder voraussichtlich erst 2026.

Wie wichtig Elex 3 für die Piranha Bytes wird, warum sie aus den Fehlern von Elex 2 lernen müssen und welche Veränderungen für den Fortbestand des Studios notwendig sind, bespreche ich in diesem Artikel.

Elex 2 war ein Schritt zurück

Mit Elex hatten die Piranha Bytes ihre neue Rollenspiel-Serie begründet und erstmals ein Science-Fantasy-Setting bedient. Dieses frische Setting, eine spannende Open-World und ein ziemlich guter Start sorgten dafür, dass ich mich richtig auf Elex 2 freute.

Ich wollte wissen, wie es in Magalan weitergeht, was die Fraktionen nach den Ereignissen in Elex anstellen würden, welche Kämpfe, Bündnisse und Entwicklungen es geben könnte. Zugleich hoffte ich, dass man Schwächen aus Elex ausbügelt und die Stärken weiter ausbaut.

Und dann kam Elex 2 und … machte vieles anders. Aber in meinen Augen keinesfalls besser. Ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass mich Elex 2 anfangs fast schon negativ schockte – etwas, was ich in der Form selten erlebe.

Im Grunde ist Elex 2 eine der größten Enttäuschungen aus dem Hause Piranha Bytes seit Gothic 3, wobei Gothic 3 heute mit seinen vielen Community-Patches erstaunlich gut geworden ist.

Aber bei Elex 2 ist einiges schief gelaufen und hat für mich eine Menge Potenzial zerstört, welches Elex 3 dringend gebraucht hätte.

Meine größten Kritikpunkte an Elex 2:

Eine schlecht zugeschnittene Spielwelt

Bei der Spielwelt hat man sich dazu entschieden, einen großen Teil der Elex-1-Welt raus zu schneiden und dafür neue Gebiete zugänglich zu machen. Entsprechend wurden auch zahlreiche wichtige Orte des ersten Teils einfach raus geschnitten. Wie sieht es in der Kuppelstadt aus? Wie erging es der Hauptstadt der Berserker Goliet? Ist der Eispalast verfallen?

Diese Fragen bleiben unbeantwortet, zumindest dürfen wir all diese Orte nicht betreten. Stattdessen gibt es neue Gebiete. Diese sind jedoch größtenteils von Brachland geprägt – eisige Gebirgslandschaft, weitestgehend leere Anlagen und zerstörte Reste der Alten Zivilisation.

Dabei sind die richtigen Ansätze ja vorhanden! Die Wüste der Outlaws wird von den Berserkern begrünt und auch die ehemalige Stadt der Gesetzlosen ist jetzt eine waschechte Berserker-Siedlung. Aber wenn ich zugleich nicht den Rest der Elex-1-Welt begutachten kann, geht für mich die Bindung verloren.

Was muss Elex 3 besser machen? Ich hoffe, dass die Spielwelt in Elex 3 die Welten seiner Vorgänger abbildet. Ich kann verstehen, dass so große Spielwelten für einen eher kleinen Entwickler wie Piranha Bytes eine Herausforderung darstellen und irgendwo Abstriche gemacht werden müssen.

Aber einen Großteil der alten Spielwelt zu entfernen und dann mit deutlich schwächeren Abschnitten zu ersetzen, ist definitiv der falsche Weg. Dann bietet lieber die gleiche Welt und füllt sie mit neuen Details, Veränderungen, Aufgaben, Problemen und Entwicklungen, statt krampfhaft neue Areale zu erstellen, die dann nicht ins Gesamtbild passen wollen.

Oder konzentriert euch auf eine komplett neue Spielwelt, die Magalan sinnvoll ergänzt. Die darf auch gerne deutlich kleiner sein, wenn sie gut gefüllt ist.

Story, Charaktere und Dialoge

Er ist verflogen, der Ruhrpott-Charme mit volle Pfund aufs‘ Maul.

Es ist kein neues Problem bei den Piranha Bytes, aber bei Elex 2 machte es sich wieder schmerzhaft bemerkbar. Während Elex 1 immer wieder gelungene Dialoge und coole Quests bot, schaut man in Elex 2 in die Röhre – naja oder in die wirklich unschönen Gesichter der Charaktere.

Statt launiger Dialoge, versucht Elex 2 oft besonders emotional zu sein und scheitert dabei grandios. Langatmig und verschachtelt palavern wir inhaltsarm drauflos. Viele der Sprecher tragen zudem auch nicht dazu bei, dass das Gesagte irgendwie ankommt.

Viele Missionen sind stupide „Hohle dies, erschlage das“ Quests, die sich dann auch noch gerne wiederholen. Das Ende des Spiels hat man (erneut) künstlich gestreckt, indem wir immer wieder Gegner-Horden niedermachen müssen.

Letztlich sind es die Charaktere, die in Elex 2 einfach nicht stimmig geschrieben sind. Hauptfigur Jax steht da stellvertretend für die meisten Charaktere im Spiel: Frau und Kind lässt er zurück und geht alleine in die Berge.

Am Anfang des Spiels haben wir dann einen Abschnitt mit dem Sohn samt Dialogstrang. Ich kann kaum in Worte fassen, wie seltsam und surreal sich diese Dialoge mit dem Sohn anfühlten.

Überhaupt ist die Hauptstory einfach schwach und zugleich nur oberflächlich mit der Spielwelt verwoben. Es fehlt, besonders im späteren Spielverlauf, an sinnvollen Fraktions-Quests.

Was muss Elex 3 besser machen? Den Piranha Bytes mangelt es offensichtlich an guten Writern. Charaktere, Dialoge, Quests, die Story – überall kränkelt Elex 2 massiv, sodass ich stellenweise schmunzeln musste, wie schlecht einige der Dialoge sind.

Wie schon bei der Welt ist weniger manchmal mehr. Die Piranha Bytes sollten zusätzliche Autoren einstellen und sich auf weniger, dafür dann deutlich authentischere Charaktere konzentrieren. Ein „weiter so“ kann hier einfach nicht mehr funktionieren und unterminiert jegliche Ambitionen, glaubhafte und spannende Geschichten zu erzählen.

Altbackendes Kampfsystem und schwache KI

Auch der letzte Aspekt ist kein Novum: Seit Jahren kämpfen die Piranha Bytes mit ihren veralteten Kampfsystem und finden einfach keine Lösung.

Auch in Elex 2 kloppen wir im Fern- wie Nahkampf stupide die Maustaste, bis der Feind dann besiegt ist. Im Zweifelsfall fliegen wir mit dem Jetpack weg, was die Gegner komplett aushebelt.

Man bemerkt auch hier durchaus die Ambitionen, neue Facetten zu schaffen und die Kämpfe facettenreicher zu machen. Aber ehrlicherweise muss man einsehen, dass das nicht funktioniert.

Die Kämpfe sind langweilig, die KI ist immer wieder überfordert. Dafür müssen wir auch gar nicht mit dem Jetpack weg fliegen, womit die KI wie gesagt überhaupt nicht umgehen kann, sondern fällt auch so einfach mal komplett aus.

Was muss Elex 3 besser machen? Für viele Piranha-Bytes-Fans bleibt das Kampfsystem von Risen 1 wohl das gelungenste der Reihe. Es wäre durchaus ratsam, an dem Grundkonzept dieses einfachen Systems anzuknüpfen und es auszubauen.

Der Fernkampf war noch nie eine Stärke der Piranha Bytes, aber auch hier muss eine moderne Lösung gefunden werden. Wer in seinem Rollenspiel ein ganzes Arsenal an Schießeisen auffährt, sollte sich dafür auch etwas überlegen.

Letztlich ist es auch die KI, mit der etwas passieren muss. Die Totalausfälle sind nervig, während spätestens der Jetpack das ganze System komplett zerbricht. Gegner stellen einfach keine Gefahr dar, weil ich immer und überall weg fliegen und mich heilen kann – das muss sich ändern.

Die Piranha Bytes müssen sich verändern

Mit Elex 2 haben sich die Piranha Bytes verkalkuliert. Es geht dabei gar nicht mal darum, dass die Piranha Bytes seit Jahren immer der gleichen Formel folgen – das Problem ist, dass sie diese Formel immer schlechter bedienen können.

Für Elex 3 müssen die Piranha Bytes endlich auf die Kritik der letzten Jahre eingehen und Änderungen einleiten.

Das Team muss sich fokussieren und die Schwerpunkte neu ausloten. Eine große Open-World nützt nichts, wenn diese nicht mehr adäquat gefüllt werden kann.

Bislang scheinen die Piranha Bytes in der eigenen Blase gefangen zu sein, einem gewissen Trott unterworfen. Zu lange hat sich das Studio hinter dem Image der „kleinen lokalen Spieleschmiede“ versteckt und sich darauf ausgeruht.

Doch selbst dieses Image verliert nun endgültig seine Wirkung. Besonders nachdem die Piranha Bytes 2019 von THQ Nordic aufgekauft wurden, erwartete ich, dass man mit Kapital im Rücken einen großen Schritt nach vorne machen würde – stattdessen tippelte man weiter zurück.

Es fehlt an Weitsicht und Ambitionen. Gothic 1 war seinerzeit ein Meilenstein in der Präsentation und auch ein Gothic 3 konnte sich auf der internationalen Bühne mit einem Oblivion messen. Davon ist 2023 wenig übrig.

Fazit – Elex 3 entscheidet über das Schicksal der Piranha Bytes

Das Team um Björn Pankratz ist kernsympatisch und man wünscht den Fischen nur das Beste, aber in den letzten Jahren scheint man den Laden primär irgendwie zusammenzuhalten, während man sich vor Veränderungen und Kritik verschließt.

Wenn Elex 3 gelingen soll – ja, überhaupt die Piranha Bytes als Entwickler auch weiterhin bestehen wollen, müssen sie endlich eine Wandlung vollziehen und sich neu ausrichten. Sonst verlieren sie endgültig ihren Rückhalt in der Community, was auch den neuen Geldgebern nicht behagen dürfte.

Denn mit dem jetzigen Kurs sehen die Zukunftschancen recht düster aus. Mit dem Gothic Remake steht eines der eigentlichen Herzstücke des Entwicklers nun einer Neuauflage aus fremden Hause entgegen, auf die viele Fans aktuell mehr Hoffnung setzen, als auf ein Elex 3 – und das spricht wohl auch für sich.

Was denkt ihr: Seht ihr den Fortbestand der Piranha Bytes in Gefahr, oder sind die Fische auf dem richtigen Kurs? Wie haben euch Elex und Elex 2 gefallen und was erwartet ihr von Elex 3? Was muss Elex 3 besser machen, damit die Reihe eine gelungene Fortsetzung erhält? Schreibt gerne einen Kommentar, ich bin auf eure Meinung gespannt!