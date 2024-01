Warhammer: The Old World bringt das klassische Fantasy zurück, das Ende von Age of Sigmar?

Als das Tabletop-Spiel Warhammer Fantasy 2015 eingestampft wurde, war ich schwer enttäuscht. Das fantastische Universum hatte es mir schwer angetan und mit dem neuen System Age of Sigmar wollte ich nie so recht warm werden.

Doch mit The Old World soll Warhammer Fantasy zurückkommen und endlich stehen die ersten Armeen bereit, um in die klassische Warhammer-Welt zurückzukehren!

Endlich kommt Warhammer Fantasy zurück

Als Warhammer Fantasy als Tabletop-Spiel eingestampft wurde, ging es auf dem PC erst so richtig los. Total War: Warhammer ist eine fantastische Videospiel-Umsetzung, die mittlerweile drei Haupttitel und unzählige DLCs umfasst.

Eine große und treue Spielergemeinde war begeistert und auch ich fand in den Total-War-Games eine neuen Heimat, um Warhammer Fantasy weiter erleben zu können.

Zugleich formierte sich die Tabletop-Community und schuf mit The 9th Age ein eigenes Regelwerk, um weiterhin ihre geliebten Armeen aus Warhammer Fantasy in die Schlacht führen zu können. Das Fan-System setzte sich schnell durch und wird seit vielen Jahren auf zahlreichen Turnieren als Regelwerk verwendet.

Für Games Workshop waren das vermutlich wichtige Indikatoren, dass Warhammer Fantasy als Marke doch noch attraktiv genug sein könnte, um das System aus der Versenkung zu holen.

Bereits 2019 veröffentlichte Games Workshop einen ersten Teaser, welche die Rückkehr von Warhammer Fantasy ankündigte. Ein einfacher Facebook-Post, der eine eckige Base zeigte, markierte den Anfang für The Old World. Kurz darauf war klar: Warhammer Fantasy erhält eine neue Chance und wird neu aufgesetzt. Viele Fans waren begeistert.

Schon damals war klar, dass es noch Jahre dauern würde, bis Games Workshop The Old World veröffentlichen würde.

Doch am 20. Januar 2024 erschien The Old World endlich und legt damit den Grundstein für die Wiederauferstehung von Warhammer Fantasy.

Ersetzt The Old World jetzt Age of Sigmar?

The Old World wird Age of Sigmar nicht ersetzen, sondern parallel angeboten. The Old World ist ein eigenes System, das neben dem mittlerweile recht erfolgreichen Age of Sigmar existiert.

The Old World hat ein eigenes Regelwerk, welches als erneuerte Version des klassischen Warhammer-Fantasy-Systems gesehen werden kann. Auch können die alten Miniaturen von Fantasy verwendet werden. Mit Age of Sigmar ist das System allerdings nicht kompatibel.

Fans von Warhammer 40k kennen diesen Ansatz bereits mit den Sets zur Horus Heresy. Auch hier existiert ein paralleles Tabletop-System, welches einen anderen Zeitraum als das Hauptspiel anpeilt und eigene Regeln besitzt.

Im Vergleich zu Age of Sigmar sind die Regeln von The Old World komplexer und weniger für Tabletop-Einsteiger geeignet. Hier richtet man sich an Fantasy-Veteranen. Fans der alten Miniaturen kommen aber ebenfalls auf ihre Kosten, da diese nun endlich wieder in neuen Boxen erscheinen werden.

In welcher Zeit spielt The Old World?

The Old World handelt dem Titel entsprechend in der Alten Welt. Zeitlich wird das Jahr 2201 IC angepeilt. Damit spielt die Neuauflage des alten System gut 300 Jahre vor The End Times, mit welcher das Ende der Welt von Warhammer Fantasy eingeleitet wurde.

Welche Armeen hat The Old World?

Die Armeen in The Old World werden in zwei Kategorien unterteilt: Kernfraktionen und Vermächtnisfraktionen.

Bei den Kernfraktionen handelt es sich um die primären Armeen, die in der Lore des neuen System eine zentrale Stellung einnehmen. Diese Armeen erhalten zum Teil ganz neue Miniaturen, werden aber auch mit vielen klassischen Bausätzen neu aufgelegt.

Das sind die Armeen von The Old World:

Imperium der Menschen

Königreich Bretonia

Zwerge

Hochelfen

Waldelfen

Orks und Goblins

Gruftkönige von Khemri

Krieger des Chaos

Tiermenschen

Die Vermächtnisfraktionen erhalten keine neuen Miniaturen, werden aber zumindest mit neuen Regeln ausgestattet. Wer diese Fraktionen also noch von früher besitzt, kann diese auch in The Old World in die Schlacht führen. Die Regeln soll es dann als kostenlose PDFs geben.

Vermächtnisfraktionen von The Old World:

Dunkelelfen

Skaven

Vampirfürsten

Dämonen des Chaos

Oger-Königreiche

Echsenmenschen

Chaoszwerge

Es gibt noch eine dritte Kategorie von Armeen: Dabei handelt es sich um Fraktionen, die aktuell noch nicht als Kernfraktionen gelistet sind, Games Workshop jedoch neue Regeln und Miniaturen angekündigt hat. Ich gehe davon aus, dass diese Armeen später herausgebracht werden.

Weitere Fraktionen:

Kislev

Großkaiserreich Cathay

Grenzgrafschaften

Mit The Old World bekommt Cathay nun erstmals einen Auftritt im Tabletop. Zwar sind bislang keine Miniaturen bekannt, jedoch wurde bereits ein Artwork einer Karte des Kaiserreichs gezeigt. In Total War: Warhammer 3 hatte Cathay bereits seinen Auftritt, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass sich die Miniaturen am Design des Videospiels orientieren.

Ich bin zudem gespannt, wie Kislev und die Grenzgrafschaften umgesetzt werden. Auch hier bietet Total War: Warhammer zum Teil einige Vorlagen. Besonders die Grenzgrafschaften empfinde ich als spannend, weil es nochmals eine Abwechslung in klassische Imperiums-Armeen bringen könnte.

Preise: Was kostet The Old World?

Auch The Old World ist wieder teuer. Wer bereits erste Erfahrungen mit Warhammer gemacht hat, wird davon wenig überrascht sein. Die Preise sind wie immer hoch angesetzt. Zudem gibt es keine Einsteigerbox mit zwei Armeen.

Hier einige Beispielpreise:

Grundbox Bretonia: 206 Euro

Grundbox Gruftkönige: 230 Euro

Grundregelwerk: 55 Euro

Strahlende Heere: 40 Euro (Armeebuch für gute Kernfraktionen)



Kriegerische Horden: 40 Euro (Armeebuch für böse Kernfraktionen)



Zum Spielen benötigt ihr das Grundregelwerk, eines der beiden Armeebücher und eine Armee. Die Grundboxen bieten neben einer Armee auch das Grundregelwerk und Spielmaterial wie Würfel und Maßstäbe.

Im Vergleich zum klassischen Fantasy hat sich die Größe der Bases leicht verändert. Die 20 mm Bases sind 25 mm groß, die 25 mm Platten 30 mm.

Und wie bei Games Workshop üblich ist die Verfügbarkeit der Sets und Miniaturen mangelhaft.

Meine Meinung: Ist The Old World das neue Fantasy?

Grundsätzlich ist The Old World genau das, was ich mir vor einigen Jahren noch schmerzlichst erhofft hätte. Endlich wieder Warhammer Fantasy und eckige Bases! Doch wie so oft ist Games Workshop der Knackpunkt.

Viele Miniaturen sind alte Bausätze, die hier neu aufgelegt wurden. Das ist zum Teil nicht so wild, dennoch wirken einige der Modelle schlicht veraltet. Besonders im Vergleich zu den neuen Miniaturen von Age of Sigmar und 40k.

Zudem sind die Preise wieder saftig. Klar, man ist das im Tabletop gewohnt, aber eine schöne Einsteigerbox hätte mich vielleicht verleitet. So ist mir die Sache zum reinschnuppern schlicht zu teuer, zumal ich unlängst auf 40k umgestiegen bin.

Ich bin sehr skeptisch, ob die Nostalgie-Keule hier ausreicht. Denn generell hätte ich langfristig durchaus Interesse, meine alten Warhammer Fantasy Armeen zu erweitern und erneut in die Schlacht zu führen.

Aber dafür muss Games Workshop hier am Ball bleiben und weiter liefern. Bei den ersten Armeen hat man bereits die Chance vertan, neue Designs auf den Tisch zu bringen. Natürlich sind ein paar neue Miniaturen dabei, aber eben auch viele alte Modelle, die zum Teil ein Update gebraucht hätten.

Klar ist für mich aber schon jetzt: The Old World wird voraussichtlich nicht in der Liga von 40k oder Age of Sigmar mitspielen können. Das hat Games Workshop aber auch gar nicht vor – stattdessen möchte man schlicht das verbliebene Potenzial der alten Marke ausschöpfen.

In ein paar Jahren werden wir sehen, wie ernst es Games Workshop mit The Old World meint. Wenn sie am Ball bleiben und die Community für sich gewinnen können, wäre das die wohlverdiente Auferstehung von Warhammer Fantasy. Falls es jedoch nicht klappt, wird es vermutlich das endgültige Ende.

Wie geht es euch: Wie habt ihr den Start von The Old World aufgenommen? Gefällt euch die Rückkehr zu Fantasy, oder habt ihr längst eine neue Tabletop-Heimat gefunden? Welche Armeen spielt ihr und wie gefallen euch die neuen Boxen? Schreibt es gerne in die Kommentare!