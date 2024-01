Baldur’s Gate 3: Was Mimics sind und wie ihr die lebendigen Truhen besiegt

Abenteurer in Baldur’s Gate 3 haben es nicht leicht. Unzählige Gefahren lauern auf und abseits der Pfade in diesem abwechslungsreichen Rollenspiel und nicht selten stolpert man unvorbereitet in den Kampf. Ein Garant für solche Überraschungsmomente liefern Mimics: Fiese Monster, die sich als verlockende Truhen voller wertvoller Beute tarnen, nur um dann gierige Abenteurer zu verspeisen.

Ich habe die gerissenen Wesen in BG3 ausgiebig studiert, im DnD-Monsterhandbuch nachgeschlagen und die wichtigsten Informationen gesammelt, damit euer Loot-Goblin vor dem nächsten Abenteuer vor Mimics gewarnt werden kann.

Mimics: Der Albtraum eines Loot-Goblins

Jede Gruppe in Baldur’s Gate 3 begegnet früher oder später einem Mimic. Nach einem harten Kampf betritt die Gruppe den nächsten Raum und erblickt endlich eine Truhe! Da muss ja wertvolles Loot warten, das versteht sich ja von selbst.

Wer BG3 im Koop mit Freunden spielt, hat sicher diesen einen Kollegen, der immer als erster an jede Truhe muss. Da rennt man auch schon mal voraus, während der Rest der Gruppe noch in einem Kampf verwickelt ist oder im Dialog mit einem geretteten NPC steckt. Loot-Goblins sehen die Truhe und wissen instinktiv, dass diese schnellstmöglich leergeräumt und die Beute im prallgefüllten Inventar verstaut werden muss.

Doch manchmal entpuppt sich eine verheißungsvolle Beutetruhe als gefährliches Monstrum, welches den Jäger zum gejagten macht. Mimics sollten nicht unterschätzt werden, da sie unvorbereiteten Abenteurern schnell gefährlich werden können.

Was sind Mimics?

Mimics sind Raubtiere, die ihre Gestalt wandeln können, um ihre Beute anzulocken. In Dungeons neigen sie dazu, die Gestalt von Truhen oder Türen anzunehmen, da dies ihnen einen verlässlichen Strom von frischer Beute verspricht.

Mimics verändern ihre äußere Textur so geschickt, dass ihre wahre Form so gut wie nicht erkannt werden kann, bis es zu spät ist. Holz, Stein und andere einfache Materialien können sie perfekt nachahmen. Mimics können sich allerdings nur in unbelebte Gegenstände verwandeln.

In Baldur’s Gate 3 treffen Abenteurer nur auf die Truhen-Variante. Wer das Pen and Paper spielt, kann sich aber auch auf Fässer, Stühle und Tische einstellen. Hier können sich Spielleiter so richtig austoben.

Abenteurer sollten also generell vorsichtig sein, wenn sie auf neue Truhen stoßen.

„Manchmal ist eine Truhe nur eine Truhe, aber verlass dich nicht drauf“ Die 3. Regel des Überlebens im Gewölbe von X dem Mystiker

Welche Besonderheiten haben Mimics?

Mimics sind dabei geduldige Wesen: In aller Seelenruhe stehen sie herum, nur um ihre langen Zähne in das Fleisch des nächstbesten Langfingers oder unglücklichen Abenteurers zu versenken. AUA!

Sobald ein Abenteurer sich herabbeugt, um das vermeintliche Schloss der Truhe zu knacken, öffnet sich nicht nur der Truhendeckel. Listige Augen blicken nun gierig auf die arme Seele, die am vermeintlichen Schloss herumdoktert.

Ist die Beute, also der Abenteurer, in die Falle getappt, wachsen dem Mimic Scheingliedmaßen und er geht in den Angriff über. Das Maul öffnet sich, gefährliche Zähne werden sichtbar und eine lange Zunge giert nach Beute.

Die gerissenen Jäger stoßen eine haftende Substanz ab, die ihnen hilft, Waffen und andere Beute zu fangen. Abenteurer müssen also damit rechnen, dass ihre Waffen vom gierigen Mimics einverleibt werden.

Mimics sind zudem gegen Säure und dem Zustand Liegend immun, weshalb im Kampf gegen die gierigen Jäger auf diese Optionen verzichtet werden kann.

In der Regel sind Mimics Einzelgänger. Sie leben und jagen allein, teilen aber manchmal ihr Jagdrevier. Es ist also selten, aber nicht ausgeschlossen, auf mehrere Mimics gleichzeitig zu stoßen.

Mimics besitzen meist nur die Intelligenz eines Raubtiers. Einige können jedoch höhere Intelligenz erlangen und sogar in der Gemeinsprache kommunizieren. Hier könnten sie Abenteurern Informationen anbieten oder sie unbehelligt durch ihre Jagdrevier passieren lassen, wenn sie im Gegenzug Nahrung erhalten.

Wie besiege ich Mimics?

In Baldur’s Gate 3 suchen die hungrigen Jäger jedoch nicht das Gespräch, sondern greifen direkt an. Ihr könnt einen Mimic im Vorfeld nicht von einer gewöhnlichen Truhe unterscheiden. Falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr zum Beispiel einen Pfeil auf eine verdächtige Truhe abschießen. Verbirgt sich hier ein Mimic, wird er nun seine wahre Gestalt offenbaren.

Trefft ihr in BG3 auf Mimics, stellt euch auf einen intensiven Kampf ein. Versucht nicht Mimics umzuwerfen, es wird euch nicht gelingen. Zudem sind sie gegen Säue immun, sodass ihr diese Schadensart im Kampf ebenfalls nicht nutzen könnt.

Besonders die Fähigkeit eure Waffen zu stehlen, kann schnell zum Problem werden. Habt sicherheitshalber alternative Waffen im Inventar. Mönche die auf waffenlose Angriffe setzen, sind hier klar im Vorteil. Ansonsten könnt ihr Mimics auch aus der Ferne bekämpfen, achtet aber auf ihre Zungen – damit können sie euch an sich heranziehen.

Habt ihr die Mimics besiegt, solltet ihr unbedingt nach euren Waffen suchen! Die Kreaturen haben gestohlene Waffen nämlich im Inventar, sodass ihr eure wertvollen Schwerter, Keulen und Äxten wieder einsammeln könnt.

Ich hoffe, ihr wisst nun, warum Mimics für Abenteurer so gefährlich sind und wie ihr sie am besten bekämpft.

