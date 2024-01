Piranha Bytes: Offizielles Update gibt Grund zur Hoffnung

Seit Tagen wird offen die mögliche Schließung der Piranha Bytes diskutiert. Gut unterrichtete Insiderquellen zeichneten ein düsteres Bild für die Zukunft der Gothic-Erfinder. Jetzt gibt es endlich ein offizielles Statement, das zumindest Grund zur Hoffnung gibt.

Die Piranha Bytes wollen kämpfen

Endlich gibt es ein offizielles Update der Piranha Bytes. Es war schon überraschend, dass sich das Studio bislang nicht zu den aktuellen Meldungen geäußert hatte. Doch jetzt gibt es ein Statement, was zumindest Grund zur Hoffnung bietet.

Das Statement bestätigt, dass die Piranha Bytes nach einem Partner suchen. Das deckt sich mit den vorherigen Meldungen, dass THQ Nordic nach einem Käufer für das Entwicklerstudio sucht.

In der kurzen Meldung bestätigen die Piranha Bytes, dass sich das Entwicklerstudio in einer „schwierigen Lage“ befindet. Dennoch betonen sie, dass man das Studio „noch nicht abschreiben“ solle. Man würde alles dafür tun, „um auch in Zukunft Welten kreieren zu können“.

Das Team ist der „festen Überzeugung“, dass das Studio gerettet werden kann. An „Ideen und kreativen Köpfen“ würde es nicht mangeln. Die Piranha Bytes würden zusammenstehen und mit „ganzer Kraft“ an der Rettung des Entwicklerstudios arbeiten.

Wie geht es jetzt mit den Piranha Bytes weiter?

Das deutsche Entwicklerstudio, welches hinter Gothic, Risen und Elex steht, steckt in großen Schwierigkeiten. Finden die Piranha Bytes keinen Käufer, muss die Spieleschmiede wohl geschlossen werden.

Das Statement wirkt kämpferisch, die Piranha Bytes haben ihr Studio noch nicht aufgegeben. Das späte Statement bestätigt, dass das Studio weiterhin nach einem Käufer sucht und vermutlich in Verhandlungen steckt.

Das Statement klingt, im Vergleich zu den Meldungen der letzten Tage, recht optimistisch. Zumindest scheint noch die Hoffnung zu bestehen, dass die Piranha Bytes einen Käufer finden und so fortbestehen können.

Dennoch läuft den Piranha Bytes die Zeit davon. Das Studio muss schnell einen Käufer finden, sonst bringt alle Hoffnung nichts mehr. Ein schwieriges Unterfangen.

Meine Meinung zum Statement der Piranha Bytes

Das Lebenszeichen war wichtig! Ich war ehrlich gesagt geschockt, dass die Piranha Bytes so lange nicht auf die Meldungen um ihre eigene Schließung reagierten. Das jetzige Update war längst überfällig und sendet die richtigen Signale.

Ich bin froh, dass das Team kämpfen möchte. Das Studio hat, bei allen Problemen eines Elex 2, dennoch Rollenspielwelten geschaffen, die ich gerne besucht habe.

Falls sie es schaffen und einen Käufer finden, müssen sich die Piranha Bytes aber endlich weiterentwickeln. Das Studio muss sich dringend verändern, sonst hat es auch in Zukunft keine Chancen, auf dem harten Videospielmarkt zu bestehen.

Schade auch, dass die Piranha Bytes nicht den Weggang von Björn Pankratz thematisieren. Dieser war für die Piranha Bytes über viele Jahre das Gesicht nach außen und verließ im November 2023 das Studio. Angeblich waren kreative Differenzen mit dem Team Grund für die Trennung.

Hier hätte ich mir direkte Transparenz gewünscht, immerhin scheint es hier innerhalb des Teams Probleme gegeben zu haben. Aber auf der anderen Seite hat das Studio aktuell wohl ganz andere Sorgen, die es zunächst lösen muss.

Die nächsten Wochen sind in meinen Augen entscheidend: Falls die Piranha Bytes einen Käufer finden, könnte das die Rettung sein. Aber nur wenn sie sich dann auch neu ausrichten und aus der Kritik der letzten Jahre lernen, haben die Piranha Bytes auch eine Zukunft – ich wünsche es ihnen von Herzen!