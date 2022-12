Worauf Du beim Kauf eines Gaming-Servers achten solltest

Achte also darauf, dass das von Dir gewünschte Game mit der Wunschzahl freier Mitspieler-Slots vom Anbieter auch wirklich angeboten wird. Viele Anbieter haben sich auf die gängigsten Games spezialisiert und bieten entsprechende Pakete an.

Zunächst solltest Du genau klären, was Du eigentlich mit dem Server anstellen willst. Welches Spiel willst Du spielen? Wie viele Mitspieler willst Du haben? Diese Fragen sind von zentraler Relevanz und bestimmen die technischen Anforderungen, die Du an den Gaming-Server hast. Einfache Spiele mit geringem Hardware-Hunger benötigen auch nur schwächere Gaming-Server, während ein mit Plugins und Mods aufgepumpter Minecraft Server mit hoher Mitspielerzahl einen potenten Gaming-Server beansprucht.

Was will ich eigentlich mit dem Gaming-Server machen?

Welche technischen Anforderungen sollte ich beachten?

Wenn Du weißt, was Du auf Deinem Gaming-Server eigentlich spielen willst, kannst Du Dich näher mit den technischen Anforderungen auseinandersetzen.

Die Anforderungen an einen Gaming-Server entnimmst Du den Anforderungen des von Dir gewünschten Spiels samt Slotanzahl. Beachte dabei unbedingt, ob Du nur „Vanilla“ spielen willst, oder auf Deinem Server zusätzliche Mods nutzen möchtest – diese verändern die Anforderungen. Sinnvoll ist dabei, Dich in der jeweiligen Community Deines Games umzuhören und Dich dort beraten zu lassen.

Ratsam ist es weiterhin, dass Du auf Deinem Server auch über entsprechende Admin-Rechte verfügst. Dadurch kannst Du eigenständig Zusatzsoftware installieren und Deinen Server weiter anpassen, ohne dass Du immer auf die Hilfe des Supports Deines Anbieters angewiesen bist. Einige Anbieter werben auch damit, dass sie Dir bei allen Einstellungen unter die Arme greifen, was dann hilfreich ist, wenn Du noch nicht so versiert in der Materie bist.

Entscheidend ist letztlich auch die Nähe des Gaming-Servers. Nichts ist in Online-Games nerviger als Lags, Verbindungsabbrüche oder Paket-Verluste. Achtet also auf den Server-Standort: der beste Gaming-Server bringt nichts, wenn er in den USA steht und Du und Deine Freunde einen schrecklichen Ping habt.