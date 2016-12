Ein Ork will zur Miliz – Video

Orks bei der Miliz?! Dieser Pelzige Kerl will es schaffen!

Als kleiner Lückenfüller für meine anderen und meist aufwändigeren Video-Projekte: Die Geschichte eines Orks, dessen größter Traum es ist, ein stolzes Mitglied der Miliz in Khorinis zu werden. Doch scheint dieser Traum zum scheitern verurteilt zu sein, denn wer will schon einen verlausten Ork in die Stadt lassen und wie soll er den Kommandanten davon überzeugen, Ihn aufzunehmen, auch wenn er kein Bürger der Stadt ist? Ein Abenteuer von einem ganz besonderen Helden, doch schaut selbst:







Zum Video selbst: Die Idee zu diesem Projekt hatte ich bereits vor gut 6-7 Jahren, als ich noch jung und unbedarft war. Gothic 2 war damals wie heute eines meiner liebsten Spiele überhaupt und ich probierte mich zu jener Zeit besonders mit den umfangreichen Möglichkeiten des cheatens im Spiel aus. Nun folgte also auch ein Video zu diesen längst vergangenen Spielereien, da habt Ihr den Salat! Für echte hardcore Gothic Fans sicher ganz lustig. Also vermutlich. Danke fürs Schauen! 😉