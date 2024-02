Gothic Remake: Neues Feuerwaran Design sorgt für Diskussionen unter Fans

Kürzlich veröffentlichten Alkimia Interactive und THQ Nordic auf ihren Social-Media-Kanälen ein neues Artwork zum Gothic Remake. Zu sehen ist ein eindrucksvoller Feuerwaran, eine der gefährlichsten Kreaturen in Gothic.

Viele Gothic-Fans beäugen kritisch jede neue Information zum Gothic Remake. Auch der Feuerwaran hat feurige Diskussionen entfacht und natürlich kann ich mir einen persönlichen Kommentar nicht verkneifen, immerhin steht uns mit dem Gothic Remake eine Neuauflage eines meiner liebsten Rollenspiele überhaupt ins Haus.

Das neue Design der Feuerwarane

Wer in Gothic 1 die Sandstrände erkundet und die alten Schiffswracks entdeckt, stößt auch auf diese gefährlichen Wesen. Feuerwarane sind in Gothic 1 und Gothic 2 besonders starke Gegner. Ihre schnellen Feuerattacken machen ordentlich Schaden und brutzeln unbedachte Helden ganz schnell nieder.

Hier das (zugeschnittene) Artwork zum neuen Feuerwaran-Design im Gothic Remake:

Das originale Artwork vom Feuerwaran in voller Größe könnt ihr direkt auf X aufrufen.

Ihren ersten Auftritt hatten die gefährlichen Feuerechsen übrigens bereits im Showcase-Trailer zum Alten Lager. Dort verfeuerte ein feuriger Feuerwaran einen armen Teufel in der Arena.

Feuerwarane in Gothic 1

Das Design der Feuerwarane hat sich zwischen Gothic 1 und Gothic 2 durchaus verändert, wobei das grundlegende Konzept beibehalten wurde. Feuerwarane sind große Landechsen, die einen roten Kamm auf dem Rücken tragen.

Feuerwarane in Gothic 2

In Gothic 2 wurden die Echsen dann schuppiger und erhielten einen roten Farbton. Auch das Gothic Remake scheint sich eher an diesem Feuerwaran orientiert zu haben, der mit seinen roten Schuppen zumindest schon mal drachiger aussieht, als die Vertreter in Gothic 1.

Meinung der Fans ist ganz unterschiedlich

Natürlich wurde das Artwork unter Gothic-Fans heiß diskutiert. Mein Eindruck war, dass vielen das Design grundsätzlich sehr gut gefällt. Lediglich Details wie Kopf und Feuer störten einige User auf WoG, im Discord oder auf X.

Vielen Usern gefällt das Design aber auch sehr gut. Alkimia Interactive scheint also ganz grundsätzlich auf dem richtigen Weg zu sein, was das Design der Monster im Remake anbelangt – sonst wäre das Fan-Feedback deutlich vernichtender ausgefallen.

Eine Übersicht mit allen bisher veröffentlichten Monster-Artworks zum Gothic Remake findet ihr übrigens auf World of Gothic, die alle bislang veröffentlichten Bilder gesammelt haben.

Meine Meinung zum neuen Feuerwaran Design

Der neue Feuerwaran gefällt mir zwar insgesamt recht gut, aber zwei Aspekte stören mich dann doch. Zunächst finde ich es irgendwie unpassend, dass unsere neue Feuerechse tatsächlich brennt. Ein gespeiter Flammenstrahl aus dem zähnebewehrten Maul ist natürlich passend – aber rot glühenden Flammen ab Vorderbeinen und auf dem Rücken – das beißt sich in meinen Augen mit dem eigentlichen Design-Ansatz.

Und während mir der Körper ansonsten gut gefällt, ist der Kopf dann doch irgendwie zu drachig geworden. Natürlich gibt es Echsenarten die einen ähnlich beschuppten Mähnenkränzen besitzen, aber für mich überschneidet sich der Kopf hier zu stark mit dem Drachen-Design in Gothic 2.

Einige Fans haben es in den Kommentaren genau richtig benannt: Das Gothic Remake lässt alle Tiere wie Monster aussehen. Und das sind sie ja eigentlich nicht.

Die Glaubwürdigkeit und Atmosphäre der Gothic-Welten lag für mich auch immer an einer gewissen Bodenständigkeit begründet. Die Monster in Gothic waren meist die Tiere in der Spielwelt. Sie gehörten zum natürlichen Kreislauf innerhalb des Universums.

Das jetzige Design stilisiert den Feuerwaran von einer sehr gefährlichen Landechse zu einem kleinen Drachen. Für mich wirkt die Kreatur dadurch einfach weniger glaubhaft. Aber natürlich ist es auch schwierig, ein so altes Monster-Modell mit einem aktuellen Artwork zu vergleichen. Vielleicht sieht der Feuerwaran im Spiel auch noch mal anders aus. Zudem steht und fällt das Gothic-Remake natürlich in keiner Weise mit dem Design eines Feuerwarans.

Dennoch hoffe ich, dass die endgültigen Feuerwarane vielleicht doch noch etwas angepasst werden und sich eher an den Feuerechsen im Original orientieren. Aber falls wir an den sandigen Stränden am Ende auf kleine Drachen treffen, soll mich das auch nicht großartig stören. Kreative Freiheiten möchte ich den Entwicklern zugstehen, immerhin kann ich Gothic 1 auch heute einfach spielen, wenn ich alles genauso wie damals haben möchte.



Ich genieße es währenddessen einfach zu sehr, mich wieder auf ein Gothic freuen zu können. Neue News-Schnipsel zu selektieren, mit anderen Fans über Design zu fachsimpeln und zu hoffen, dass das Remake gelingen möge – ja, das gefällt mir einfach.

Gothic ist eine geniale Marke und ich hoffe, dass das Remake die Zukunft dieser Marke nicht nur sichert, sondern vielleicht sogar beflügelt. Denn auch wenn ich es für so gut wie unmöglich halte ein perfektes Remake von Gothic 1 oder Gothic 2 zu bieten, so wäre ein Remake von Gothic 3 ein kleiner Traum von mir.

Aber dafür muss das Gothic Remake erst mal überzeugen – und wir dürfen gespannt sein. Das Artwork zum Feuerwaran symbolisiert mein Bauchgefühl diesbezüglich ganz gut: Stellenweise bin ich guter Dinge, dass sich das Remake in die richtige Richtung entwickelt, auf der anderen Seite zweifel ich, dass man den Geist des Originals überhaupt zufriedenstellend einfangen kann.

Wie gefällt euch der neue Feuerwaran? Passt das Design, oder würdet ihr euch hier auch mehr Nähe zum Original wünschen? Glaubt ihr, dass das Gothic Remake gelingen kann? Schreibt es gerne in die Kommentare!