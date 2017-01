Gothic 1 Mod – Gothic Reloaded Mod – Demo Release

Gothic in neuem Glanz – Endlich erscheint eine spielbare Demo der Gothic Reloaded Mod!

Schon seit einigen Jahren arbeitet ein kleines aber ehrgeiziges Team an einer Modifikation, welche Gothic 1 optisch aufwerten soll, ohne dabei etwas am Inhalt des eigentlichen Spiels zu verändern. Man sorgt für neue Level- und Objekttexturen, ein überarbeitetes Levelmesh, überarbeitete Objekte sowie ein angepasstes Interface. Keine leichte Aufgabe, denn Gothic hat mit seinem Release im Jahr 2001 dann doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und hält Dank technischer Begrenzungen der Engine einige Probleme für ein erfolgreiche Verjüngungskur parat. Doch das Team hinter dem World of Gothic User ThielHater hat es geschafft, die technischen Probleme aus den Weg zu räumen und endlich ist eine erste spielbare Demo der großartigen Arbeit des Teams verfügbar.

Die Demo der Gothic Reloaded Mod umfasst bisher „nur“ das erste Kapitel von Gothic 1, hält aber bereits die verbesserte Version der Oberwelt und der Alten Mine bereit, was einem Nostalgiker das Herz doch einige Oktaven höher schlagen lässt. Tatsächlich kann sich das Ergebnis sehen lassen und fügt sich, wenn die eigene Technik es zulässt, sehr gut in den D3D11 Renderer ein, sodass Gothic 1 in Kombination dieser beiden Projekte wohl noch nie so schön aussah. Und da beste an der Mod: Der ursprüngliche Gothic Charme der rauen Minenkolonie wurde durch die optische „Aktualisierung“ nicht beeinträchtigt. Ich liebe es!

Den Link zum Downlaod der Gothic Reloaded Mod Demo als auch die benötigten System-anforderungen findet Ihr auf der offiziellen Website des Projektes – Schaut dort unbedingt vorbei!