Gothic 2 auf Win 10 spielen

Eine kleine aber umfassende Anleitung, wie Ihr Gothic 2 auf Windows 10 spielen könnt!

Gothic 2 soll unter Windows 10 problemlos laufen und tatsächlich startet das Spiel in der Regel auch, ohne groß zu murren. Dennoch treten immer wieder Probleme bei der Anzeige auf, bei anderen startet das Spiel überhaupt nicht oder friert ein. Ich hatte selbst einige Probleme und habe nach mehrere Installations-Folgen nun eine genaue Installations-Reihenfolge gefunden, die bei mir jegliche Anzeige als auch Start-Probleme gelöst hat. Außerdem hatte ich im Vorfeld das Problem, dass Gothic 2 Fraps nicht erkannt hat, meine Anleitung sollte auch dieses Fehler „fixen“. Meine Anleitung funktioniert auf Basis des Gothic 2 Modkits, welches mit installiert werden soll. Bei mir hat es erst mit installiertem Mod-Kit ohne Probleme funktioniert. Also fangen wir mal!

Schritt 1:

Zunächst installiert Gothic 2 auf Euren PC. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr die Version mit der Erweiterung „Die Nacht des Raben“ nutzt. Solltet Ihr Gothic 2 bereits installiert haben und habt Ihr mit irgendwelche Probleme in der Anzeige oder dem Starten, dann löscht das Spiel noch mal komplett und installiert es erneut. Es ist im übrigen völlig egal, woher Ihr Gothic 2 habt (Einzelhandel, Steam oder GOG – Für alle Quellen funktioniert die Anleitung).

Schritt 2:

Nun installiert Ihr den Gothic 2 Patch, damit Ihr die Version 2.6 halt. (Sollte Version 2.6 schon vorliegen, könnt Ihr diesen Schritt überspringen, es schadet aber auch nicht, das Patch trotzdem drüber zu installieren)

Gothic 2 2.6 Patch downloaden

Schritt 3:

Jetzt kann das Gothic 2 Modkit installiert werden. Dieses wird eigentlich dafür benötigt, Modifikationen für Gothic 2 zu erstellen. Daher gibt es direkt 2 Versionen: Einmal mit den Rohdaten (ca. 63 MB) um das Spiel selbst zu modifizieren und eine mal ohne (7 MB). Egal welcher der beiden Versionen Ihr wählt, am Ende sollte Gothic 2 ohne Probleme gestartet und angezeigt werden. Installiert das Kit in den Ordner, in dem Ihr Gothic 2 installiert habt. Bei mir wäre das: D:\Games\Gothic II

Gothic 2 Modkit mit Rohdaten downloaden

Gothic 2 Modkit ohne Rohdaten downloaden

Schritt 4:

Nun muss das Modkit noch gepatcht werden. Dieser Patch funktioniert mit beiden Modkits.

Gothic 2 Modkit Patch downloaden

Schritt 5:

Ein weiteres Update bringt nun den GothicStarter auf den neusten Stand. Mit diesem GothicStartet werdet Ihr später Gothic 2 starten. Hier sollte sich die Installations-Exe selbst den richtige Pfad suchen, in dem der Patch installiert werden soll. (Sollte er diesen nicht finden, gebt den Pfad manuell ein. Dabei muss der Patch im Gothic II Ordner unter dem Unterordner System angegeben werden: Bei mir also D:\Games\Gothic II\System)

GothicStarter Update auf Version 2.6a

Schritt 6:

Nun steht die Grundinstallation für Gothic 2. Diese muss jedoch noch für Windows 10 angepasst werden. Dafür muss nun ein Fix für Gothic 2 installiert werden. Der Fix muss wieder in den Ordner installiert werden, in dem Gothic 2 liegt.

Gothic 2 Fix downloaden

Schritt 7:

Als nächstes muss auch das PlayerKit gefixt werden.

Gothic 2 PlayKit Fix downloaden

Schritt 8:

Nun muss letztlich das SystemPack 1.6 für Gothic 2 installiert werden.

Gothic 2 Nacht des Raben Systempack downloaden

Schritt 9:

Nun ist die Installation abgeschlossen. Es bedarf aber noch eines Kniffs, um Gothic 2 entspannt spielen zu können. Ihr geht nun in den Gothic 2 System Ordner und startet den GothicStarter (oder den GothicStarter_mod).

Bei mir zu finden unter:

D:\Games\Gothic II\System

Es öffnen sich 2 Fenster, der Starter selbst und zSpy. zSpy ist dabei für Euch uninteressant und kann ignoriert werden, so lange Ihr Gothic 2 spielen wollt, muss zSpy aber weiterhin laufen.

Im GothicStarter wählt Ihr nun die Option „Fenstermodus“, lasst alle anderen Optionen unberührt.

Nun geht Ihr auf „Spiel starten“.

Schritt 10:

Jetzt sollte Gothic 2 ohne Probleme starten, wobei vermutlich nun der Fenstermodus an ist. Nun wählt Ihr in Gothic 2 unter Einstellungen die Option „Video“ und stellt die Auflösung nach oben. Nun sollte das Spiel wieder Vollbild angezeigt werden und hat keine grafischen Fehler in der Anzeige wie schwarze oder weiße Balken. Auch Programme wie Fraps sollten wieder ohne Probleme erkannt werden. Ihr könnt Gothic 2 wieder voll genießen!

Damit habe ich es letztlich geschafft, Gothic 2: Die Nacht des Raben perfekt auf Windows 10 zum laufe zu bekommen. Erstmals ohne irgendwelche Probleme! Die Anleitung besteht aus 2 Quellen die ich zusammengefügt habe und meinen Ergänzungen.

Erste Quelle: Die Anleitung um das Modkit für Gothic 2 zu installieren

Zweite Quelle: Release des SystemPacks samt Anleitung der Installation

Das Titelbild habe ich von diesem YouTube Video