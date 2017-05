Iron Sky The Coming Race – Teaser Trailer zu Iron Sky 2 veröffentlicht

Edeltrash auf ganz hohem Niveau – Iron Sky ist zurück und verspricht noch mal, eine gewaltige Schippe drauf zu legen!

Iron Sky ist aktuell wohl DAS Sinnbild für „Indie“ Filme im absurd-makabren Stil, welche es nicht nur schaffen finanziert und realisiert zu werden, sondern auch weltweit eine treue Fangemeinde um sich zu scharen. Schon den Erstling, welcher vor gut 5 Jahren das Licht der Welt erblickte (verdammt ist das lange her), hatte ich mehr als nur gemocht. Trash auf verdammt hohem Niveau mit allem, was irgendwie dazu gehört – Nazis auf dem Mond, amerikanische Politiker die einer Satire Zeitschrift entsprungen sein könnten (oder aktuell auch direkt dem Weißen Haus), verrückten Professoren und allerlei andere Absurditäten. Als großer Fan des vom finnischen Regisseurs Timo Vuorensola geschaffenen Trash Meisterwerks, war ich natürlich mehr als begeistert, als klar wurde, dass ein Nachfolger produziert werden soll!

Zuletzt hatte ich im Februar 2014 von Iron Sky 2 berichtet, als erste Details zur Handlung bekannt wurden und mithilfe von Crowdfunding als auch internationalen Filmförderprojekten die Finanzierung des völlig unabhängigen Film-Projekts gedeckt wurden. Iron Sky 2: The Coming Race spielt gut 20 Jahre nach den Ereignissen des Erstlings und thematisiert wieder den Mond, mit dem kleinen Unterschied, dass nun nicht die Nazis dort hausen, sondern die kläglichen Reste der Menschheit, welche nach einem Atomkrieg die nuklear verseuchte Erde verlassen mussten. Doch da es sich auf dem Mond nicht unbedingt gut leben lässt, nicht umsonst wollten die Nazis im ersten Teil unbedingt die Erde zurückerobern, hofft die Menschheit auf eine Rettung – Im Erdinneren vermutet man, ganz den „Ideen“ Jules Vernes folgend, paradiesische Bedingungen. Doch, wer hätte es anders gedacht, sieht das Reptilien-Volk der Vril das Bestreben der Menschheit etwas engstirnig und auch Hitler, auf einem T-Rex reitend, mischt sich ein. Das klingt doch nach einer Menge bildgewaltiger Action, was der aktuelle Teaser Trailer zu „Iron Sky The Coming Race“ ganz gut untermauert:







Iron Sky: The Coming Race soll am 14. Februar 2018 die Lichtspielhäuser erreichen und uns mit alten Nazis und der „neuen Rasse“ der Vril ordentlich unterhalten.