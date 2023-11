Arx Insanity: Diese Remaster-Mod lässt uns Arx Fatalis ganz neu erleben

Arx Fatalis zählt für mich zu den besten Rollenspielen, die jemals erschienen sind. Die Mod Arx Insanity verspricht eine vollständig überholte Version des RPG-Klassikers mit überarbeiteter Grafik, neuen Texturen und sogar frischen Inhalten sowie Gameplay-Mechaniken.

Was hinter dem Projekt steckt und wann wir mit einem Release von Arx Insanity rechnen können, erfahrt ihr hier.

Arx Insanity – Diese Mod will Arx Fatalis in neuem Glanz erstrahlen lassen

Bei Arx Insanity handelt es sich um ein ambitioniertes Mod-Projekt für Arx Fatalis, welches das Rollenspiel in zahlreichen Aspekten erneuern und erweitern soll. Dazu zählen eine verbesserte Grafik, HD-Texturen, Bug-Fixes, neue Gameplay-Mechaniken, zusätzliche Orte und sogar frische Quests.

Was wird Arx Insanity für eine Mod?

Arx Insanity soll ein Remaster des klassischen Arx Fatalis bieten, ohne dabei auf das ursprüngliche Gameplay verzichten zu müssen. Die Mod will das Rollenspiel also in zahlreichen Aspekten verbessern und erweitern, aber die Essenz des eigentlichen RPGs vollständig bewahren.

Diese Features will Arx Insanity bieten:

Immersive Mod: Arx Insanity möchte die Immersion von Arx Fatalis verstärken und die Möglichkeiten erweitern, die den Spieler in die Spielwelt eintauchen lassen. Darunter neue Interaktivität mit der Welt, einem neuen Gewichtssystem und Tagesabläufe von NPCs, die mit dem Gameplay verwoben sind.

Verbesserte Grafik: Die Optik von Arx Fatalis soll mit HD-Grafiken, verbesserten Level-Designs, besserer Beleuchtung und frischen Umgebungen aufpoliert werden.

Neue Level: Mit Arx Insanity werden dem Spiel neue Areale hinzugefügt, die wir erkunden und betreten können. Darunter die Kanalisation der Stadt, eine Arena in der wir kämpfen können oder das Ratszimmer in der Festung von Arx.

Neue Mechaniken: Das innovative Gameplay des Originals soll durch Insanity erweitert werden. Neue Fähigkeiten wollen gebraucht, neue Waffen erschaffen und neue Schleichwege genutzt werden.

Neue Inhalte: Die Mod möchte neue Charaktere, Geheimnisse und Geschichten in die Spielwelt implementieren. Dafür werden auch ungenutzte und aus der Release-Version geschnittene Inhalte genutzt und neu ins Spiel gebracht.

Achievements: Arx Insanity soll über mehr als 50 Errungenschaften verfügen, die Spieler im Verlauf des Spiels sammeln können.

Klassisches Arx Erlebnis: Auch wenn Arx Insanity viele Aspekte verbessern möchte, soll das grundlegende Spiel unberührt bleiben. Arx Fatalis bleibt also vollständig erhalten.

Von Arx Insanity gibt es eine spielbare Demo, die ihr über moddb.com herunterladen könnt. Die Demo erschien bereits 2021 und bietet die ersten 5 Level der Modifikation, sodass ihr euch bereits einen Eindruck vom Projekt verschaffen könnt.

Weitere Infos zu Arx Insanity erhaltet ihr auf der offiziellen Seite der Modifikation. Zudem gibt es einen Discord-Server zum Projekt, der ebenfalls über die Fortschritte der Mod berichtet.

Wann erscheint Arx Insanity?

Aktuell gibt es keinen Release-Termin für Arx Insanity. Die Mod befindet sich im Moment noch in der Entwicklung. An Arx Insanity wird seit über acht Jahren gearbeitet.

Eigentlich hatten die Entwickler des Hobby-Projekts mit einem baldigen Release gerechnet, welches jedoch verschoben werden musste. Grund sind das Ausscheiden von wichtigen Team-Mitgliedern sowie „unvorhergesehene Komplikationen“.

Dennoch betonen die Entwickler, dass weiterhin an der Fertigstellung gearbeitet wird und bereits große Teile der Modifikation vollendet wurden. Man möchte jedoch auf einen Release-Termin verzichten, um sich die nötige Zeit für eine hochwertige Release-Version nehmen zu können.

Arx Insanity könnte das perfekte Remaster für Arx Fatalis werden

Als großer Fan von Arx Fatalis bin ich von Arx Insanity schlicht begeistert. Die Remaster-Mod sieht nicht nur vielversprechend aus, sondern verspricht zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen, die das klassische Arx-Gameplay auf ein neues Level heben könnten.

Arx Fatalis hat eine tolle Atmosphäre

Ich schätze Arx Fatalis vor allem für seine düstere Atmosphäre, die einnehmende Spielwelt und die spielerischen Möglichkeiten. In Arx Fatalis können wir zum Beispiel mit einem Feuer-Zauber ein Lagerfeuer entfachen und anschließend unser erjagtes Rattenfleisch braten, damit wir auf ausgedehnten Höhlentouren nicht verhungern müssen.

Oder wir backen in der Backstube der Goblins einfach direkt einen Kuchen und vermengen diesen mit Wein, sodass der gefräßige Goblin-König eine kleine Überraschung erlebt. Die Möglichkeiten in Arx Fatalis sind für seine Zeit erstaunlich komplex und fantastisch in das Rollenspiel eingebunden.

Arx Insanity erweitert Arx an den richtigen Stellen

Arx Insanity scheint diese wunderschönen Ansätze aufzugreifen und zu erweitern, sodass sie noch besser zur Geltung kommen. Ein Zeit-System soll für nachvollziehbare Tagesabläufe der NPCs sorgen. Diese stehen jetzt also nicht die ganze Zeit an ihrem Platz, sondern legen sich schlafen oder gehen in der Stadt unterschiedlichen Aktivitäten nach. Ansätze davon findet man bereits im Original.

Auch die zusätzlichen Inhalte klingen fantastisch. Besonders beim Level-Design haben die Macher von Arx Insanity einige großartige Ideen umgesetzt. Es gibt neue Areale in der vorhandenen Spielwelt, sodass diese sich noch dichter und authentischer anfühlt.

Zudem gibt es in einigen Leveln nun zusätzliche Ebenen, sodass wir auf Dächer klettern oder Schleichwege an den Decken der Höhlensysteme nutzen können. Diese Änderungen werden sogar mit neuen Mechaniken wie einem Sprungangriff komplementiert, sodass wir von erhöhter Position auf Feinde springen können, um diese umzuwerfen.

Zusätzliche Waffen, Alchemie sowie neue Charaktere und sogar Quests klingen ebenfalls vielversprechend. Ich bin sehr gespannt, wie gut sich diese neuen Inhalte letztlich in das Spiel eingliedern werden. Aber bislang wirkt es so, als würden die Modder hier genau an den richtigen Schrauben drehen, um am Ende eine ultimative Arx-Erfahrung zu schaffen. Und das wäre wirklich fantastisch!

Die ultimative Remaster-Mod für Arx Fatalis

Arx Insanity verspricht viele Neuerungen, die sich jedoch der Essenz des Originals unterordnen. Es fühlt sich so an, als würde Arx Fatalis durch diese Mod vervollständigt. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass mein geliebtes Arx Fatalis auch heute noch eine aktive Modding-Szene vorweisen kann.

Im Gegensatz zur Gothic-Reihe, bei der auch jetzt noch großartige Modifikation erscheinen, hatte Arx Fatalis nie eine große Modding-Szene. Jedoch sorgen Mods wie Arx Libertatis schon jetzt dafür, dass wir den Rollenspiel-Schatz überhaupt noch spielen können.

Arx Insanity sollten Arx-Fans auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn die Mod veröffentlicht wurde, ist das ein guter Zeitpunkt, diesem Klassiker erneut die Ehre zu geben und Freunde auf eines der besten RPGs jemals hinzuweisen.

Und vielleicht rüttelt das ja auch die richtigen Leute wach, sodass wir irgendwann mal ein Arx 2 erhalten können. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, oder?

Wie geht es euch: Wollt ihr Arx Fatalis auch in neuem Glanz erleben und freut euch auf Arx Insanity? Welche Features der Mod sprechen euch besonders an, auf welche könntet ihr verzichten? Gibt es andere Mods für Arx Fatalis, die man unbedingt im Auge behalten sollte? Schreibt es gerne in die Kommentare!