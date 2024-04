Baldur’s Gate 3: Darum gibt es keine DLCs oder Erweiterungen für das Rollenspiel

Baldur’s Gate 3 ist ein grandioses Rollenspiel und hat mich extrem begeistert. Ich habe das RPG mehrmals durchgespielt und wusste schnell: Ich möchte mehr! Mehr Inhalte, mehr Abenteuer … ja, einfach mehr BG3.

Doch jetzt ist klar: Es wird keine DLCs für Baldur’s Gate 3 geben. Das hat Entwickler Larian Studios Ende März 2024 überraschend bekannt gegeben. Man habe sogar die laufenden Arbeiten an einem DLC eingestellt und schließt auch ein Baldur’s Gate 4 aus. Aber was war da eigentlich los? Warum wird es keine neuen Inhalte für das extrem erfolgreiche RPG geben?

Larian Studios verabschieden sich von Baldur’s Gate

Aus der Traum: Larian Studios werden keine neuen Inhalte für BG3 entwickeln. Auch auf ein Baldur’s Gate 4 des belgischen Entwicklers können Fans nicht mehr hoffen. Das hat Studiochef Swen Vincke auf der Entwicklermesse GDC 2024 klargestellt:

„Wir werden keine neue Erweiterungen machen, wie es jeder von uns erwartet. Wir werden kein Baldu’s Gate 4 machen, wie es jeder von uns erwartet. Wir werden weiterziehen und uns von D&D abwenden, um etwas Neues anzufangen.“

Die Larian Studios werden keinerlei neue Inhalte für Baldur’s Gate 3 erstellen und auch ein Baldur’s Gate 4 wird nicht entwickelt. Für Fans des Rollenspiels ein herber Dämpfer, ist die Ansage von Vincke recht endgültig. Damit wird es wohl auch niemals eine offizielle deutsche Sprachausgabe für Baldur’s Gate 3 geben.



Was wird aus Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 erhält weiterhin Updates. Auch wenn sich Larian Studios von D&D verabschiedet haben, wird Baldur’s Gate 3 auch zukünftig mit Updates versorgt. Das bestätigte Michael Douse auf X und antwortete dort auf die Frage, ob es zukünftig keine weiteren Updates für BG3 geben würde:

„Wir werden BG3 weiter aktualisieren, wir haben noch einiges vor.“

Wir können also davon ausgehen, dass diese Updates vor allem die Qualität der bereits existierenden Inhalte betreffen und sich im Umfang an den bislang veröffentlichten Updates orientieren.

Zugleich steht fest, dass keine großen Inhaltserweiterungen oder gar DLCs für Baldur’s Gate 3 erscheinen werden. Auch das hatte Swen Vincke auf der GDC 2024 angesprochen:

„Wir sind eine Firma mit großen Ideen und keine, die dafür gemacht ist, DLCs oder Erweiterungen zu kreieren. Tatsächlich haben wir es bereits einige Male probiert und sind jedes Mal gescheitert. Es ist nicht unser Ding. Das Leben ist zu kurz und unsere Ambitionen sind sehr groß.“

Larian Studios schließen somit das Kapitel BG3 endgültig und wenden sich einem ganz neuen Projekt zu. Woran das belgische Entwicklerstudio aktuell arbeitet, ist noch nicht bekannt. Allerdings wissen wir, dass Vincke bereits an der Story seines nächsten Projekts werkelt und den ersten Akt „endlich verstanden“ hat. Es handelt sich vermutlich erneut um ein Rollenspiel.

Warum wendet sich Larian von Baldur’s Gate und D&D ab?

Gegenüber IGN gab Vincke an, dass die Abkehr von D&D vor allem kreativer Natur gewesen sein soll. Es habe lange gedauert, das D&D-System in ein Videospiel zu gießen und zuletzt schränkte es die Ideen und Pläne des Entwicklerstudios ein:

„Es gibt viele Einschränkungen bei der Entwicklung von D&D, und die 5. Edition ist kein einfaches System für ein Videospiel. Wir hatten all diese Ideen für neue Kämpfe, die wir ausprobieren wollten, und sie waren nicht kompatibel.“

Auch habe das Team nicht mit Herzen an dem BG3-DLC gearbeitet, sondern aus dem Gefühl heraus, dass es vom Studio erwartet werden würde:

„Man konnte sehen, dass das Team es tat, weil jeder das Gefühl hatte, dass wir es tun mussten, aber es kam nicht wirklich von Herzen, und wir sind ein Studio, das von Herzen kommt. Das hat uns in die Misere gebracht, aber es ist auch der Grund für unseren Erfolg gewesen.“

Als Konsequenz schließt Larian das Kapitel Baldur’s Gate 3 und widmet sich neuen Projekten. Das geschaffene „Vermächtnis“ könne nun ein „anderes“ Studio weiterführen:

„Also lasst uns die Fackel an ein anderes Studio weiterreichen, das dieses unglaubliche Vermächtnis fortführt.“

Gerüchte gingen zudem schnell davon aus, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen Larian und Hasbro (Besitzer von Wizards of the Coast und D&D) Grund für den Kurswechsel gewesen sein sollen. Das dementierte Vincke allerdings auf X:

„WOTC ist nicht daran schuld, dass wir eine andere Richtung eingeschlagen haben. Im Gegenteil, sie haben wirklich ihr Bestes getan und waren ein großartiger Lizenzgeber für uns und haben uns unser Ding machen lassen. Das ist so, weil es das Beste für Larian ist.“

Damit ist klar: Die Larian Studios versorgen Baldur’s Gate 3 weiterhin mit Updates, werden aber keine neuen Inhalte für das Rollenspiel kreieren. Das nächste Projekt des Entwicklerstudios wird nicht im D&D-Universum stattfinden und ist bereits in Arbeit. Wir dürfen gespannt sein, was Larian in Zukunft wohl ankündigen wird.

Zugleich ist unklar, wie Wizards of the Coast mit BG3 weiter verfahren werden. Denkbar wäre es, dass ein neues Studio mit der Erstellung von DLCs oder eines neuen Spiels im Universum beauftragt werden könnte. Allerdings ist dazu aktuell nichts bekannt. Auch hier müssen wir auf neue Ankündigungen warten.

Meine Meinung: Es ist furchtbar schade, aber die richtige Entscheidung

Ich bin natürlich traurig, dass ich von den Larian Studios kein DLC für Baldur’s Gate 3 erwarten kann. Tatsächlich ging auch ich fest davon, dass uns das Entwicklerstudio mit einigen frischen Inhalten beglücken würde und freute mich auf zukünftige Addons oder eine große Definitive Edition.



Allerdings kann ich die Entscheidung des Studios sehr gut nachvollziehen. Wenn der Studiochef das Gefühl hat, dass das Team nicht mit Feuer und Flamme am Projekt arbeitet, sondern man eher pflichtbewusst einer Erwartungshaltung entsprechen möchte, ist eine Neuausrichtung wohl die richtige kreative Entscheidung.

Es gibt heute nur noch wenige Studios, die sich eine solche Entscheidung und Abkehr von einer erfolgreichen IP überhaupt leisten können. BG3-DLCs wären vermutlich eine sicherere Sache für das Studio, jedoch habe man „große Ambitionen“ und wolle sich verwirklichen – das kann vermutlich jeder von uns irgendwo nachvollziehen.

Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Studio wie die Larian Studios eine solche Entscheidung trifft. Die Videospielbranche wird immer größer und Risiken können immer seltener eingegangen werden. Es ist daher wichtig, dass Entwickler eine Alternative präsentieren. Hoffen wir, dass sich diese Entscheidung auszahlt und auch das neue Projekt von Larian eine Erfolgsstory verzeichnen kann.

Wie geht es euch: Seid ihr traurig, dass es keine Baldur’s Gate 3 DLCs oder Addons geben wird? Könnt ihr die Entscheidung der Larian Studios nachvollziehen? Was für ein Addon hättet ihr euch gewünscht und glaubt ihr, dass Mods die Lücke füllen könnten? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt!