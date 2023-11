Verkäufer ist nicht mehr bei eBay angemeldet: Das steckt hinter der Meldung

Du hast etwas auf eBay bestellt und hast noch eine Frage an den Verkäufer, aber dieser scheint nicht mehr auf eBay angemeldet zu sein? Was hinter der Meldung auf dem Verkäufer-Account steckt und auf was Du in diesem Fall achten solltest, erkläre ich hier kurz und bündig.

Dieser Verkäufer ist nicht mehr bei eBay angemeldet

Wenn Du auf das Profil eines eBay-Verkäufers gehst und von der Meldung empfangen wirst, dass dieser „nicht mehr bei eBay angemeldet“ ist, musst Du nicht in Panik verfallen!

Diese Meldung wird in der Regel dann angezeigt, wenn eBay diesen Verkäufer von der Plattform geschmissen hat. Der Verkäufer darf also nichts mehr über eBay verkaufen und Du kannst ihn auch nicht mehr über eBay kontaktieren.

Die Gründe für den Rausschmiss bei eBay können unterschiedlich sein. Vielleicht hat der Verkäufer gefälschte Markenware angeboten, falsche Angaben bei der Registrierung gemacht oder bestimmte Vorgaben von eBay missachtet.

Die Sperrung des Verkäufers bedeutet aber nicht automatisch, dass Du Deine Ware nicht mehr erhältst. Hat der Verkäufer die Ware vor der Sperrung bearbeitet und versendet, ist Dein Kauf vielleicht schon auf dem Weg zu Dir.

Falls Du Deine Ware aber nicht erhältst, hast Du auf eBay in der Regel einen Käuferschutz. Da Du nicht an den Verkäufer direkt zahlst, sondern das Geld zunächst an eBay geht, kannst Du Dich problemlos an eBay wenden, wenn der Verkäufer nicht mehr auf eBay angemeldet ist.

Ware nicht erhalten? So gehst Du vor!

Falls Du also ungewöhnlich lange auf Deine Bestellung wartest und der Verkäufer ist nicht mehr bei eBay angemeldet, kannst Du Dich einfach beim eBay-Support melden:

Gehe auf diese Seite: Problem mit einem Verkäufer melden.

Klicke Dich durch die Optionen und schildere dort Dein Problem. Gib an, dass Du auf Deine Bestellung wartest und keinen Kontakt zum Verkäufer aufnehmen kannst, da dieser „nicht mehr bei eBay angemeldet“ ist.

Der eBay-Support wird sich in der Regel schnell um Dein Problem kümmern. Falls der Verkäufer vor seinem Rausschmiss keine Angaben zum Versand Deines Kaufs hinterlegt hat, wirst Du schnell eine Rückerstattung erhalten.

Falls eBay ein Sendebeleg vorliegt, könnte der Support auf eine gewisse Wartezeit beharren, ob die Sendung vielleicht noch bei Dir eintrifft. Sollte sie das nach einer gewissen Zeit nicht, kannst Du Dich erneut an den Support wenden.

In diesen Fällen entscheidet eBay meist zugunsten des Käufers. Solltest Du also die Meldung erhalten, dass der Käufer nicht mehr auf eBay angemeldet ist, klärst Du Dein Anliegen also direkt mit eBay.

Wie geht es Dir: Hast Du schon mal etwas auf eBay bestellt und musstest feststellen, dass der Verkäufer nicht mehr auf eBay angemeldet war? Welche Erfahrungen hast Du mit dem eBay-Support gemacht? Schreibt gerne einen Kommentar und helft anderen Nutzern, mit dieser Situation richtig umzugehen.