Quidditch Champions: Release im September angekündigt und Infos zum neuen Harry-Potter-Spiel

Auf dem Summer Games Fest gab es endlich ein Lebenszeichen vom neuen Quidditch-Spiel. Am Ende des Reveal Trailers wurde auch der Release-Termin bekannt gegeben. Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 3. September 2024. Zusätzlich gibt es erste Infos zum neuen Potter-Spiel.

Quidditch Champions kommt am 3. September

Harry Potter ist wieder eine heiße Lizenz: Mit Hogwarts Legacy hat Warner Bros einen starkes Fundament für künftige Potter-Games gelegt. Doch Quidditch wurde im Zauberer-RPG gänzlich ausgespart. Ein Grund dafür könnte auch Quidditch Champions gewesen sein, welches den Besen-Sport nun als eigenständiges Spiel bieten soll.

Quidditch Champions wird den beliebten Zauberer-Sport in Videospielform adaptieren. Das Spiel wird seit mehreren Jahren von Unbroken Studios entwickelt. Jetzt ist endlich auch ein konkreter Release-Termin samt den unterstützten Plattformen bekannt.

Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 3. September 2024 auf:

PC (Steam und Epic Games Store)

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X/S

Xbox One

Nintendo Switch

Vom 3. bis 30. September 2024 wird Quidditch Champions zudem als kostenloser Titel für PlayStation-Plus-Nutzer verfügbar sein.

Quidditch Champions wird zum Release voraussichtlich 30 Euro kosten.

Ein echtes Quidditch-Spiel?

Der Trailer gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf Quidditch Champions. Wir sehen zum Beispiel direkt Harry, Ron und Hermine sowie einige bekannte Schauplätze und Stadien. Es wird scheinbar voll auf Fan-Service gesetzt und Potter-Fans ein spaßiges Quidditch-Spiel mit Freunden versprochen. Hier der neue Reveal Trailer:

Allerdings fehlt es an echten Gameplay-Szenen. Tatsächlich vermittelt der Trailer noch keine wirkliche Vorstellung, wie sich das Spiel eigentlich steuern wird. Beworben wird Quidditch Champions mit folgenden Features:

allein oder Online-Koop mit bis zu drei Spielern

Karrieremodus

Multiplayer für PvP

klassische Positionen wie Jäger, Sucher, Hüter und Treiber

jeweilige Rollen sollen jeweils eigenen Spielstil bieten

Stufen und Fähigkeitspunkte

verschiedene Besen und Ausrüstung

legendäre Quidditch-Arenen und Karten

ikonische Potter-Charaktere

kosmetische Anpassungsoptionen

Auf der offiziellen Website wird Quidditch Champions zudem als „rasantes, wettbewerbsorientiertes Multiplayer-Spiel“ beworben. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie sehr man hier auf eine wettbewerbsorientierte Erfahrung setzen wird.

Meine Meinung: Die Skepsis überwiegt

Ich bin noch sehr skeptisch, ob Quidditch Champions ein gutes Spiel wird. Als Potter-Fan freue ich mich natürlich, mich endlich wieder mit einem Besen in die Luft zu erheben und dem Schnatz nachjagen zu können. Allerdings bin ich von der gezeigten Grafik etwas abgeschreckt. Das ganze erinnert frappierend an das Mobile-Game Hogwarts Mystery, was ich in diesem Falle nicht als Pluspunkt auslegen würde.

Außerdem ist es seltsam, dass mit „kosmetische Anpassungsoptionen“ geworben wird, während man im offiziellen FAQ angibt, aktuell keine Pläne für Mikrotransaktionen zu haben. Zugleich sollen Besitzer von Hogwarts Legacy ein kostenloses Skin-Paket erhalten.

Auch dass bislang kein echtes Gameplay gezeigt wurde, missfällt mir. Denn nichts ist hier wichtiger, als die Gestaltung der verschiedenen Mechaniken. Aktuell kann ich mir nur schwer vorstellen, wie die unterschiedlichen Rollen (Jäger, Treiber, Hüter und Sucher) hier in einem wettbewerbsorientierten Rahmen gespielt werden könnten.

Natürlich ist bis zum Release im September noch ausreichend Zeit, um noch viel Material zu zeigen, doch alles in allem bleibe ich skeptisch.

Wie geht es euch: Freut ihr euch schon auf Harry Potter: Quidditch Champions? Oder hättet ihr euch über ein Hogwarts Legacy 2 mehr gefreut? Was sind eure Gedanken zur Optik des neuen Quidditch-Spiels? Schreibt gerne einen Kommentar, ich bin auf eure Meinung gespannt!