Hogwarts Legacy 2 wird kommen, die Frage ist nur wann

Hogwarts Legacy hat abgeräumt und zwar so richtig. Das Rollenspiel mit der großen Harry-Potter-Lizenz ist das meistverkaufte Spiel 2023. 22 Millionen mal hat sich das Zauberer-RPG laut Warner Brothers verkauft. Damit schlägt Hogwarts Legacy mal eben Nintendos Tears of the Kingdom, welches sich „nur“ 20 Millionen mal verkauft hat.

Solche Zahlen sprechen eine klare Sprache: Das Interesse der Potter-Fans ist groß! Und das dürfte die Entscheidung für eine Fortsetzung leichter machen. Damit ist es recht wahrscheinlich, dass ein Hogwarts Legacy 2 kommt. Offen bleibt, wann die Fortsetzung erscheinen wird.

Hogwarts Legacy 2 ist offiziell nicht bestätigt

Schon kurz nach dem Release von Hogwarts Legacy fragten sich viele Fans, ob das Rollenspiel eine Fortsetzung erhalten würde. Das Spiel überzeugte so sehr, dass sich der Wunsch nach einem Hogwarts Legacy 2 schnell manifestierte.

Hogwarts Legacy wurde nie offiziell angekündigt. Bis heute haben weder Entwickler Avalanche Software noch Publisher Warner Bros. Games Pläne für einen Nachfolger bekannt gegeben. Auf eine Ankündigung müssen wir also noch warten, ein Release-Termin wäre frühstens in einigen Jahren realistisch.

Neue Potter-Games sind in Entwicklung

Klar ist aber, dass Warner Bros. Games bereits an neuen Potter-Games arbeitet. Das bestätigte David Haddad, Präsident von Warner Bros. International Enterprises, in einem Interview mit Variety.

Harry Potter: Quidditch Champions befindet sich bereits in der Beta-Testphase und „auch eine Reihe anderer Dinge“, die derzeit noch nicht angekündigt sind, sollen „Fans auf immer tiefere Art und Weise an dieser Welt, ihren Geschichten und Charakteren teilhaben lassen.“

Warner Bros. Games wären verrückt, würde dies nicht auch eine Fortsetzung für Hogwarts Legacy mit einschließen. Das Rollenspiel hat sich phänomenal verkauft und die Nachfrage der Spieler besteht weiterhin. Viele Fans wünschen sich mehr Content und diese Nachfrage wird früher oder später bedient werden – davon bin ich überzeugt.

Hogwarts Legacy hat nur ein DLC

Nach dem Release von Hogwarts Legacy wurden keine großen Addons oder Erweiterungen veröffentlicht, was ich durchaus bemerkenswert finde. Nur ein DLC wurde im Rahmen der Digital Deluxe Edition angeboten.

Bei dem DLC handelt es sich um Hogwarts Legacy: Paket der Dunklen Künste. Der DLC enthält ein neues Reittier, ein Kosmetikset mit Kleidung und bietet eine Kampfarena. Das Paket ist Bestandteil der Deluxe Edition, kann aber auch separat für 20 Euro gekauft werden. Auf Steam ist die Gesamtwertung der User allerdings nur ausgeglichen.

Ich persönlich habe aufgrund dieses Packs damit gerechnet, dass für Hogwarts Legacy zahlreiche DLCs oder ein umfangreicher Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen herausgebracht wird. Aber dem war nicht so. Auch gab es keine größeren Addons, die Story oder Spielwelt erweitern.

Es blieb einfach bei dem kolossal erfolgreichen Release des Hauptspiels. Und auch wenn ich von Hogwarts Legacy nicht gänzlich verzaubert werden konnte, muss ich doch eingestehen, dass es das beeindruckendste Harry-Potter-Spiel ist, welches ich jemals gesehen habe. Daher bin ich auch froh, dass das Spiel von DCL-Wahn und der Mikrotransaktionsseuche verschont geblieben ist!

Wird schon an Hogwarts Legacy 2 gearbeitet?

Vielleicht kommen auch keine DLCs und Erweiterungen, weil die Entwickler bereits fleißig an Hogwarts Legacy 2 arbeiten? Vorstellbar wäre es zumindest, immerhin bindet ein so großes Projekt immense Ressourcen, weshalb ich es nicht für unwahrscheinlich halte, dass man nach Release alle verfügbaren Mittel in einen Nachfolger gesteckt hat – der Erfolg von Hogwarts Legacy könnte also nur das massive Fundament für eine neue AAA-Videospiel-Reihe gewesen sein.

Fazit: Hogwarts Legacy 2 kommt, da bin ich mir sicher

Hogwarts Legacy ist ein Vorzeige-Lizenzspiel, welches in meinen Augen eine Liebeserklärung an das Hexen- und Zauberer-Universum darstellt und ein Segen für Fans ist. Selten genug sind Lizenzspiele gut, noch seltener sind sie grandios und fast nie ein wahrer Segen für Fans. Hogwarts Legacy ist so ein Segen.

Zugleich hat sich Hogwarts Legacy phänomenal verkauft und sich aus dem Stand heraus an die Spitze der Spieleindustrie katapultiert. Ein Husarenstreich, den wir in dieser Form ebenfalls nur selten in der Videospielwelt beobachten können und die Geldgeber hinter dem Projekt auf eine Fortsetzung pochen lassen wird.

Klar ist auch, dass es mit den Potter-Games weitergeht. Wenn David Haddad davon spricht, dass Fans zukünftig „auf immer tiefere Art und Weise an dieser Welt“ teilhaben können, dann impliziert das fast schon Nachfolge-Spiele im Stil eines Hogwarts Legacy.

Es wird ein neues Abenteuer-Rollenspiel im Potter-Universum geben – davon können wir auch ohne offizielle Bestätigung fast schon ausgehen. Ob diese Nachfolger dann auch Hogwarts Legacy 2 heißen oder ganz neue Ansatzpunkte im Universum suchen, wird sich noch zeigen. Sicher ist: Hogwarts Legacy war nur der Anfang!

Fans können sich zunächst aber erst mal auf Harry Potter: Quidditch Champions freuen, welches als „rasantes, wettbewerbsorientiertes Multiplayer-Spiel“ angekündigt wird. Ein mutiger Spielansatz für eine Lizenz – ich bin gespannt, ob auch dieses Spiel den richtigen Nerv trifft. Wünschen würde ich es dem Projekt, denn der Ansatz klingt spannend, auch wenn die Mehrheit sicherlich an einem Hogwarts Legacy 2 interessiert ist.

Was denkt ihr: Wird Hogwarts Legacy 2 im Hintergrund schon entwickelt, oder werden künftige Potter-Games vielleicht doch einen ganz anderen Weg einschlagen? Wie hat euch Hogwarts Legacy gefallen und würdet ihr euch überhaupt eine Fortsetzung wünschen? Falls ja, wie sollte die aussehen und was sollte ein Nachfolger anders machen? Schreibt es gerne in die Kommentare!