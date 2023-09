Industria 2? Entwickler kündigen neues Spiel an

2021 veröffentlichte der Entwickler Bleakmill den Mystery-Shooter Industria. Das Spiel überzeugte mich bereits mit dem ersten Bildmaterial, welches ich damals zu Gesicht bekam.

Industria kam durchaus gut an: Auf Steam wird der Shooter „Größtenteils positiv“ bewertet. Eine passable Leistung, bedenkt man, dass Industria das erste Projekt des kleinen Entwickler-Teams war.

Entwickler kündigen neues Projekt an

Heute kündigten die Entwickler über den offiziellen Account auf X (ehemals Twitter) an, an einem neuen Spiel zu arbeiten! Damit ist klar, dass nach Industria ein weiteres Spiel von Bleakmill erscheinen soll.

Die Ankündigung bleibt etwas kryptisch und zeigt in einem kurzen GIF einen düsteren Korridor mit allerlei Rohren. Der Stil erinnert eindeutig an Industria.

Kommt jetzt Industria 2? Die Vermutung liegt nahe, dass das neue Spiel Industria 2 sein könnte oder sich zumindest in das Industria-Universum einreiht.

Jedoch haben die Entwickler noch nicht bekannt gegeben, um was für ein Spiel es sich eigentlich handelt. Dies wolle man zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

Ich freue mich auf jeden Fall, dass es für Bleakmill weitergeht. Hinter dem Projekt stehen ambitionierte Entwickler, die mit Liebe und Passion an Industria gearbeitet haben. In meinen Augen ein beeindruckendes Erstwerk.

Jetzt wird also ein neues Spiel entstehen und ich bin Feuer und Flamme zu erfahren, worum es diesmal gehen wird. Zudem bin ich gespannt, was das Studio seit Industria dazu gelernt hat. Ich bin sicher, uns erwartet wieder ein spannendes Spiel, welches aus der breiten Masse hervorsticht.

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden!

Ihr kennt Industria nicht? Dann werft einen Blick auf meinen Artikel, in dem ich den Mystery-Shooter kurz vorstelle oder schaut direkt auf der Steam-Seite von Industria vorbei (das Spiel kostet 20 Euro). Ich kann euch den Shooter sehr ans Herz legen.

Was denkt ihr: Was haltet ihr von der Ankündigung? Glaubt ihr, es wird ein Industria 2? Oder wünscht ihr euch ein anderes Setting für das neue Spiel? Wie hat euch Industria gefallen und habt ihr Lust, mehr von dieser Welt zu entdecken? Schreibt es gerne in die Kommentare!