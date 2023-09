Zamonien Bücher – Die ultimative Reihenfolge zum lesen

Mit Zamonien hat Autor Walter Moers eine fantastische und kuriose Welt geschaffen, die mich als Leser seit vielen Jahren begeistert. Doch welche Bücher gibt es und noch wichtiger, gibt es eine Reihenfolge?

Insgesamt gibt es 10 Zamonien-Romane. Als neuer Leser hat man also eine große Auswahl an Büchern, mit denen man in dieses Universum einsteigen kann. Doch welche Reihenfolge ist die beste?

Diese Zamonien-Romane gibt es

Insgesamt wurden 10 Zamonien-Romane veröffentlicht. Die gute Nachricht: Es gibt keine verbindliche Reihenfolge, in welcher die Bücher gelesen werden müssen. Ihr könnt fast alle Bücher in beliebiger Reihenfolge lesen, wobei sich einige Romane besser für den Einstieg eignen.

Alle Zamonien-Romane in chronologischer Reihenfolge:

Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär (1999) Ensel und Krete (2000) Rumo und Die Wunder im Dunkeln (2003) Die Stadt der Träumenden Bücher (2004) Der Schrecksenmeister (2007) Das Labyrinth der Träumenden Bücher (2011) Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr (2017) Weihnachten auf der Lindwurmfeste (2018) Der Bücherdrache (2019) Die Insel der Tausend Leuchttürme (2023)

Es ist also kein Problem, wenn ihr die Zamonien-Romane einfach nach ihrem Erscheinungstermin oder euren persönlichen Vorlieben lest. Eine kleine Ausnahme bildet die Die Abenteuer von Hildegunst von Mythenmetz, die am besten zusammenhängend gelesen werden sollten.

Alle Zamonien-Bücher gibt es zudem auch als gelungene Hörbuch-Version! Wer also am liebsten zuhört, kann sich jeden Roman auch ohne Probleme anhören.

Meine persönliche Lesereihenfolge stelle ich euch trotzdem gerne vor, da die Reihe doch einige Besonderheiten bietet.

Meine persönliche Lesereihenfolge

Die Stadt der Träumenden Bücher Die Insel der Tausend Leuchttürme Das Labyrinth der Träumenden Bücher



1. Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär

Einen seichten Einstieg bietet der Roman Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär. In diesem Buch werden zahlreiche Abenteuer des namensgebenden Blaubären erzählt und der Kontinent Zamonien Häppchenweise vorgestellt. Dadurch erhält man bereits einen groben Überblick über die Eigenheiten der Welt und seiner zahlreichen Bewohner.

Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär erschien 1999 auch als erster Teil der Zamonien-Reihe und eignet sich hervorragend als Einstieg. Die vielen Abenteuer erlebt der Blaubär nämlich an unterschiedlichen Orten, sodass man zusammen mit dem Protagonisten Zamonien entdeckt und kennenlernt.

2. Ensel und Krete

Ensel und Krete könnt ihr nach Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär lesen. Das Buch spielt einige Jahre nach den Ereignissen des Blaubären, auch wenn die Werke in keinem direkten Zusammenhang stehen.

In Ensel und Krete hat jedoch eine zentrale Figur der Zamonien-Reihe ihren ersten Auftritt: Hildegunst von Mythenmetz. Diese Figur spielt in vielen Zamonien-Romanen eine wichtige Rolle. In Ensel und Krete tritt die Figur erstmalig als „fiktiver Autor“ in Erscheinung.

Um Hildegunst von Mythenmetz erstmals kennenzulernen, ist Ensel und Krete also eine sinnvolle Anlaufstelle.

3. Die Abenteuer von Hildegunst von Mythenmetz

Hildegunst von Mythenmetz ist ein fiktiver Autor, der die meisten Zamonien-Bücher verfasst hat. Walter Moers tritt dabei nur als „Übersetzer“ auf.

Tatsächlich nehmen die Abenteuer von Hildegunst von Mythenmetz einen großen Platz im Zamonien-Universum ein, sodass diese durchaus zusammenhängend gelesen werden sollten.

3.1 Die Buchhaim-Trilogie:

Die Stadt der träumenden Bücher

Das Labyrinth der träumenden Bücher

Das Schloss der träumenden Bücher

Die Stadt der träumenden Bücher ist der erste Autobiographische-Roman von Hildegunst von Mythenmetz. Dabei werden die Erlebnisse und Abenteuer des Lindwurms in der Stadt Buchhaim erzählt. Dort steigt er auch in die berühmte Katakomben hinab. Als Leser lernt man hier Mythenmetz erstmals als Persönlichkeit näher kennen.

Eigentlich war Die Stadt der träumenden Bücher als eigenständiges Werk geplant. Erst später erschien mit Das Labyrinth der träumenden Bücher eine Fortsetzung, die gut 200 Jahre nach dem ersten Teil spielt und die Rückkehr von Mythenmetz in die Stadt Buchhaim thematisiert. Das Buch wurde jedoch, auf Druck des Verlags, aufgeteilt, um eine frühere Veröffentlichung zu ermöglichen.

Das Schloss der träumenden Bücher bildet damit den dritten Teil der so entstandenen Trilogie. Dieser Roman ist jedoch bis heute nicht erschienen. Ohne ihn bleibt auch Das Labyrinth der träumenden Bücher unvollständig.

3.2 Die Insel der Tausend Leuchttürme

Die Insel der Tausend Leuchttürme berichtet von einem weiteren Abenteuer, in das Hildegunst von Mythenmetz nach seinen Erlebnissen in den Katakomben in Buchhaim gerät.

In diesem Buch landet Mythenmetz auf der nordzamonischen Insel Eydernorn – die auch als Die Insel der Tausend Leuchttürme bekannt ist. Eigentlich soll er dort seine in Buchhaim erworbene Bücherstauballergie loswerden, verstrickt sich aber, wie üblich, in ein gefährliches Abenteuer!

Es ist also sinnvoll, wenn auch nicht notwendig, zunächst Die Stadt der träumenden Bücher gelesen zu haben, bevor ihr euch diesem Roman zuwendet.

4. Der Bücherdrache

Der Bücherdrache steht, wie der Titel bereits erahnen lässt, in Zusammenhang mit der Buchhaim-Trilogie. Zwar tritt Hildegunst von Mythenmetz hier nicht selbst in Erscheinung, dennoch hängt dieses Buch mit seinen Abenteuern in den Katakomben von Buchhaim in Zusammenhang.

Es ist also hier ebenfalls ratsam, zumindest Die Stadt der träumenden Bücher gelesen zu haben, bevor ihr euch dem Bücherdrachen zuwendet.

5. Rumo und Die Wunder im Dunkeln

Rumo und Die Wunder im Dunkeln spielt natürlich auch in Zamonien und erzählt die Geschichte eines Wolpertingers. Es handelt sich hier um ein besonders umfangreiches Abenteuer, welches unterschiedliche Schauplätze in Zamonien beleuchtet.

Diesen Roman könnt ihr eigentlich jederzeit lesen, da er eine vollständig eigene Geschichte erzählt. Dennoch ist es hilfreich, wenn ihr euch in Zamonien schon etwas auskennt, um die zahlreichen Bezüge zur Welt in diesem Buch besser zu verstehen.

6. Der Schrecksenmeister

In Der Schrecksenmeister wird die Geschichte einer kleinen Kratze erzählt, die in eine misslichen Lage gerät und sich, unter Einsatz ihres Lebens, aus dieser befreien muss.

Wie auch Rumo, könnt ihr diesen Roman jederzeit lesen. Auch hier ist es jedoch von Vorteil, wenn ihr nicht gänzlich neu im Zamonien-Universum seid.

7. Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr

Diese Buch befasst sich mit der Prinzessin Dylia Insomnia, die unter einer besonderen Krankheit leidet. Diese Krankheit lässt die Prinzessin oft nicht schlafen, sodass sie sich die Zeit mit ihrer Fantasie vertreibt.

Auch dieser Roman kann jederzeit und unabhängig der anderen Zamonien-Bücher gelesen werden.

8. Weihnachten auf der Lindwurmfeste

Bei Weihnachten auf der Lindwurmfeste handelt es sich um eine Kurzgeschichte, in der Hildegunst von Mythenmetz von den weihnachtlichen Bräuchen seiner Heimat berichtet.

Es also wieder hilfreich, wenn die Figur Hildegunst von Mythenmetz für euch kein Unbekannter mehr ist. Dennoch handelt es sich hier um eine recht kurze Geschichte, die vor allem für Komplettionisten und all jene geeignet ist, die nicht genug von Zamonien bekommen können.

Ein fantastisches Universum mit fantastischen Bewohnern

Das wäre sie also: Meine ultimative Lesereihenfolge der Zamonien-Bücher! Ich werde die Liste aktualisieren, sobald neue Werke veröffentlicht werden … ich meine, es gibt da noch ein Schloss, auf das wir uns freuen können.

Ich hatte es bereits erwähnt, möchte aber nochmal festhalten: So gut wie alle Bücher der Zamonien-Reihe könnt ihr in beliebiger Reihenfolge lesen. Meine Reihenfolge ist lediglich ein Vorschlag – viel wichtiger ist, welches Thema euch besonders interessiert, wenn ihr in dieses tolle Universum einsteigen wollt.

Vielleicht habt ihr es ja bemerkt: Ich bin ein riesiger Zamonien-Fan! Ich verschlinge und schätze die Werke von Walter Moers und Hildegunst von Mythenmetz seit vielen Jahren. Ich hoffe, meine Lesereihenfolge und Auflistung aller Zamonien-Bücher konnte euch helfen, ebenfalls den besten Einstieg in diese wundersame Welt zu finden.

Wie geht es euch: Kennt ihr euch bereits in Zamonien aus, oder ist diese Bücher-Welt für euch noch fremd? Welches ist euer liebstes Buch der Reihe und welche Figur gefällt euch am besten? Schreibt es gerne in die Kommentare und empfehlt eure Favoriten!