Legend of Ahssun: Schwierigkeitsgrad nachträglich mit Cheats ändern

Ihr habt die Gothic 2 Mod Legend of Ahssun gestartet und stellt nach einigen Stunden fest, dass ihr den falschen Schwierigkeitsgrad gewählt habt?

Das ist kein Problem, denn mit einigen Befehlen in der Konsole könnt ihr den Schwierigkeitsgrad auch nachträglich anpassen – ich erkläre euch, wie es geht.

LoA: So passt ihr den Schwierigkeitsgrad im Spiel an

Falls ihr LoA schon begonnen habt und erst jetzt merkt, dass es euch zu schwer oder zu leicht wird, kann der Schwierigkeitsgrad per Cheat auch über Konsolenbefehle nachträglich geändert werden.

Dadurch könnt ihr den Schwierigkeitsgrad auch im laufenden Spiel verändern, um nicht noch mal von vorne anfangen zu müssen.

So ändert ihr den Schwierigkeitsgrad in LoA nachträglich:

Aktiviert den Cheatmode: Drückt die Taste „B“, schreibt blind „marvin“ und drückt wieder „B“. So aktiviert ihr den Marvin-Mode, um Cheats eingeben zu können. Öffnet die Konsole: Drückt die Taste „F2“ und aktiviert so die Konsole. Gebt folgenden Code ein: „call seti „diffLevel“ X“ – Statt X gebt ihr die Zahl ein, die dem gewünschten Schwierigkeitsgrad entspricht (1 ist Einfach, 2 ist Normal, 3 ist Schwierig, 4 Herausforderung und 5 Brutal). Bestätigt mit Enter. Gebt folgenden Code ein: „call seti „dmgTaken_multiplier“ X“ – Statt X gebt ihr hier die Zahl ein, die dem gewünschten Schadensmultiplikator entspricht (75 ist Einfach, 100 ist Normal, 200 ist Schwierig, 300 Herausforderung und 400 Brutal). Bestätigt mit Enter. Gebt folgenden Code ein: „call seti „MAX_Raises“ X“ – Statt X gebt ihr hier die Zahl ein, die der maximalen Zahl der Steigerungen bei Learning by Doing entspricht (20 ist Einfach, 10 ist Normal, 0 ist Schwierig, Herausforderung und Brutal). Bestätigt mit Enter. Ob ihr die Codes korrekt eingegeben habt, erkennt ihr daran, dass nach dem Bestätigen der Eingabe in der Konsole „Return ‚Done’“ angezeigt wird. Speichert den Spielstand (am besten auf einem extra Slot) und beendet Gothic. Startet die Mod anschließend erneut und ladet euren Spielstand, damit der neue Schwierigkeitsgrad vollständig aktiviert wird.

Mit diesen Konsolen-Befehlen könnt ihr den Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen. Dadurch sollte euch ein Neustart erspart bleiben, falls ihr zunächst nicht die richtige Schwierigkeit für euch gewählt habt.

Legend of Ahssun ist eine fantastische Modifkation für Gothic 2 und bietet viele Stunden Spielspaß. In meiner Übersicht der besten Gothic-2-Mods stelle ich zwei weitere Modifikationen vor, die ich als besonders hochwertig ansehe und euch ebenfalls viele Stunden Rollenspiel bieten!

Wie geht es euch: Musstet ihr den Schwierigkeitsgrad in LoA nachträglich anpassen, oder habt am Anfang die richtige Wahl getroffen? Schreibt es gerne in die Kommentare!